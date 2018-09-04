Трамп будет бомбить Дамаск: У него нет другого выхода, - И.Данилов

09:32 05.09.2018

Иван Данилов, 4 сентября 18



Телеканал CNN сообщил о том, что американский генералитет и спецслужбы уже составили список целей в Сирии, которые подвергнутся бомбардировке после того, как сирийская армия будет в очередной раз обвинена в применении химического оружия против гражданских лиц и так называемой "умеренной сирийской оппозиции".



В этом конкретном случае реальное положение дел не имеет вообще никакого значения: бомбить, очевидно, будут при любых обстоятельствах. Более того, никакие меры информационного воздействия и даже меры по заблаговременному вскрытию и опубличиванию всего механизма создания очередной "химической провокации" не остановят американских военных и вашингтонских "ястребов". В некотором смысле тут дело вообще не в Асаде и даже не в сирийском конфликте в целом. К сожалению, Сирию будут бомбить исходя исключительно из соображений внутриамериканской политической целесообразности. Бомбардировки не являются необходимыми, но на данный момент избежать именно такого сценария можно будет, только если во внутриамериканской политической и информационной повестке появится тема, которая на несколько месяцев полностью затмит "сирийский вопрос".



К сожалению, "слив" об уже сверстанных планах бомбардировок, сделанный CNN, - это своего рода имиджевый шантаж, беспомощной жертвой которого станет президент США. Трампа поставили в крайне неудобное положение: когда "Белые каски" при поддержке и руководстве британских спецслужб организуют очередную провокацию в Сирии, у него не останется возможности воздержаться от удара и эскалации конфликта, заявив что-то вроде "Генштаб подумал и решил, что этого не стоит делать". После вброса CNN отказ от бомбардировки Дамаска в ответ на (очевидно фейковый) инцидент с применением химического оружия СМИ, а также сенаторы и конгрессмены всех мастей "повесят" лично на Трампа, который в очередной раз станет виновным в содействии Кремлю. Это не такая большая проблема, но текущее обострение сирийского кризиса приходится на период максимальной уязвимости американского лидера: в США на полную катушку идет избирательная кампания, а "промежуточные выборы" уже через месяц.



"Промежуточные выборы" - это специфическое изобретение, которое во многом определяет балаганный характер американской политической системы. Выборы президента США проходят раз в четыре года, но между ними переизбираются все 435 членов конгресса (он обновляется каждые два года), треть сената, а также большая часть губернаторов. В этом году "промежуточные выборы" пройдут 6 ноября, и ставкой на них станет политическая карьера, свобода и, возможно, даже жизнь Трампа и его семьи. Дело в том, что в случае наиболее неблагоприятного их исхода Демократическая партия может получить большинство как конгрессе, так и в сенате. В этом случае для Трампа сразу же возникает риск не только того, что против него проведут успешную процедуру импичмента, но и того, что он и его семья (начиная с зятя Джареда Кушнера и заканчивая родственниками, работающими в Trump Organization) будут обвинены в государственной измене и сговоре с Россией, а оттуда до тюремного срока - и даже электрического стула, - что называется, рукой подать.



Тема российского вмешательства в выборы (прошедшие президентские, "промежуточные" и будущие президентские), а также государственной измены президента уже стала главной повесткой избирательной кампании. Если американский лидер откажется бомбить Сирию, то можно смело прогнозировать: постановочные кадры с "умирающими от отравления зарином сирийскими детьми" будут крутить по всем американским ТВ-каналам в течение всей избирательной кампании, сопровождая комментариями о том, что у Путина точно есть на Трампа какой-то страшный компромат, раз Трамп отказывается наказать "кровавого Асада" и "показать американскую мощь" Путину. С точки зрения нынешней вашингтонской администрации такого риска допустить нельзя, а потому Сирию, скорее всего, будут бомбить, причем демонстративно и с максимально громким медийным сопровождением, многократно преувеличивая нанесенный ущерб и потери сирийской стороны. Более того: в интересах официального Дамаска было бы подыграть Трампу в этом спектакле - в том случае, если последнему действительно будет нужно только медийное шоу для внутриамериканского потребления.

К счастью, безжалостная политическая логика американской избирательной кампании радикально снижает шансы на то, что Вашингтон захочет чего-то большего, чем очередной точечной демонстрации силы, после которой можно будет объявить о том, что враг повержен, а справедливость восстановлена. Объявить о попытке поменять режим в Дамаске или о начале очередной войны на Ближнем Востоке с прямым американским участием, а также выразить готовность к боевому столкновению с Россией ради того, чтобы снять Асада, - это все верные рецепты проигрыша выборов. Ибо "ядро" избирателей Трампа обоснованно воспримет любое из этих заявлений как доказательство предательства со стороны президента. При этом именно поддержка электорального "ядра", готового идти за Трампом в огонь и в воду, - его единственная реальная страховка от импичмента. Исходя из вышеизложенных соображений, можно прогнозировать, что американцы будут бомбить Дамаск, но вот воевать в Сирии, пытаясь развернуть вспять ход гражданской войны и вырвать победу из рук российско-сирийской коалиции, они вряд ли отважатся.



И в этом большая заслуга российской армии, а также российского политического руководства, которое много лет не жалело сил и средств на развитие вооружения и особенно так называемой "ядерной триады".

Единственное, что американцы еще могут получить в Сирии, - это глубокое моральное удовлетворение, а также повод говорить о том, что если бы они очень хотели, то выиграли бы. Можно быть на сто процентов уверенными в том, что через несколько лет Голливуд снимет серию блокбастеров о героических победах американского спецназа в Сирии над русскими, иранскими и сирийскими "дикарями с калашниковыми", и уже в 2020-х среднестатистический американский обыватель будет уверен в том, что сирийскую войну выиграли США, примерно так же, как многие американцы верят в то, что США победили Вьетнам. Ничего не поделаешь: эпоха постправды уже наступила, а у нас, к сожалению, пока нет своего аналога Голливуда для осуществления массового взлома мозгов жителей других стран.



В конце концов, главная победа - именно в физической, а не в информационно-виртуальной реальности, и, по крайней мере в сирийской войне, эта победа близка. Более того: победа оказалась экономически выгодной. Благодаря успехам в Сирии Россия сорвала проект катарского газопровода в Европу, провела прекрасную маркетинговую операцию в плане повышения экспорта оружия на Ближний Восток и самое главное - смогла на деле доказать региональным игрокам, таким как Саудовская Аравия, что с Кремлем выгодно и безопасно договариваться о самых серьезных вещах. Например, о совместном контроле над мировым рынком нефти. На этом фоне возможная американская пиар-акция с бомбометательным уклоном - это досадная мелочь, которая по сути ничего не изменит.



Россия вытесняет США из ключевого региона планеты.