 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Асад готовитcя ударить Эрдогана по кошельку. Новое наступление в Сирии угрожает турецкому бизнесу, - И.Субботин
09:30 05.09.2018

Игорь Субботин

4.09.18

Готовящееся наступление сирийской правительственной армии на провинцию Идлиб, которую Россия назвала последним крупным оплотом террористов в Сирии, станет головной болью для турецкого бизнеса. Предприниматели утверждают, что сирийцы не могут вернуть им около 7 млн долл. из-за ситуации в этом районе. Впрочем, в турецкой экспертной среде убеждены: сильнейшим ударом по экономике республики будет не потеря рынка экспорта в Идлибе, а новый поток сирийских беженцев.

Даже во время войны в Идлиб, власть в котором поделена между группировками умеренной оппозиции и радикальными формированиями, не прекращался поток турецких товаров. Сейчас ситуация может кардинально поменяться – из-за планов официального Дамаска начать операцию по освобождению этого района. Предприниматель из Турции Салих Арслан заявил агентству Dogan, что фирмы, экспортирующие в Идлиб железо, цемент, подсолнечное масло, овощи и фрукты, не могут получить от сирийских торговцев причитающиеся 7 млн долл. из-за напряженной обстановки в провинции, которая уже начала готовиться к штурму со стороны войск президента Башара Асада и лояльных им военных формирований.

"Теперь мы не можем получить наши деньги, – говорит Арслан. – Общая сумма их (сирийцев. – "НГ") задолженности составила 7 млн долл. Сирийцы говорят, что они не могут платить наличными, поэтому предлагают бартерный обмен". Как уточняет предприниматель, схожая ситуация наблюдается в Африне, Азазе и Сармаде. В связи со сложившейся обстановкой турецкие компании обратились к Министерству торговли Турции за разрешением импортировать товары из Сирии в обмен на экспорт. "Министерство уже выдавало нам такое разрешение на импорт в июле 2017 года, когда сирийские бизнесмены тоже с трудом выплачивали нам деньги", – напоминает Арслан. По его словам, из Сирии можно импортировать хлопок и металлы. "Ничего больше нам не остается", – признается бизнесмен.

В турецкой экспертной среде напоминают, что падение турецкого экспорта в Сирию началось уже в 2010 году, когда показатели были равны 1,8 млрд долл. "В 2012 году на фоне ужесточившегося (сирийского. – "НГ") кризиса объем экспорта составил рекордно низкие 500 млн долл., – заявил "НГ" политолог, эксперт по евразийской политике аналитического центра "Международная организация стратегических исследований" в Анкаре Керим Хас. – В последние годы ощущается постепенное увеличение показателей. Так, в 2017 году в количественном выражении турецкий экспорт составил уже примерно 1,4 млрд долл. В этом контексте, в случае проведения операции в Идлибе, временные потери нескольких миллионов долларов – малой части турецкого бизнеса, который имеет торговые отношения с сирийскими оппозиционными группами, определенно будут каплей в море".

Аналитик отвергает гипотезу, согласно которой Россия, помогая проведению наступления в Идлибе, может нанести удар по турецкому бизнесу и экономике страны. Однако серьезнейшим уроном для Турецкой Республики может стать гуманитарная ситуация. "Это не станет ударом лишь в том случае, если в Турцию не хлынет новый поток беженцев и не произойдет распространение террористической угрозы на территории Турции, – отметил в разговоре с "НГ" Хас. – То, что сегодня действительно наносит большой ущерб экономическому климату Турции – это во многом проблемы внутренней государственной политики, а также не решенный до сих пор сирийский кризис".

Аналитик полагает, что Анкара в результате проводимой амбициозной внешней политики оказалась заложником нынешней ситуации. "Неконтролируемый поток беженцев стал ударом по финансовой политике (турецкого. – "НГ") государства, – говорит Хас. – Более того, возрастают угрозы терроризма, на борьбу с которым необходимо все больше государственных средств. В случае если сирийский кризис все же будет переломлен, то и экономическое сотрудничество между Анкарой и Дамаском, безусловно, пойдет вверх. Так, одним из основных тормозящих моментов остается тот факт, что из 13 существующих пограничных пропускных пунктов на границе между Турцией и Сирией на сегодняшний день функционируют лишь 4. Через них и идет основной поток экспорта".

Впрочем, турецкий политолог напоминает, что все четыре пропускных пункта на границе между двумя странами находятся на территориях, которые фактически остаются в руках турецкой армии. "Товары, поступающие через эти пункты все же проходят в глубь страны, на территории, контролируемые сирийскими властями, – отмечает Хас. – Здесь стоит также напомнить, что Сирия для Турции – важный транзитный коридор, через который Анкара поставляет грузы прежде всего в Иорданию и сопредельные страны. Таким образом, совершенно очевидно, что если решение сирийского кризиса пойдет по оптимистичному пути, то и торгово-экономические отношения (между Дамаском и Анкарой. – "НГ") будут незамедлительно иметь положительные коннотации".

По данным Французского института международных отношений, докризисный уровень турецкого экспорта в Сирию вернулся уже в 2014 году. Тогда он составил около 1,8 млрд долл. – как и четыре года до этого. Что удивительно, отмечают французские эксперты, именно на этот год приходится разгар вооруженного конфликта на территории Сирии. Как известно, 2014 год ознаменовался захватом боевиками "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка) сирийского города Ракка и провозглашением "халифата". "Еще более удивительно, если учесть, что этот уровень экспорта соответствовал значительной доле всего сирийского импорта, который рухнул из-за санкций", – говорится в аналитических материалах Французского института международных отношений.

Сейчас турецкая экономика на грани коллапса. В связи с резким падением турецкой лиры общественное мнение республики даже развернуло дискуссию о необходимости взять кредит у МВФ. Впрочем, турецкие власти пока утверждают, что они могут справиться с кризисом.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536129000
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