КазМинздрав Биртанов устроил ночную проверку в детской больнице Астаны. Ну и кто тут больной?

09:54 05.09.2018

Визит министра здравоохранения транслировали на странице ведомства в соцсети.



Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов ночью приехал в детскую городскую больницу №2 Астаны с обходом, передает Today.kz. То, что увидел глава ведомства в клинике, транслировалось в прямом эфире на странице министерства в Facebook.



В обходе также участвовал американский специалист в области экстренной помощи профессор Дрешер.



Министру показали приемный покой, палаты и оборудование больницы.

Он сделал несколько замечаний по поводу организации работы в клинике и внешнего вида сотрудников.



"Уже ведь жалобы были на вас. Выглядят как бомжи. Это же стыдно. Я понимаю, что у тебя тут целое трудоустройство пенсионеров, но это детская больница же. Внешний вид должен быть. Как будто склад охраняют", – отметил Биртанов.



Видео набрало более трех тысяч просмотров. Некоторые из комментаторов в свою очередь отметили, что делегация ходила по больнице без халатов и бахил.