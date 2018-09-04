Символизм, однако. Как последняя "мисс СССР" стала женой амер-спортсменки Навратиловой

12:36 05.09.2018

Запретная любовь: как последняя мисс СССР стала женой спортсменки Навратиловой



КСЕНИЯ КАРПОВА



Потеря ребенка, неудачные романы, осуждение окружающих - через что пришлось пройти советской красавице Юлии Лемиговой на пути к личному счастью, вспоминает Teleprogramma.pro.



В юном возрасте Юля, дочь советского полковника, познакомилась с режиссером Александром Стефановичем (экс-супругом Аллы Пугачевой). Благодаря рекомендациям мужчины девушка оказалась в модельном бизнесе: сначала в агентстве "Идолс", затем на смотре "Московская красавица", в 1990-м - на главном отечественном конкурсе красоты. Лемигову называют последней "мисс СССР", однако первое место девушка занять не сумела, уступив победу конкурсантке из Белоруссии. Уверенный в триумфе подопечной Стефанович, по собственным воспоминаниям, вышел из себя - ведь все члены жюри соглашались с его доводами, что именно Юлия достойна короны.



"Я начинаю орать на Сару и Мерлин (члены жюри из Франции и Англии - прим. ред.): „Предательницы!". А те тихо говорят мне: „Александр, давайте отойдем в сторонку. Вы читали контракт с участницами? Победительница должна по гроб жизни рекламировать эту голландскую фирму, принадлежащую председателю жюри. Вашей протеже это нужно для карьеры?" Я почесал в затылке и согласился с их доводами", - вспоминал Александр в беседе с "Экспресс-газетой".



Аплодисментов, признания и славы Лемигова все же добилась, когда вместо победительницы Марии Кежа (по разным данным, девушка не смогла представлять СССР на международном смотре из-за замужества или юного возраста) отправилась в Лас-Вегас. На конкурсе "Мисс Вселенная" москвичка удостоилась звания второй вице-мисс и, как следствие, прибыльных контрактов. После триумфа Юлия переехала в Париж, позднее открыла собственные спа-салон и косметическую фирму - бизнес шел в гору. Чего долгое время нельзя было сказать об отношениях девушки с противоположным полом.



Трагические романы и гибель сына



Личная жизнь Лемиговой окутана множеством слухов и драм. Но главная трагедия Юлии произошла в Париже, где девушка жила с банкиром Эдуардом Стерном, близким другом Николя Саркози. Из-за романа с моделью финансист ушел из семьи, пара ждала ребенка. Но за несколько месяцев до родов между влюбленными вспыхнула ссора - мальчик Максимилиан появился на свет, когда Стерн и Лемигова расстались. "В своей роскошной квартире на берегу Сены она показывала мне мальчика, когда ему было три месяца, - вспоминал Стефанович. - Мы пошли в наш любимый ресторанчик в Латинском квартале, и Юля мне сказала: „У меня нехорошее предчувствие. Кажется, за мной следят"". Шестое чувство Юлию не подвело: спустя пару месяцев женщина, вернувшись домой, обнаружила сына мертвым, а нанятая ею няня бесследно исчезла. Смерть малыша связывали со Стерном: мол, мужчина мог чужими руками избавиться он наследника, как от претендента на свое огромное состояние, - однако следствие вскоре закрыли. Спустя пять лет не стало и самого Эдуарда - одна из любовниц банкира убила его после отказа жениться.



Как складывалась дальнейшая жизнь Юлии, неизвестно. Женщина родила двух дочек, Эмму и Викторию, но их отца называть отказывается. Рядом с ее именем часто фигурировали фамилии богачей разных мастей, но свою настоящую любовь модель встретила лишь в начале 00-х - ей стала бывшая первая ракетка Мартина Навратилова.



"Мартина - это человек, которого я люблю"



Мартина родилась в Чехословакии, но с 1975-го выступала за США: на родине спортсменку буквально "обдирали", оставляя несколько сотен долларов от 50 тысяч призовых. Перебравшись в Америку, теннисистка получила возможность не только побеждать и зарабатывать выступлениями на корте, но и открыто заявить о своей нетрадиционной ориентации - Навратилова одна из первых спортсменок, совершивших каминг-аут. В ее биографии - громкие романы с гольфисткой Сандрой Хени, писательницей Ритой Браун, бывшей "мисс Техас" Джуди Нельсон, отсудившей у Мартины миллионы долларов после расставания. Последней в "послужном списке" теннисистки стала Лемигова.



"Впервые я познакомилась с Мартиной 14 лет назад в Париже на ужине, - рассказывала модель в 2015-м году, - Я работала моделью, встречалась со многими знаменитостями. Я не фанатка тенниса, но, конечно, я знала, кто она такая, и мы сразу же принялись болтать. Я полагаю, нас очень сблизили наши восточно-европейские корни. У нас было так много общего. Она была очень забавной, мы много смеялись".



Вторая встреча теннисистки и мисс СССР отложилась на долгих восемь лет. Когда женщины увиделись вновь, Юлия уже воспитывала двух дочек от неудачных отношений. В одном из ресторанов Парижа Лемигова познакомила спортсменку с наследницами - последние быстро сдружились - и поймала себя на мысли: "Я бы хотела увидеть ее снова". Поначалу отношения персон были исключительно приятельскими: Лемиговы приезжали в особняк Мартины, спортсменка обучала их игре в теннис. Лишь в 2009-м в прессе заговорили о романе женщин - тогда же в школе стали дразнить старшую дочь модели Вику, ведь однополые браки во Франции, где жила семья, были запрещены. Пришлось Юлии объясниться с девочкой, рассказав, что Мартина станет для них с сестрой второй матерью. К радости женщины, наследница отреагировала по-взрослому: "Я тоже хочу, чтобы Мартина жила с нами".



Предложение на корте и свадьба в Нью-Йорке



После шести лет совместной жизни пара решила узаконить отношения. Навратилова сделала предложение возлюбленной 7 сентября 2014 года, после полуфинала U.S. Open. Взяв в руки микрофон, Мартина при полном стадионе встала на одно колено и надела кольцо на безымянной палец своей спутницы.



"Я очень нервничала, - призналась Навратилова в интервью. - Но все прошло хорошо, и она сказала „да". Раньше я видела людей, которые делали предложения во время спортивных мероприятий, в кино и даже в реальной жизни. Но теперь это все происходило со мной, и я как будто наблюдала за собой со стороны. Это было круто".



Пара хотела сыграть свадьбу во Флориде, где находится их дом, однако вынуждена была расписаться в Нью-Йорке, где разрешены однополые союзы, - подробности торжества держатся в тайне. Мартина и Юлия с двумя дочерьми продолжают жить в Майами, но Лемигова иногда покидает город ради бизнеса в Париже. Между собой женщины разговаривают на английском, оставив попытки научить друг друга русскому и чешскому, - и уже давно без стеснения выходят вместе в свет, выглядя очень счастливыми.