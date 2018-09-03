Новым послом Узбекистана в Испании стал Жахонгир Ганиев

00:49 05.09.2018

Главой Управления развития информационно-коммуникационных технологий Министерства иностранных дел Узбекистана назначили Отабека Исмаилова, сообщает пресс-служба ведомства.



Ранее он работал заместителем начальника этого отдела.



На прошлой неделе стало известно о другом назначении – новым послом Узбекистана в Испании стал Жахонгир Ганиев, до этого он занимал посты советника посольства и временного поверенного в делах Узбекистана в королевстве.



Кроме того, 30 августа в Рим отбыл новый представитель РУ в Италии – Отабек Акбаров.



В пятницу премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов проведет переговоры с главой российского кабмина Дмитрием Медведевым. Стороны обсудят ряд тем – атомную энергетику, промышленность, образование и сельское хозяйство.