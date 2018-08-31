Планировавший убийство Терезы Мэй лондонец Рахман приговорен к пожизненному! Свободу узнику совести!!

08:41 05.09.2018

Планировавший убийство Терезы Мэй получил пожизненный срок



Житель Лондона Наимур Закария Рахман приговорен к пожизненному заключению по обвинению в подготовке покушения на премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.



Согласно решению суда, он не будет иметь права на досрочное освобождение в течение 30 лет.



Рахман планировал взорвать ворота, ведущие к резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, а затем убить Терезу Мэй, воспользовавшись паникой.



Как заявил вынесший приговор судья Джастис Хэйден-Кейв, если бы Рахман не был арестован, он бы совершил нападение.



Мужчину поймали в рамках секретной спецоперации, участие в которой принимала лондонская полиция, МИ-5 и ФБР США.



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Рахмана задержали после передачи ему куртки и сумки, в которой, как он полагал, находилась взрывчатка.



Взрывчатки там не было, а в передаче вещей участвовал оперативник.



"Уверен, что Рахман считал эти вещи способными принести реальный вред", - сказал судья.



В начале мая на заседании в лондонском уголовном суде Олд-Бейли Рахман отказался признать вину.



Однако как заявил при вынесении приговора судья, во время нахождения под арестом Рахман признался, что совершил бы преступление, если бы у него была возможность.



31 августа 2018