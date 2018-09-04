Турция взялась за углеводородные тайники Кипра. Россию все дальше отодвигают от европейского рынка, - "НГ"

06:40 05.09.2018

Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"



4.09.18



Этой осенью Турция планирует приступить к бурению месторождений углеводородов на шельфе Кипра. Такое заявление главы МИД Турции поставило многих экспертов в тупик. Казалось бы, отношения Афин и Анкары налаживаются: в Измире прошла церемония открытия генконсульства Греции, страны выступили за диалог друг с другом. Эксперты, однако, опасаются международного конфликта в том случае, если Турция начнет бурить кипрский шельф, пусть даже и с северной стороны. Высказались эксперты и о том, что Россию, похоже, все больше отодвигают от европейского энергетического рынка.



Турция хочет получить доступ к тайникам нефти и газа на шельфе Кипра. "В Восточном Средиземноморье есть экономическая зона Турции и шельф (непризнанной) Турецкой республики Северного Кипра. По ее запросу мы предпринимаем необходимые шаги. Наше Минэнерго ведет подготовку к началу бурения, мы можем приступить к нему уже этой осенью", – заявил на конференции в Анкаре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает "Прайм".



После таких заявлений министр направился в Измир (Турция) на церемонию открытия отремонтированного здания генконсульства Греции, в которой принял участие глава греческого МИДа Никос Котзиас. Официальное открытие исторического здания генконсульства Греции в Измире было отложено из-за ареста двух греческих военных в марте, напоминает РИА Новости. Задержание военных было одной из самых острых проблем в отношениях Анкары и Афин в последние месяцы. После их освобождения 14 августа МИД Греции выразил надежду на развитие греко-турецких отношений.



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Анкара уже давно интересовалась разведкой

месторождений на шельфе. Фото Reuters

"Не секрет, что у нас (у Греции и Турции. – "НГ") бывают дни, когда мы не можем договориться, у нас есть разногласия. Мы бы не позволили принять в нашей стране путчистов, которые попытались бы устроить переворот в Греции. Но выход видим в сотрудничестве и диалоге с Грецией", – сказал во вторник Чавушоглу.



Так что, похоже, отношения Турции и Греции теплеют. Правда, остался непроясненным вопрос: планы Турции начать бурение на шельфе Кипра – это следствие улучшения отношений с Грецией или же это решение идет как раз вразрез с дипломатическим потеплением?



"У Турции и Северного Кипра есть основания рассчитывать, что на шельфе удастся обнаружить значительные запасы углеводородов. Нефтегазовые исследователи склонны предполагать, что недра под огромной территорией, которую занимают Греция, Турция, Сирия, Ливан, Израиль и Египет, может оказаться гигантским тайником, заполненным нефтяными и газовыми залежами", – отмечают аналитики портала "Тэкноблог". "Еще в 2010 году Геологическая служба США предварительно оценивала запасы области, известной как Бассейн Леванта, простирающейся от Египта на юге до Турции на севере, в 3,45 трлн куб. м газа и в 1,7 млрд барр. нефти", – напоминают они. И оценки пересматривались в большую сторону.



Но не все эксперты поддерживают тезис об огромных залежах полезных ископаемых. "Пока точно никто не оценил, какой же там на самом деле находится объем запасов углеводородов", – сказала "НГ" замдиректора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова. Тоже ссылаясь на нефтегазовых исследователей, эксперт сообщает, что, возможно, "запасы газа, открытые на шельфе Кипра, сильно переоценены".



Стремление Анкары завладеть дополнительными источниками энергоресурсов объяснимо. Турция зависит от энергетических поставок из других стран, и, например, строительство "Турецкого потока" сделает ее еще более зависимой именно от российской стороны, отмечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. "Имея не признанную в мировом сообществе власть на территории Северного Кипра, руководство Турции не может отказаться от долгоиграющей идеи по разработке богатейших месторождений в Средиземном море, которые, по его мнению, относятся на законных основаниях именно к Турции. Турция нуждается в собственных энергоресурсах", – добавляет он.



Турция уже давно интересовалась разведкой месторождений на шельфе. Причем Анкара, похоже, спешит со своими планами – из-за укрепления сотрудничества между Израилем и Кипром, говорит председатель совета директоров инжиниринговой компании "2К" Иван Андриевский. "У Израиля и Кипра есть идея организовать мощный экспорт газа в Евросоюз через Грецию (в обход Турции. – "НГ", см. об этом номер от 20.06.17). Турция не может этому потворствовать своим бездействием и тоже хочет заработать как деньги, так и политические очки".



"Новый трубопровод, если он будет построен, воплотит хотя бы частично мечту Евросоюза о диверсификации газовых поставок", – продолжает эксперт. "Ключевая роль России в газовых поставках будет уменьшена, и, хотя кипрский газ будет дороже российского, "Турецкий поток" получит серьезного конкурента", – обращает внимание Андриевский.



"Сейчас идет передел европейского рынка энергоресурсов: Россия начинает терять свои позиции, активизировались конкуренты, которые выстраиваются в очередь, чтобы занять место, когда оно освободится. Промедление здесь недопустимо. И юг Европы сейчас – главное место конкурентной битвы альтернативных поставщиков энергоресурсов", – говорит директор Института актуальной экономики Никита Исаев.



Но эксперты все же сомневаются в серьезности обнародованных Турцией планов, они опасаются, что решение бурить шельф приведет к возгоранию новых конфликтов. "Возможны конфликты самого различного рода: споры о границах, иски и судебные разбирательства, угрозы военного вмешательства, создание морской блокады и т.п. Этот регион просто живет конфликтами", – считает Андриевский.



"Пока это только заявление, и не исключено, что Турция в дальнейшем с реализацией своего решения притормозит, – полагает Мильчакова. – Если бы Турция в самом деле начала проводить какие-либо работы на Северном Кипре, то разразился бы крупный международный скандал".



"Открытие невероятных богатств трансформирует Восточное Средиземноморье в геополитически горячую точку, и столкновения кажутся неизбежными", – допускает доцент Российского экономического университета Александр Тимофеев. Такое решение Турции "только обострит конкуренцию в средиземноморской акватории", уточняет Исаев.



"Турция не раз заявляла о намерениях разрабатывать шельф Средиземноморья, тем более что остальные европейские компании уже давно ведут там работы. Подобное заявление между тем не стоит пока воспринимать серьезно. Предыдущие действия Турции носили не совсем грамотный дипломатический характер. Например, когда на блоке № 3 (кипрского шельфа. – "НГ") итальянская Eni хотела начать работы и подогнала свою буровую платформу, военные корабли Турции не пропустили буровую установку к намеченной цели, – напоминает Жарский. – Такое поведение тогда вызвало широкий резонанс и массу споров. Очевидно, что сама Турция не сможет полностью перетянуть на себя одеяло в этих спорах".