 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 05.09.2018
13:50  Вышла новая книга В.В. Трепалова "Символы и ритуалы в этнической политике России XVI-XIX вв."
13:46  Попытка №2. Кыргызстанский депутат Тулендыбаев не знает гимна родной страны (видео)
13:33  В казахстанском Карабалыке снесли "памятник батыру, посвященный 550-летию Казахского ханства". За что? (видео)
12:50  Стоит Патель. Самую высокую (182 метра) статую в мире готовят к открытию в Индии
12:44  Секреты жизни российских чиновников: Взятки во благо Родины и полеты на Кипр за госсчет
12:41  Как живет Донецк после гибели Захарченко, - Дм. Стешин
12:38  Джихад, которого не было. Почему священная война турецкого султана не завершена до сих пор (Читая Юджина Рогана), - П.Скрыльников
12:36  Символизм, однако. Как последняя "мисс СССР" стала женой амер-спортсменки Навратиловой
12:34  Всемирные игры кочевников. В медальном зачете лидирует Кыргызстан
11:47  "Может, ты жопу оторвешь...". Российские пранкеры жестко раскатали министра обороны Украины Полторака
11:39  "Молись и кайся": как порочат Советский Союз ради уничтожения России, - М.Делягин
09:54  КазМинздрав Биртанов устроил ночную проверку в детской больнице Астаны. Ну и кто тут больной?
09:33  Где деньги "Великой Тартарии" (история загадок), - К.Барановский
09:32  Трамп будет бомбить Дамаск: У него нет другого выхода, - И.Данилов
09:30  Асад готовитcя ударить Эрдогана по кошельку. Новое наступление в Сирии угрожает турецкому бизнесу, - И.Субботин
09:28  У Йемена появился шанс на мир. ООН вновь посадит враждующие стороны за стол переговоров, - Ф.Селимова
09:12  В школах ОАЭ впервые начали вводить совместное обучение девочек и мальчиков
08:55  Борьба за власть, или Раскол армянства? - А.Сваранц
08:41  Планировавший убийство Терезы Мэй лондонец Рахман приговорен к пожизненному! Свободу узнику совести!!
08:35  Сионист пролетел... ВВС Израиля из-под тишка фигачат по тылам Асада ракетами
08:32  Из жизни шухер-махеров. Абрамович перепрятывает "нычки" в ожидании новых наездов Трампа
08:24  30 миллионов китайских холостяков ищут жен в России. Чем хороши женихи из Поднебесной, - "СП"
08:05  31-летняя ученая недоросль Асет И. стал вице-министром нацэкономики Казахстана по инвест-проектам. Вместо 32-летней Даны Ж.
07:18  Смерть Хаккани - это сигнал талибов о готовности к мирным переговорам, - "Къ"
06:40  Турция взялась за углеводородные тайники Кипра. Россию все дальше отодвигают от европейского рынка, - "НГ"
06:37  Кыргызский Токмок. Депутат от правящей СДПК Жансейитов зарезал оппонента и куда-то сбежал. Идет розыск
06:30  У "Террористической организации фетхуллахистов" сильные позиции в Кыргызстане, - нагнетает Эрдоган
00:59  В Узбекистане прошли массовые аресты верующих блогеров
00:49  Новым послом Узбекистана в Испании стал Жахонгир Ганиев
00:34  Российско-азербайджанские переговоры – что осталось за кулисами, - А.Арешев
00:07  КНР в Казахстане: в чем основные отличия китайских послов от российских? - М.Шибутов
Вторник, 04.09.2018
23:36  Директор Наццентра экспертизы КазМинздрава подозревается в крупном хищении
22:27  Российские военные построят свой главный храм цвета хаки (фото)
16:09  Алфавит революции: зачем Ленин хотел перейти с кириллицы на латиницу (история), - Т.Репин
16:04  Хроника Соловецкого бунта. 350 лет назад в России началась первая гражданская война, - А.Пыжиков
13:57  Башкирка Лиля Ихсанова участвует в Играх кочевников на... 7-м месяце беременности (фото)
13:13  Сижу на на нарах как король на... Находящийся под домашним арестом депутат Канат Исаев принял участие в открытии сессии КырПарламента
13:10  Сотрудник акимата Алматы выиграл бронзу на Азиатских играх по джиу-джитсу
13:01  Турция выделит деньги Кыргызстану на военный институт
12:42  The Hill: Пакистан и Афганистан должны сформировать альянс против боевиков
12:20  Китай, Германия. Кто с кем и кто против кого? Зачем России Новый шелковый путь, - Аrguendi
12:13  Трамп как возвращение к лучим традициям "реал политик", - А.Ларин
12:09  2+2=... Аркадаг лично протестировал компьютеры для первоклассников
12:01  Одновременно с взрослыми. В кыргызском ущелье Кырчын проходят и детские Игры кочевников
11:44  Strategist: Усиление армии КНР лишит США гегемонии в регионе и мире
11:03  В Афганистане тихо умер парализованный главарь моджахедов и создатель "Сети Хаккани" - Джалалуддин Хаккани
10:11  Арабы-"беженцы" учинили массовую драку в германском Франкфурте
10:05  Guardian: Чтобы остановить распространение "порно со шпионских камер", полиция Сеула будет ежедневно проверять общественные туалеты
09:28  Конфуз с цифрами. Куда "растет" казахстанская экономика? - П.Своик
09:24  Первый друг Африки. Как китайцы любят негров, - Д.Косырев
08:58  "Мягкая сила" поможет укрепить отношения России и Вьетнама, - В.Колотов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Символизм, однако. Как последняя "мисс СССР" стала женой амер-спортсменки Навратиловой
12:36 05.09.2018

Запретная любовь: как последняя мисс СССР стала женой спортсменки Навратиловой

КСЕНИЯ КАРПОВА

Потеря ребенка, неудачные романы, осуждение окружающих - через что пришлось пройти советской красавице Юлии Лемиговой на пути к личному счастью, вспоминает Teleprogramma.pro.

В юном возрасте Юля, дочь советского полковника, познакомилась с режиссером Александром Стефановичем (экс-супругом Аллы Пугачевой). Благодаря рекомендациям мужчины девушка оказалась в модельном бизнесе: сначала в агентстве "Идолс", затем на смотре "Московская красавица", в 1990-м - на главном отечественном конкурсе красоты. Лемигову называют последней "мисс СССР", однако первое место девушка занять не сумела, уступив победу конкурсантке из Белоруссии. Уверенный в триумфе подопечной Стефанович, по собственным воспоминаниям, вышел из себя - ведь все члены жюри соглашались с его доводами, что именно Юлия достойна короны.

"Я начинаю орать на Сару и Мерлин (члены жюри из Франции и Англии - прим. ред.): „Предательницы!". А те тихо говорят мне: „Александр, давайте отойдем в сторонку. Вы читали контракт с участницами? Победительница должна по гроб жизни рекламировать эту голландскую фирму, принадлежащую председателю жюри. Вашей протеже это нужно для карьеры?" Я почесал в затылке и согласился с их доводами", - вспоминал Александр в беседе с "Экспресс-газетой".

Аплодисментов, признания и славы Лемигова все же добилась, когда вместо победительницы Марии Кежа (по разным данным, девушка не смогла представлять СССР на международном смотре из-за замужества или юного возраста) отправилась в Лас-Вегас. На конкурсе "Мисс Вселенная" москвичка удостоилась звания второй вице-мисс и, как следствие, прибыльных контрактов. После триумфа Юлия переехала в Париж, позднее открыла собственные спа-салон и косметическую фирму - бизнес шел в гору. Чего долгое время нельзя было сказать об отношениях девушки с противоположным полом.

Трагические романы и гибель сына

Личная жизнь Лемиговой окутана множеством слухов и драм. Но главная трагедия Юлии произошла в Париже, где девушка жила с банкиром Эдуардом Стерном, близким другом Николя Саркози. Из-за романа с моделью финансист ушел из семьи, пара ждала ребенка. Но за несколько месяцев до родов между влюбленными вспыхнула ссора - мальчик Максимилиан появился на свет, когда Стерн и Лемигова расстались. "В своей роскошной квартире на берегу Сены она показывала мне мальчика, когда ему было три месяца, - вспоминал Стефанович. - Мы пошли в наш любимый ресторанчик в Латинском квартале, и Юля мне сказала: „У меня нехорошее предчувствие. Кажется, за мной следят"". Шестое чувство Юлию не подвело: спустя пару месяцев женщина, вернувшись домой, обнаружила сына мертвым, а нанятая ею няня бесследно исчезла. Смерть малыша связывали со Стерном: мол, мужчина мог чужими руками избавиться он наследника, как от претендента на свое огромное состояние, - однако следствие вскоре закрыли. Спустя пять лет не стало и самого Эдуарда - одна из любовниц банкира убила его после отказа жениться.

Как складывалась дальнейшая жизнь Юлии, неизвестно. Женщина родила двух дочек, Эмму и Викторию, но их отца называть отказывается. Рядом с ее именем часто фигурировали фамилии богачей разных мастей, но свою настоящую любовь модель встретила лишь в начале 00-х - ей стала бывшая первая ракетка Мартина Навратилова.

"Мартина - это человек, которого я люблю"

Мартина родилась в Чехословакии, но с 1975-го выступала за США: на родине спортсменку буквально "обдирали", оставляя несколько сотен долларов от 50 тысяч призовых. Перебравшись в Америку, теннисистка получила возможность не только побеждать и зарабатывать выступлениями на корте, но и открыто заявить о своей нетрадиционной ориентации - Навратилова одна из первых спортсменок, совершивших каминг-аут. В ее биографии - громкие романы с гольфисткой Сандрой Хени, писательницей Ритой Браун, бывшей "мисс Техас" Джуди Нельсон, отсудившей у Мартины миллионы долларов после расставания. Последней в "послужном списке" теннисистки стала Лемигова.

"Впервые я познакомилась с Мартиной 14 лет назад в Париже на ужине, - рассказывала модель в 2015-м году, - Я работала моделью, встречалась со многими знаменитостями. Я не фанатка тенниса, но, конечно, я знала, кто она такая, и мы сразу же принялись болтать. Я полагаю, нас очень сблизили наши восточно-европейские корни. У нас было так много общего. Она была очень забавной, мы много смеялись".

Вторая встреча теннисистки и мисс СССР отложилась на долгих восемь лет. Когда женщины увиделись вновь, Юлия уже воспитывала двух дочек от неудачных отношений. В одном из ресторанов Парижа Лемигова познакомила спортсменку с наследницами - последние быстро сдружились - и поймала себя на мысли: "Я бы хотела увидеть ее снова". Поначалу отношения персон были исключительно приятельскими: Лемиговы приезжали в особняк Мартины, спортсменка обучала их игре в теннис. Лишь в 2009-м в прессе заговорили о романе женщин - тогда же в школе стали дразнить старшую дочь модели Вику, ведь однополые браки во Франции, где жила семья, были запрещены. Пришлось Юлии объясниться с девочкой, рассказав, что Мартина станет для них с сестрой второй матерью. К радости женщины, наследница отреагировала по-взрослому: "Я тоже хочу, чтобы Мартина жила с нами".

Предложение на корте и свадьба в Нью-Йорке

После шести лет совместной жизни пара решила узаконить отношения. Навратилова сделала предложение возлюбленной 7 сентября 2014 года, после полуфинала U.S. Open. Взяв в руки микрофон, Мартина при полном стадионе встала на одно колено и надела кольцо на безымянной палец своей спутницы.

"Я очень нервничала, - призналась Навратилова в интервью. - Но все прошло хорошо, и она сказала „да". Раньше я видела людей, которые делали предложения во время спортивных мероприятий, в кино и даже в реальной жизни. Но теперь это все происходило со мной, и я как будто наблюдала за собой со стороны. Это было круто".

Пара хотела сыграть свадьбу во Флориде, где находится их дом, однако вынуждена была расписаться в Нью-Йорке, где разрешены однополые союзы, - подробности торжества держатся в тайне. Мартина и Юлия с двумя дочерьми продолжают жить в Майами, но Лемигова иногда покидает город ради бизнеса в Париже. Между собой женщины разговаривают на английском, оставив попытки научить друг друга русскому и чешскому, - и уже давно без стеснения выходят вместе в свет, выглядя очень счастливыми.

Источник - teleprogramma.pro
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536140160
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Глава Сената принял заместителя Председателя Центрального Военного совета КНР Сюй Циляна
- За полгода услуги первичной медико-санитарной помощи получили более 9 миллионов человек - Минздрав РК
- Инфляция в Республике Казахстан за январь-август 2018 года составила 2,9%
- Кадровые перестановки
- О прогнозе инфляции
- Выявленные нарушения при ввозе подкарантинной продукции из государств-членов ЕАЭС и из третьих стран
- Трамп будет бомбить Дамаск: У него нет другого выхода
- Где деньги "Великой Тартарии"
- Perestroyka: как пенсионная система рушится в США
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  