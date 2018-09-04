Где деньги "Великой Тартарии" (история загадок), - К.Барановский

09:33 05.09.2018

В кругах поклонников так называемой "фолк – истори" считается доказанным существование Великой Тартарии. Их не смущает полное отсутствие археологических или письменных доказательств – все это списывается на "заговор историков", злокозненно работающих на мировую закулису. Нет ответа и на самый, пожалуй, серьезный вопрос – куда делись деньги Великой Тартарии, если она существовала?



Константин Барановский, 4 сентября 18



Суть проблемы

Все построения базируются на присутствии на ряде европейских карт XVII-XVIII веков некой территории, обозначенной как "Тартария", занимающей примерно половину Евразии. Право называться "отцом" теории о Великой Тартарии оспаривают несколько "исследователей", причем, нет никаких прямых доказательств, лишь домыслы и интерпретации. Непонятно даже, когда существовала Тартария. Называют XII - XVI– века, XVI-XVIII и даже XIX века. Новая струя в среде "тартарийцев" - утверждения, что ТАртария есть Скифия. Их не смущает, что скифы исчезли с исторической арены за несколько тысяч лет до нашей эры.



Нет никаких доказательств существования Тартарии – ни археологических, ни письменных, что невозможно для такой мощной и могущественной державы. Тартария – единственная империя в истории человечества, исчезнувшая без малейших следов. Нет никаких упоминаний о ней в документах сопредельных государств. Теория о "заговоре историков" не имеет смысла – ее адепты просто не понимают, сколько тысяч письменных источников нужно изъять или подделать! Да так подделать, чтобы материал, на котором написан текст, сам язык полностью соответствовали эпохе, для усыпления подозрений. Еще нужно, чтобы описываемые "выдуманные" события совпадали в хрониках разных стран. И зачем все эти трудозатраты и кто их оплачивает?

Откуда же на картах взялось название? Нашествие татаро-монголов на Европу в XIII веке вызвало ассоциирование их с демонами из Тартара (ада). Например, об этом пишет хронограф Матвей Парижский в XIII веке. Император Фридрих II Гогенштауфен в письме к английскому королю Генриху III также связывает татар с Тартаром.



Неудивительно, что территории, где обитали эти страшные племена, обозначили с идеологическим подтекстом – Тартарией. Тем более, что дальше Москвы европейцы очень долгое время не заезжали и изображали все, что восточнее, по наитию или слухам.

Есть еще одно соображение. Карта – это не территория. Были карты с землями, где жили песьеголовцы или люди с лицами на животе. Их тоже считать реальностью?



Финансы придуманной империи



Наконец, а где деньги Тартарии? Не бывает так, чтобы огромное государство веками функционировало без собственной валюты. Образцы должны дойти в кладах как на территории самого государства, так и сопредельных стран. Так, статеры Александра Македонского сохранились, хоть и не в промышленных масштабах, а деньги Тартарии – нет. Ни одной монетки. Напомним, что во времена, когда якобы существовала Тартария, в ходу были золотые, серебряные или медные монеты и нет причин думать, что тартарцы использовали какие-то другие материалы для денег. Хотя бы потому, что им нужно было вести внешнюю торговлю, и соседи не стали бы принимать в оплату всякую ерунду.



Стремясь объяснить отсутствие денег Тартарии, "фолк – историки" пускаются в длинные, путаные объяснения или записывают в таковые любые монеты с нечитаемыми надписями. Ловкий трюк, так можно доказать все, что угодно!

Или с хитрым пришуром демонстрируют русские монеты с монгольскими или татарскими надписями: вот оно, мол. Тут остается посетовать на невежество демонстраторов – Русь долгое время входила в Улус Джучи, он же – Золотая орда. Так что удивительного, что на монетах была символика метрополии?

Возможно, в Тартарии не было монет, а использовались слитки серебра или золота. Опять-таки, на Руси был безмонетный период, но от него осталось довольно много новгородских или киевских гривен, представляющих собой слитки серебра. Ничего похожего на территории "Тартарии".

В общем, Герберт Уэллс писал про человека – невидимку, а у нас тут государство-невидимка.