 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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У Йемена появился шанс на мир. ООН вновь посадит враждующие стороны за стол переговоров, - Ф.Селимова
09:28 05.09.2018

Фемида Селимова

4.09.18

В Женеве 6 сентября открывается очередной раунд мирных переговоров между представителями президента Йемена Абда Раббо Мансура Хади и повстанцев-хуситов, военизированной группировки шиитского толка, действующей на севере страны. Наблюдать за переговорами, в отношении которых эксперты выражают сдержанный оптимизм, будет специальный посланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс.

Это будет первая за последние годы официальная встреча между враждующими сторонами. В последний раз попытка наладить диалог между ними предпринималась в 2016 году, также при посредничестве ООН. Состоявшиеся тогда в Кувейте переговоры стали рекордными по продолжительности – 108 дней. Однако все усилия найти компромисс и выработать соглашение о разделе власти оказались тщетными.

Ранее на этой неделе в Эр-Рияде прошли переговоры главы МИД Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра со спецпосланником ООН в Йемене, на которых обсуждалась ситуация в раздираемой войной стране, сообщают саудовские СМИ. На встрече присутствовал и посол Саудовской Аравии в Йемене Мохаммед бин Саид аль-Джабер.

Ожидается, что на переговорах в Женеве будет обсуждаться проблема обмена пленными. Кроме того, будет решаться судьба порта Ходейды на Красном море. Именно туда доставляется основная часть международной гуманитарной помощи населению Йемена. Как сообщал ранее телеканал Al со ссылкой на Гриффитса, хуситы согласились передать порт под управление представителей ООН.

Напомним, вооруженное противостояние в Йемене между властями и хуситами, которые добиваются расширения политических прав шиитов в стране, где большинство составляют сунниты, началось в августе 2014 года. В январе 2015-го захват повстанцами Саны заставил президента Хади покинуть страну. В марте 2015 года он обратился с официальным запросом к Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и остальным арабским странам, "предоставить всю необходимую помощь, в том числе осуществить военную интервенцию для защиты Йемена и его народа от продолжающейся агрессии со стороны хуситов". 26 марта саудовская авиация начала военно-воздушную операцию под названием "Буря решимости" против хуситов. По данным йеменского Центра по правам и развитию, в результате бомбардировок в стране были убиты более 12,5 тыс. мирных жителей. Директор Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов считает, что переговоры в Женеве имеют больше шансов на успех, чем все предыдущие попытки наладить диалог. Это объясняется готовностью хуситов пойти на те или иные уступки. "Хуситы сейчас находятся в гораздо более сложном положении, чем раньше, так как они потеряли союзника в лице ими же убитого экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Вследствие этого многие подразделения республиканской гвардии во главе с племянником Салеха действуют на стороне аравийской коалиции. Кроме того, хуситы стали более сговорчивыми ввиду непосредственной угрозы потерять портовый город Ходейду. В случае его падения они окажутся в полной блокаде, и гуманитарная помощь Йемену прекратится. Других ресурсов обеспечить население необходимыми продуктами питания у хуситов нет", – рассказал эксперт "НГ".

Говоря о позиции Ирана в Йемене, Семенов отметил, что на самом деле влияние Тегерана на хуситов не столь велико, как об этом говорят. "Хуситы в некотором смысле являются идеологическими союзниками хомейнистов. Они заявляли о близости взглядов в плане противостояния с сионизмом, американским империализмом. Однако у хуситов своя собственная идеология. Они хотят установить в Йемене собственную власть, что-то вроде возрожденного зейдитского имамата", – отметил Семенов. По его мнению, Тегерану удобно манипулировать Йеменом.

Что касается Саудовской Аравии, то она поставила перед собой конкретную задачу в Йемене – захватить контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, считает Семенов. "Эр-Рияд мало волнует, кто будет находиться у власти в Йемене: он готов работать с различными политическими силами, включая хуситов, кроме "Братьев-мусульман" (запрещено в России - "НГ")", – отметил эксперт.

Источник - ng.ru
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