30 миллионов китайских холостяков ищут жен в России. Чем хороши женихи из Поднебесной, - "СП"

08:24 05.09.2018

30 миллионов китайских холостяков ищут жен в России



На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири демографическая проблема стоит очень остро. Огромные территории с колоссальными природными ресурсами и стратегическим расположением очень слабо заселены. На Дальнем Востоке проживает всего 5% населения России, при этом сокращение численности населения региона продолжается - старшее поколение уходит из жизни, молодежь стремится перебраться в Европейскую часть РФ или хотя бы в Западную Сибирь. Такая демографическая ситуация очень неблагоприятно сказывается на обеспечении российских интересов в этом регионе. Власти это, разумеется, понимают, но сделать ничего не могут. Пора признать, что многочисленные программы по переселению россиян на Дальний Восток не работают и "дальневосточным гектаром" положение не изменить.



На этом фоне на Дальнем Востоке все больше появляется иностранцев и чувствуют они себя все более уверенно. Если Япония и Южная Корея в силу численности населения не имеют такого потенциала, чтобы заселить Дальний Восток, то с Китаем ситуация выглядит иначе.



Русская жена не позволит китайцу остаться бобылем



В последние годы в Поднебесной резко возрос интерес к русским женам. Связано это с тем, что в КНР - огромный перевес мужчин над женщинами. К началу 2020-х годов мужчин трудоспособного возраста в Китае будет на 30 млн больше, чем женщин. Тридцать миллионов человек - это целая страна, причем далеко не самая маленькая. И все эти китайские мужчины никогда не смогут найти себе жену, если только не начнут искать ее в других странах. Конечно, рядом есть Мьянма, Лаос, Непал, чьи жительницы с удовольствием выйдут за китайца, только бы покинуть свои небогатые страны. Но куда интереснее для китайцев женщины из большой северной страны - России.



Сейчас брачные агентства переживают своего рода бум - к ним обращается большое количество граждан КНР самого разного возраста, которые просят подыскать им жену в России. Конечно, многие женихи привирают о своем материальном положении, месте работы, пытаясь казаться солиднее и состоятельнее, но в целом многие девушки и женщины, выходящие за них замуж, оказываются довольны.



Иметь русскую жену для китайца становится все более престижно, да и сами россиянки не видят в замужестве за гражданином КНР ничего предосудительного. Особенно это относится к девушкам и женщинам из приграничных областей и краев Дальнего Востока и Восточной Сибири. Всем известны проблемы этих регионов - криминал, высокий уровень алкоголизма и наркомании, повальная безработица, нехватка состоятельных женихов. Сейчас к этому прибавилась и молодежная преступность - все знают, что криминальная субкультура именно на востоке Сибири имеет наибольшее влияние в подростковой среде. Все это отрицательно сказывается на общей социальной ситуации в Забайкалье, в Приамурье и других регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири.



По сравнению со многими местными мужчинами, не стремящимися создавать семью, китайцы очень даже выигрывают. Особенно если учитывать, что активная и социально адаптированная часть наших мужчин либо давно и счастливо жената, либо вообще покинула дальневосточные регионы, перебравшись в Москву или за границу.



В китайской системе ценностей семья занимает очень важное место. Китаец традиционен - создав семью, он будет проявлять заботу о жене и детях. К тому же, китайцы в большинстве своем пьют не очень много, а если и пьют, то не с такими последствиями. Для многих русских женщин и девушек уже одно это является очень весомым аргументом. Вот и выходят они без проблем за граждан КНР, которых в Сибири и на Дальнем Востоке все больше и больше.



Дети от смешанных браков - граждане России или Китая?



Между тем, в самом Пекине к женитьбе китайцев на русских женщинах относятся весьма благосклонно. Во-первых, она решает проблему численного превосходства мужчин над женщинами. Во-вторых, приезжая на Дальний Восток и создавая семью, китайцы оседают и становятся форпостом дальнейшего китайского продвижения на север. Поэтому в китайской прессе часто появляются статьи о том, что китаец и русская - это идеальная пара, они друг другу очень подходят. Такие публикации и телесюжеты стимулируют китайскую молодежь на поиск русских подруг, которые впоследствии становятся женами.



В браке рождаются дети и вот на Дальнем Востоке уже появляются люди смешанного русско-китайского происхождения с отцами - гражданами КНР и матерями - гражданками России. Кто эти дети? Россияне или китайцы? Адвокат Тамерлан Барзиев подчеркивает, что, согласно действующему законодательству о гражданстве, если один из родителей ребенка является гражданином Российской Федерации, то ребенок обладает полным правом на получение российского гражданства, в том числе и независимо от места своего рождения. То есть, если в семье гражданина КНР и гражданки РФ родился ребенок, он свободно может рассчитывать на получение российского паспорта. Даже если ребенок получил гражданство КНР, у него по достижению совершеннолетия есть пятилетний срок, в течение которого он может получить российское гражданство.



Стоит ли опасаться заселения Дальнего Востока китайцами?



Многие местные жители боятся "ползучей экспансии" Китая посредством браков. Однако целый ряд экспертов уверен, что опасаться этого не стоит. Так, в Москве сейчас живет больше китайцев, чем в Хабаровске. Эксперт Фонда Карнеги Александр Габуев обращает внимание на то, что снижение курса рубля и экономические проблемы России делают нашу страну все менее интересной для китайских трудовых мигрантов. Да и в самом Китае условия труда и зарплата постоянно улучшаются, а недавно была отменена концепция "одна семья - один ребенок". КНР решила бороться со старением населения и восполнять нехватку рабочих ресурсов, разрешив рожать более одного ребенка на семью.



Против распространенных представлений о китайской демографической экспансии на Дальнем Востоке говорит и то, что для большинства китайцев проживание в северных холодных регионах России отнюдь не обладает привлекательностью. Если и готовы переезжать китайские граждане на российский Дальний Восток на ПМЖ, то лишь в его южные районы. На севере они лишь работают, да и то не очень охотно. Поэтому и приходится "заманивать" китайских граждан обещанием высоких подъемных, если они осядут на российской земле.



Риск китайской экспансии существует именно для приграничных территорий Забайкалья и Приамурья. Сейчас в провинциях Северного Китая проживает до 300 млн человек, поэтому Пекин совершенно не против "разгрузить" эти территории за счет переселения нескольких десятков миллионов человек в соседнюю Россию. Естественно, что это будет происходить постепенно, да и возможности сопротивляться такому развитию событий у России нет - на Дальнем Востоке людей живет мало, население стареет, рождаемость невысокая.



Илья Полонский

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Тамерлан Барзиев

4 сент. 2018