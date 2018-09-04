Кыргызский Токмок. Депутат от правящей СДПК Жансейитов зарезал оппонента и куда-то сбежал. Идет розыск

06:37 05.09.2018

Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Поножовщина в Токмаке. Депутата СДПК объявили в государственный розыск



Депутата Токмакского горкенеша от фракции СДПК Тыная Жансейитова, подозреваемого в нанесении ножевых ранений Талантбеку Жамангулову, объявили в государственный розыск. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.



По данным ведомства, народному избраннику заочно предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство" УК КР и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.



Местонахождение Тыная Жансейитова не установлено. По некоторым данным, он покинул страну сразу после инцидента на скотном рынке. Лидер фракции социал-демократов Максат Жоошбеков также не знает, где депутат, рассказал он 24.kg.



Потерпевший Талантбек Жамангулов заявление в милицию писать отказывается.