 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 04.09.2018
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Кыргызский Токмок. Депутат от правящей СДПК Жансейитов зарезал оппонента и куда-то сбежал. Идет розыск
06:37 05.09.2018

Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Поножовщина в Токмаке. Депутата СДПК объявили в государственный розыск

Депутата Токмакского горкенеша от фракции СДПК Тыная Жансейитова, подозреваемого в нанесении ножевых ранений Талантбеку Жамангулову, объявили в государственный розыск. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, народному избраннику заочно предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство" УК КР и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Местонахождение Тыная Жансейитова не установлено. По некоторым данным, он покинул страну сразу после инцидента на скотном рынке. Лидер фракции социал-демократов Максат Жоошбеков также не знает, где депутат, рассказал он 24.kg.

Потерпевший Талантбек Жамангулов заявление в милицию писать отказывается.

Источник - 24.kg
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