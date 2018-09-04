 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 05.09.2018
13:50  Вышла новая книга В.В. Трепалова "Символы и ритуалы в этнической политике России XVI-XIX вв."
13:46  Попытка №2. Кыргызстанский депутат Тулендыбаев не знает гимна родной страны (видео)
13:33  В казахстанском Карабалыке снесли "памятник батыру, посвященный 550-летию Казахского ханства". За что? (видео)
12:50  Стоит Патель. Самую высокую (182 метра) статую в мире готовят к открытию в Индии
12:44  Секреты жизни российских чиновников: Взятки во благо Родины и полеты на Кипр за госсчет
12:41  Как живет Донецк после гибели Захарченко, - Дм. Стешин
12:38  Джихад, которого не было. Почему священная война турецкого султана не завершена до сих пор (Читая Юджина Рогана), - П.Скрыльников
12:36  Символизм, однако. Как последняя "мисс СССР" стала женой амер-спортсменки Навратиловой
12:34  Всемирные игры кочевников. В медальном зачете лидирует Кыргызстан
11:47  "Может, ты жопу оторвешь...". Российские пранкеры жестко раскатали министра обороны Украины Полторака
11:39  "Молись и кайся": как порочат Советский Союз ради уничтожения России, - М.Делягин
09:54  КазМинздрав Биртанов устроил ночную проверку в детской больнице Астаны. Ну и кто тут больной?
09:33  Где деньги "Великой Тартарии" (история загадок), - К.Барановский
09:32  Трамп будет бомбить Дамаск: У него нет другого выхода, - И.Данилов
09:30  Асад готовитcя ударить Эрдогана по кошельку. Новое наступление в Сирии угрожает турецкому бизнесу, - И.Субботин
09:28  У Йемена появился шанс на мир. ООН вновь посадит враждующие стороны за стол переговоров, - Ф.Селимова
09:12  В школах ОАЭ впервые начали вводить совместное обучение девочек и мальчиков
08:55  Борьба за власть, или Раскол армянства? - А.Сваранц
08:41  Планировавший убийство Терезы Мэй лондонец Рахман приговорен к пожизненному! Свободу узнику совести!!
08:35  Сионист пролетел... ВВС Израиля из-под тишка фигачат по тылам Асада ракетами
08:32  Из жизни шухер-махеров. Абрамович перепрятывает "нычки" в ожидании новых наездов Трампа
08:24  30 миллионов китайских холостяков ищут жен в России. Чем хороши женихи из Поднебесной, - "СП"
08:05  31-летняя ученая недоросль Асет И. стал вице-министром нацэкономики Казахстана по инвест-проектам. Вместо 32-летней Даны Ж.
07:18  Смерть Хаккани - это сигнал талибов о готовности к мирным переговорам, - "Къ"
06:40  Турция взялась за углеводородные тайники Кипра. Россию все дальше отодвигают от европейского рынка, - "НГ"
06:37  Кыргызский Токмок. Депутат от правящей СДПК Жансейитов зарезал оппонента и куда-то сбежал. Идет розыск
06:30  У "Террористической организации фетхуллахистов" сильные позиции в Кыргызстане, - нагнетает Эрдоган
00:59  В Узбекистане прошли массовые аресты верующих блогеров
00:49  Новым послом Узбекистана в Испании стал Жахонгир Ганиев
00:34  Российско-азербайджанские переговоры – что осталось за кулисами, - А.Арешев
00:07  КНР в Казахстане: в чем основные отличия китайских послов от российских? - М.Шибутов
Вторник, 04.09.2018
23:36  Директор Наццентра экспертизы КазМинздрава подозревается в крупном хищении
22:27  Российские военные построят свой главный храм цвета хаки (фото)
16:09  Алфавит революции: зачем Ленин хотел перейти с кириллицы на латиницу (история), - Т.Репин
16:04  Хроника Соловецкого бунта. 350 лет назад в России началась первая гражданская война, - А.Пыжиков
13:57  Башкирка Лиля Ихсанова участвует в Играх кочевников на... 7-м месяце беременности (фото)
13:13  Сижу на на нарах как король на... Находящийся под домашним арестом депутат Канат Исаев принял участие в открытии сессии КырПарламента
13:10  Сотрудник акимата Алматы выиграл бронзу на Азиатских играх по джиу-джитсу
13:01  Турция выделит деньги Кыргызстану на военный институт
12:42  The Hill: Пакистан и Афганистан должны сформировать альянс против боевиков
12:20  Китай, Германия. Кто с кем и кто против кого? Зачем России Новый шелковый путь, - Аrguendi
12:13  Трамп как возвращение к лучим традициям "реал политик", - А.Ларин
12:09  2+2=... Аркадаг лично протестировал компьютеры для первоклассников
12:01  Одновременно с взрослыми. В кыргызском ущелье Кырчын проходят и детские Игры кочевников
11:44  Strategist: Усиление армии КНР лишит США гегемонии в регионе и мире
11:03  В Афганистане тихо умер парализованный главарь моджахедов и создатель "Сети Хаккани" - Джалалуддин Хаккани
10:11  Арабы-"беженцы" учинили массовую драку в германском Франкфурте
10:05  Guardian: Чтобы остановить распространение "порно со шпионских камер", полиция Сеула будет ежедневно проверять общественные туалеты
09:28  Конфуз с цифрами. Куда "растет" казахстанская экономика? - П.Своик
09:24  Первый друг Африки. Как китайцы любят негров, - Д.Косырев
08:58  "Мягкая сила" поможет укрепить отношения России и Вьетнама, - В.Колотов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Как живет Донецк после гибели Захарченко, - Дм. Стешин
12:41 05.09.2018

Как живет Донецк после гибели Захарченко
Военкор "КП" Дмитрий Стешин передает из столицы Донбасса

ДМИТРИЙ СТЕШИН

Уже через пару часов, как только прогремел взрыв в кафе "Сепар", унесший жизнь главы ДНР, все границы республики были перекрыты. Донецк ощетинился постами и патрулями, офицеров отозвали из отпусков, на фронте "усилили бдительность", хотя все прекрасно понимали - враг уже сделал свое дело, напал из-за спины и скрылся...

ЖИЗНЬ - НЕ САХАР

Донецк опять оказался пустым, как в страшные месяцы лета 2014-го. Мне было с чем сравнивать. Опять проспекты без машин проглядывались во всю длину, исчезли и пробки, и прохожие.

- Где люди? - спросил я у старого донецкого друга.

- Димка, разъехались все. Лето перебивались по своим садам и огородам, а потом уехали туда, где у них дети в школу пойдут. Кто в Россию, кто на Украину. Я тоже уеду через десять дней, работу ищу в России.

Бизнес друга окончательно загнулся по формуле "мы всем должны, и нам все должны". Он выдернул последние деньги. Сменил BMW на "уазик" и второй месяц маялся на содержании у жены, благо та работала в госструктурах. Все ждал, когда его кандидатуру рассмотрят донецкие силовики. Они все рассматривали и рассматривали, даже посоветовали купить "горку" (полевую форму), ремень и ботинки и ждать… Но никому оказался не нужен бывший милиционер с опытом оперативной работы на "земле", без косяков и взысканий. А теперь и подавно не потребуется: после того что случилось, в ДНР ожидается большая чистка в силовых структурах. Это логично.

- Выкрутимся, - говорит мне донецкий друг.

- На Украину еще не захотел?

- Не. Да они к нам сами поприезжали, полгорода укропов. Навозвращались, видать, там-то совсем кисло.

Выяснял специально - не сахар.

- Во-первых, ты там реально сепар (сепаратист) для всех, - загибал пальцы крепкий пожилой и бывалый мужичок, попавшийся мне на улице. - Во-вторых, "коммуналка" просто дикая - 6000 гривен за газ зимой. Машина угля - 4 тысячи гривен. В-третьих - 11 тысяч заработал, семь за жилье отдал. Лучше дома бедовать.

Мужик, против заведенной в Донбассе привычки, не спросил меня в конце разговора: "Когда Россия нас заберет?" Я это тоже отметил. С товарищем договорились о связи через соцсети - телефон в Донецке опять вещь ненадежная. Сеть "ложится" через день. Но симку местного оператора все-таки нужно было иметь в запасе. Стены у входа в его офис были густо заклеены объявлениями: "Автобусы в Харьков, Днепр, Киев, Ростов, Симферополь", "Работа в России, Киеве, Польше" и неожиданно - "В Шри-Ланке".

Первые сутки я мучился в Донецке нехваткой чего-то важного, без которого реальность не складывалась. Перед сном понял - нет привычной канонады за городом. Тихо. От этой тишины некоторые уголки Донецка еще больше напомнили мне чернобыльскую Припять.

МЕНЯЮ ПРАГУ НА ДОНБАСС

- А я постоянно вокруг себя слышу - этот уехал, тот уволился и собирается… - говорит мне бывший журналист "Свободы" и житель Праги, а теперь - Донецка Андрей Бабицкий. - На Россию обида... Людям сложно понять, что руководство России думает и о судьбе почти 150 миллионов россиян.

- Я знаю, о чем в России думают. О перспективе войны с 40-миллионной страной при полной ее поддержке Западом.

- Ну и четыре с лишним года войны в Донбассе - это перебор. Людям надо воспитывать детей, думать об их будущем - ну а какое будущее? Вот люди и уезжают каждый день.

Андрей в Донецке уже четвертый год, и у меня есть ощущение, что он поселился здесь навсегда. Его маленькая квартирка забита винтажем - советскими фотоаппаратами, каким-то мелким художественным литьем, старинными часами. На барахолке в Донецке все это стоит сущие копейки, и люди расстаются с вещами без сожалений. Такой общественный тренд. Пугающий.

Андрей считает, что отчасти это легкий психоз:

- Зарплаты уменьшаются, цены потихоньку растут. Но я бы не сказал, что уровень жизни упал заметно. На людей просто накатила общая депрессия. Больше всего угнетает отсутствие перспектив. Невозможно строить свою жизнь и планировать - никто, вообще никто не знает, что будет завтра. Тем не менее при всей этой отвратительной липкой тянучке на прощании с Захарченко стало ясно - люди не изменились. И выбору своему не изменили. 200 тысяч человек проститься пришли! И главное - недовольство своей властью или судьбой не конвертируется автоматически в любовь к Украине.

- Какие могут быть варианты судьбы республик?

- Для меня идеальный вариант - абхазо-югоосетинский. Признание Россией и интеграция. Частичное признание Донбасса давно уже произошло - рублевая зона, тридцать с чем-то документов, которые принимает Россия, права, автономера, паспорта, дипломы и так далее. И, мне кажется, этот процесс ускорится. Потому что убийство Захарченко - аналог того самого, ожидаемого "большого наступления" Украины. Это перелом, веха. Он случился. Теперь все ждут реакции Москвы. И тут есть такой неприятный момент для России. Украина же называла Захарченко "главой оккупационной администрации". Они считают, что это управляемая Москвой территория. Донбасс лишь инструмент в ее руках. И если Киев так нагло ведет террористическую войну в Донбассе, запросто может перенести ее и в Россию. Если не будет жесткого ответа Москвы, это произойдет. Ответ должен быть.

- Гипотетическая победа в войне (которой может и не быть) Порошенко, похоже, не нужна, ему нужно лишь "чрезвычайное положение" и отмена выборов на Украине.

- Вполне возможно. Украина же постепенно становится Ичкерией - разбалансировка государственного механизма полная. Общество черпает энергию из чистой ненависти к России. И теряет пропорции реального мира. Я помню поход Басаева и Хаттаба на Дагестан, он же искренне считал, что Ичкерия одержала в Хасавюрте военную победу, а не политическую. То есть полная потеря реальных представлений о противнике, которого они провоцируют. С украинцами - все то же самое.

УЛЬТРАШИЗОФРЕНИЯ

Но официально жизнь в Донбассе неуклонно улучшается. Рост экономики чуть ли не 80% в отдельных отраслях, что является предметом саркастического юмора в кухонных диспутах. Хотя объективно заводы продолжают открываться. В минувшем декабре запустили Алчевский металлургический.

С пресс-секретарем комбината, известным донецким журналистом Рамилем Замдыхановым, встретиться лично не получилось - между республиками таможня, а в эти тревожные дни она работает по своему графику. Есть вероятность не доехать или не вернуться. Я думал, только у меня этот факт не укладывается в голове - граница между ДНР и ЛНР! У Рамиля, оказывается, тоже.

- Нет, я понимаю, что может мешать нам объединиться с Россией, но что мешает объединиться республикам? - говорит он мне по телефону.

Впрочем, Россия республики не бросает, без нее комбинат по-прежнему стоял бы мертвый, а сейчас ожил и потянул за собой городок Алчевск.

- Сейчас 12 тысяч человек работают, непрерывный цикл. А год назад была тишина в цехах, - говорит Рамиль.

- За счет каких ресурсов перезапустили комбинат?

- Комбинат в сфере влияния одной югоосетинской компании, но все понимаем, конечно, что деньги из России. И сырье тоже - железная руда в ЛДНР отсутствует, как факт. Да и при Украине руду завозили чуть ли не из Южной Америки.

- А сбыт продукции?

- Россия и внутренний рынок. Металлопрокат отвезут в Харцизск, там из него сделают трубы большого диаметра и вернут их в Луганск - там собрались менять водопровод, это большая проблема, еще довоенная. В Алчевске будут менять. Чтобы вы понимали, сейчас у нас вода есть только 12 часов в сутки.

И мы в нашем разговоре опять вернулись к таможням между республиками, потому что нужно оплачивать и вывоз металлического листа, и ввоз обратно в ЛНР сделанных из него труб. Какой-то тяжелый бред. Шизофрения?

- Я бы хотел избежать вот этого грубого сравнения, - деликатно заметил Рамиль. - При шизофрении в одной голове две точки зрения уживаются… У нас этих точек зрения три. Мы независимые государства, это было определено референдумом, а с другой стороны - "Наша Родина - Россия". А с третьей стороны есть минские соглашения, по которым мы - часть Украины. И пришло время определиться. А пока все как в анекдоте про политтехнологов, которые объяснить могут любое явление или событие, а понять его - нет.

Донецк

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536140460
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Глава Сената принял заместителя Председателя Центрального Военного совета КНР Сюй Циляна
- За полгода услуги первичной медико-санитарной помощи получили более 9 миллионов человек - Минздрав РК
- Инфляция в Республике Казахстан за январь-август 2018 года составила 2,9%
- Кадровые перестановки
- О прогнозе инфляции
- Выявленные нарушения при ввозе подкарантинной продукции из государств-членов ЕАЭС и из третьих стран
- Трамп будет бомбить Дамаск: У него нет другого выхода
- Где деньги "Великой Тартарии"
- Perestroyka: как пенсионная система рушится в США
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  