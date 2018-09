31-летняя ученая недоросль Асет И. стал вице-министром нацэкономики Казахстана по инвест-проектам. Вместо 32-летней Даны Ж.

08:05 05.09.2018

Дана Жунусова покинула пост вице-министра нацэкономики Асет Иргалиев назначен вице-министром национальной экономики, передает Tengrinews.kz.



Об этом сообщила пресс-секретарь министерства Самал Ибраева в Facebook. "Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов представил коллективу министерства вновь назначенного вице-министра Асета Иргалиева", - написала пресс-секретарь. Асет Иргалиев окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП) (Алматы, Казахстан). Окончил также Международную школу бизнеса Йонкопинг со степенью бакалавра наук в области международной экономики (Jönköping University, Швеция), Йоркский университет со степенью магистра наук в экономике (The University of York, Великобритания), Ноттингемский университет со степенью магистра философии в экономике (The University of Nottingham, Великобритания). Асет Иргалиев имеет степень PhD в экономике Лондонского университета (The University of London, Великобритания). Трудовую деятельность начинал в качестве регионального экономиста по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии в экономическом департаменте Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Лондоне. С января 2013 года по июнь 2016 года занимал должности директора центра развития предпринимательства, заместителя председателя правления, председателя правления АО "Институт экономических исследований" МНЭ РК. С декабря 2016 года по июль 2017 года работал советником премьер-министра Республики Казахстан. До назначения на должность вице-министра работал заведующим Центра проектного управления канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.



-------



Прим. ЦентрАзии



До Асета Иргалиева данный пост 4,5 месяцев занимала "магистр Международной академии бизнеса" 1985 года рождения Дана Жунусова