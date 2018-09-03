 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новым послом Узбекистана в Испании стал Жахонгир Ганиев
00:49 05.09.2018

Главой Управления развития информационно-коммуникационных технологий Министерства иностранных дел Узбекистана назначили Отабека Исмаилова, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее он работал заместителем начальника этого отдела.

На прошлой неделе стало известно о другом назначении – новым послом Узбекистана в Испании стал Жахонгир Ганиев, до этого он занимал посты советника посольства и временного поверенного в делах Узбекистана в королевстве.

Кроме того, 30 августа в Рим отбыл новый представитель РУ в Италии – Отабек Акбаров.

В пятницу премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов проведет переговоры с главой российского кабмина Дмитрием Медведевым. Стороны обсудят ряд тем – атомную энергетику, промышленность, образование и сельское хозяйство.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ru.sputniknews-uz.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536097740
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