 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Узбекистане прошли массовые аресты верующих блогеров
00:59 05.09.2018

Как стало известно, в последнюю неделю августа в Ташкенте, Андижане и Коканде были задержаны по меньшей мере пять блогеров, пишущих на религиозные темы.

Генпрокуратура Узбекистана внесла ясность в вопрос о задержании двух верующих блогеров. По данным Генпрокуратуры, ташкентские блогеры Атхам Олимов (Мусанниф Адхам) и Зиедулла Кабиров (Зиевуддин Рахим) признаны виновными "в неподчинении законным требованиям сотрудников милиции и оказании им сопротивления".

Атхаму Олимову назначено административное наказание в виде ареста на 15 суток, а Зиедулле Кабирову – 10 суток ареста и штраф в размере одной минимальной заработной платы, то есть 184.300 сумов (около 23 долларов США). Кроме того, стало известно об аресте на 15 суток еще двух блогеров – Отабека Усманова из Андижана и Хуршидбека Мухаммадрозикова из Коканда. Судьба еще одного ташкентского блогера Миразиза Ахмедова остается неизвестной.

В разговоре с некоторыми верующими блогерами и родственниками арестованных блогеров стало известно, что сотрудники милиции и спецслужбы серьезно предупреждали и запугивали их.

Как сообщили в Генпрокуратуре Узбекистана, дело об административном правонарушении в отношении Атхама Олимова было рассмотрено в суде 29 августа. По данным главного надзорного органа, в суде Олимов полностью признал вину в том, что "не подчинился законным требованиям сотрудников милиции и оказал сопротивление при задержании". Согласно статьи 34 Кодекса об административной ответственности, Атхам Олимов был приговорен к 15 суткам административного ареста. Блогер Зиедулла Кабиров был признан виновным по аналогичным обвинениям. Суд назначил ему административный арест на 10 суток.

По словам родственников блогера Атхама Олимова, известного среди верующих пользователей социальных сетей по псевдониму Мусанниф Адхам, 28 августа восемь сотрудников органов внутренних дел забрали его из дома, расположенного по улице "Сагбан" в Алмазарском районе города Ташкента. Родственники Олимова утверждают, что он вообще не оказывал сопротивления при задержании.

Младший брат Атхама Олимова Шахрух говорит, что, несмотря на то, что после задержания его брата прошло трое суток, им до сих пор ничего неизвестно о месте его нахождения. "Не знаем мы и о причине, по которой его арестовали. У нас у самих тоже нет никаких предположений", – сказал он.

Источник - ca-news.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536098340
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