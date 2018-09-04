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Смерть Хаккани - это сигнал талибов о готовности к мирным переговорам, - "Къ"
07:18 05.09.2018

Террорист умер во всеуслышанье
Талибы подтвердили смерть самого радикального афганского лидера

В Афганистане умер 72-летний Джалалуддин Хаккани - лидер старейшей и наиболее жестокой террористической группировки, названной в его честь. Об этом заявили представители другой террористической организации - "Талибан", с которой "Сеть Хаккани" находилась в союзнических отношениях. По мнению афганских властей, смерть лидера мало повлияет на активность группировки, так как последние несколько лет он серьезно болел и де-факто не руководил боевиками. Опрошенные "Ъ" эксперты по региону уточняют: объявляя о смерти главаря террористов, талибы хотят подать всему миру, и в первую очередь Вашингтону, сигнал о том, что соотношение между радикальными и умеренными лидерами меняется в пользу последних. И что они готовы к конструктивным переговорам.

Во вторник утром представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид в телефонном интервью подтвердил агентству Associated Press (AP), что Джалалуддин Хаккани - легендарный лидер афганских боевиков, "умер после долгой болезни". "Он был богословом и образцовым воином",- заявил Забиулла Муджахид. Многочисленные сообщения о смерти Хаккани поступали еще в 2015 году, хотя подтверждения этой информации от самих боевиков не было.

Джалалуддин Хаккани был известен еще с 1980-х годов. Тогда он был союзником США и Пакистана в борьбе против советских войск. С ним встречался влиятельный конгрессмен Чарли Уилсон, а 40-й президент США Рональд Рейган отзывался о нем как о "борце за свободу". Однако после американского вторжения в Афганистан лидер "Сети Хаккани" изменил взгляды и стал одним из злейших врагов Вашингтона в регионе. "Джалалуддин Хаккани считался духовным лидером "Талибана",- объяснил "Ъ" директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.- Поэтому разделять эти организации не стоит".

Почему сорвались переговоры между талибами и афганскими властями
Почему сорвались переговоры между талибами и афганскими властями
На сайте проекта Госдепартамента США "Вознаграждение за помощь правосудию" указывается, что за информацию о местонахождении членов семьи Хаккани предусмотрена награда - за некоторых - до $5 млн., а за его сына и главного наследника - Сираджуддина Хаккани - до $10 млн. "Хаккани считаются наиболее смертоносной группировкой боевиков, охотящейся за силами коалиции и афганскими военными",- указывает портал. Последние крупные атаки группировка совершила в январе. Это были обстрел кабульской больницы, в результате которого погибло свыше 100 человек, и нападение на отель Inter-Continental. Жертвами последнего стали в том числе девять граждан Украины, четверо граждан США и один гражданин Казахстана.

Впрочем, как указывает агентство AP, последние десять лет лидер - Джалалуддин Хаккани - был парализован и фактическим руководителем группировки был его сын - Сираджуддин, который также занимает должность заместителя главы "Талибана".

На это, комментируя признание талибов, ссылались и афганские власти. Например, представитель Минобороны Афганистана Мохаммад Радманиш заявил, что смерть террориста "не окажет влияния на группу", потому что "его роль последнее время была скорее идеологическая, чем практическая". Эксперт Омар Нессар тоже сомневается, что смерть лидера ослабит группировку. "Когда не стало Мохаммеда Омара и Ахтара Мансура (бывшие лидеры талибов.- "Ъ"), все эксперты в один голос говорили, что "Талибан" теперь ослабнет, однако этого не произошло,- напомнил он.- У "Талибана" совсем другие механизмы управления".

Однако эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) и Института Ближнего Востока Георгий Асатрян считает, что последствия будут - но вызовет их не сама смерть, а публичное сообщение о ней.

"Сеть Хаккани" - это наиболее радикальное, непримиримое крыло движения "Талибана". Этот аспект очень важен, потому что сообщение о смерти лидера - это попытка части талибов отрезать от себя это радикальное крыло,- сказал "Ъ" господин Асатрян.

- В отличие от большей части талибов, которые пытаются представить себя альтернативой действующей власти, "Сеть Хаккани" не заботится о своем имидже и поэтому убивает всех подряд - не только афганских военных, но также женщин и детей. Поэтому новость - это сигнал о том, что наиболее прагматичная часть талибов готова к переговорам и компромиссам. Сигнал и самому движению, и афганскому правительству, и американцам". Однако, по мнению эксперта, радикалы из "Сети Хаккани" продолжит рассматриваться талибами как запасная карта - на случай, если их предложение не будет принято.

С чем связана новая эскалация ситуации в Афганистане
С чем связана новая эскалация ситуации в Афганистане
Еще один собеседник "Ъ", директор Центральноазиатского института стратегических исследований в Алматы Анна Гусарова, также заявила, что сообщение - это "информационный вброс". "Я только что вернулась из Афганистана, и многие афганские чиновники говорили, что именно сейчас - лучшее время для переговоров с талибами,- сказала она.- Однако ни у кого нет четкого понимания, с каким именно талибами они хотят вести переговоры. Возможно, сообщением о смерти Хаккани "Талибан" пытается сократить число претендентов на роль переговорщиков".

Возможно, что вброс сделан и с другой целью, считает госпожа Гусарова. Это помощь союзникам "Сети Хаккани" из Исламабада. Дело в том, что руководство "Сети Хаккани" базируется в провинции Северный Вазиристан, то есть на самой границе с Пакистаном. При этом США неоднократно высказывали подозрения, что Исламабад позволяет боевикам "Сети Хаккани" беспрепятственно пересекать границу и укрываться на его территории. "США, как дураки, выделили Пакистану более $33 млрд помощи на протяжении более чем 15 лет и не получили ничего кроме лжи и обмана,- писал в своем Twitter президент США Дональд Трамп.- Больше такого не будет!". В результате 2 сентября пресс-секретарь Пентагона подполковник Кон Фолкнер сообщил: Вашингтон в этом году заморозил помощь Исламабаду в общей сложности на $800 млн.

Однако шанс сгладить ситуацию остается. Уже 5 сентября в Исламабад прилетит госсекретарь США Майк Помпео, чтобы обсудить приостановку помощи. "Пакистанцы могут заявить Помпео: раз лидер умер, то мы сможем легко навести порядок на границе, но за это вы должны вернуть финансовую помощь",- считает Анна Гусарова.

Впрочем, пока что ни в Вашингтоне, ни в Исламабаде смерть Джалалуддина Хаккани официально не прокомментировали.

Кирилл Кривошеев
04.09.2018,

Источник - kommersant.ru
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