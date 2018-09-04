Сионист пролетел... ВВС Израиля из-под тишка фигачат по тылам Асада ракетами

08:35 05.09.2018

Силы ПВО Сирии отразили ракетный удар Израиля



ПВО Сирии перехватила несколько ракет, которые были выпущены израильскими самолетами по району Вади-эль-Уюн в провинции Хама на западе страны, передает ТАСС. В общей сложности было уничтожено пять ракет. Но несколько снарядов упали в районе населенного пункта Эн-Насира.



"Наши системы ПВО дали отпор агрессии израильских ВВС, проникнувших на малой высоте с запада Бейрута", - сообщил военный источник агентства SANA.