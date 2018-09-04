У "Террористической организации фетхуллахистов" сильные позиции в Кыргызстане, - нагнетает Эрдоган

06:30 05.09.2018

05 сентября 2018, Бишкек - 24.kg



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что в Кыргызстане "Террористическая организация фетхуллахистов" (ФЕТО) имеет сильные позиции. Об этом, как сообщила газета Sabah, он заявил турецким журналистам в самолете по возвращению из КР.



"К сожалению, в Кыргызстане на серьезном уровне функционирует ФЕТО. Они проникли в государственные институты, от военных структур до судебной власти. Им действительно удалось даже запугать политиков. Мы объяснили правительству Кыргызстана, что ФЕТО опасна не только для Турции, но и для любой страны, в которой она функционирует. Образовательные действия этой группировки должны быть немедленно прекращены", - подчеркнул он.



Президент Турции отметил, что ФЕТО активна в 160 странах мира.



По словам Реджепа Эрдогана, Турция "продолжит сообщать на международной арене о своих опасениях касательно действий ФЕТО и предупреждать об этом другие страны".

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров Вооруженных сил Турции предприняла попытку государственного переворота и захвата президента Тайипа Эрдогана. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более двух тысяч получили ранения. Анкара обвиняет ФЕТО в организации путча.