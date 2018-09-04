"Может, ты жопу оторвешь...". Российские пранкеры жестко раскатали министра обороны Украины Полторака

11:47 05.09.2018

"Вы там охренели, что ли?!": Пранкеры под видом Порошенко отправили министра обороны Украины в отставку после убийства Захарченко



"Комсомолка" публикует эксклюзивную расшифровку беседы якобы неудачного розыгрыша

ЕЛЕНА ЧИНКОВА



Все началось с того, что в воскресенье министерство обороны Украины обвинило российских пранкеров Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столярова) в розыгрыше их шефа Степана Полторака. Розыгрыше, со слов незалежных силовиков, неудавшемся и сразу раскрытом.



- Сегодня в полночь российские пранкеры предприняли попытку спровоцировать министра обороны Украины высказаться по поводу последних событий (речь об убийстве главы ДНР Александра Захарченко. - Ред.) в зоне проведения операции объединенных сил. Во время разговора были сфабрикованы голоса известных людей. Цель такой выходки - переложить ответственность за последние события в Донецке на украинских военных, - отчитались в министерстве.



Пранкеры удивились - с Полтораком под видом президента Украины Петра Порошенко они общались порядка десяти минут, и тот ни о чем не догадался, а лишь дрожал. И было от чего. "Комсомолка" публикует эксклюзивную расшифровку этой зажигательной беседы. Обставлена она была как звонок с президентского борта по дороге из Вашингтона в Киев. Порошенко как раз летал туда на встречу со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Голос был действительно его - пранкеры нарезали Петра Алексеевича из своих предыдущих бесед с ним и оставили обильную матерную лексику. А потом просто гоняли по кругу.



"Комсомолка" публикует эксклюзивную расшифровку беседы пранкеров с министром обороны Украины Степаном Полтораком



Пранкер:



- Ситуация просто неконтролируемая. Вам не нравится - пишите заявление и идите на ...Ты не знал, что в Донецк едут люди?! Они что, охренели что ли, ...?



Полторак:



- Я первый раз об этом слышу.



Пранкер:



- А мне до жопы, откуда они пришли. Понял? Ты отвечаешь лично. Выведи войска, начинать войну нельзя. Атаковать нельзя. Понял?!



Полторак:



- Да, понял.



Пранкер:



- Мне интересно, кто ездил в Донецк. Бестолково, безумно, ...



Полторак:



- Я не знаю, кто ездил в Донецк, кто там что делал.



Пранкер:



- Ты лично отвечаешь. Ситуация просто неконтролируемая.



Полторак:



- Что нужно сделать?



Пранкер:



- Начинать войну нельзя. Атаковать нельзя.



Полторак:



- Никто не будет атаковать. Никто не атакует.



Пранкер:



- Не нравится - пишете заявление и идите на ...



Полторак:



- Я не понимаю, о чем вы говорите. Я готов написать заявление в любое время.



Пранкер:



- Пан министр, это уже адьютант президента. У вас разговор на повышенных тонах...



Полторак:



- Я не понимаю, о чем вообще речь идет.



Пранкер:



- Он только что встречался со спецпредставителем Куртом Волкером и, видимо, что-то связано на этой почве.



Полторак:



- Никакого отношения я к Донецку не имею. Из того, что я знаю, я не знаю про эту информацию.



Пранкер:



- Когда прилетим, он хочет с вами встретиться.



Полторак:



- Ради Бога. Я никогда не слышал, чтобы он (Порошенко. - Ред.) так разговаривал.



Пранкер:



- Я тоже в шоке, честно говоря. Можем только гадать, о чем шел их разговор (с Волкером. - Ред.). Видимо, американцы попросили принять решение относительно вашей персоны.



Полторак:



- Хорошо.



Пранкер:



- Президент опять просит связать с вами.



Полторак:



- Товарищ президент, я вас слушаю.



Пранкер:



- Может, ты жопу оторвешь и поедешь в Донецк, а не в Винницу?



Полторак:



- Я не знаю, о чем вы говорите.



Пранкер:



- Идите на ...!



ИЗ ПЕРВЫХ УСТ



Пранкер Лексус (Алексей Столяров):



"Полторак сыграл на опережение, чтобы не быть совсем уж идиотом"



- Мы с ним договорились, что советники Порошенко свяжутся с ним и сообщат причины и детали его отставки. Конечно, такого контакта после звонка не было. Поэтому он, скорее всего, связался с окружением президента, а те сообщили, что такого разговора не было. В итоге он решил сыграть на опережение, чтобы его совсем уж идиотом не считали. И написал, что будто кого-то куда-то послал. Однако послан в разговоре был именно он.