Секреты жизни российских чиновников: Взятки во благо Родины и полеты на Кипр за госсчет

12:44 05.09.2018 Наш корреспондент узнал из первых уст правду о "нелегкой жизни" российских политиков



РОМАН ГОЛОВАНОВ



Самые болтливые люди - это наши депутаты. Это они только на ток-шоу и с думской трибуны лупят зубодробительные лозунги. Но когда выключается телекамера, снимается галстук, можно от них можно наслушаться таких историй, что потом ночь спать не будешь. Вот сидели мы с одним депутатом Госдумы в столичной "Чайхоне". Пили чай, он курил кальян. Столик со всех сторон огорожен ширмами: чтобы любопытные журналисты не щелкнули его на камеру. Политик травил байки о нелегкой чиновничьей жизни.



"ХОЧЕШЬ В КОМАНДИРОВКУ? ГОВОРИ ПРО ЛЮБОВНИЦУ, А НЕ О ПАТРИОТИЗМЕ"



- Вот у вас в Госдуме депутат Жигарев недавно попался с любовницей. Скандал прогремел на всю страну. Депутаты это как-то между собой обсуждали?



- Да ну - чего там обсуждать? У каждого пятого есть любовница. Обычное дело. Только некоторые смеялись, что он жене и своей девчонке подарил одинаковые сумочки. Помнишь фильм "О чем говорят мужчины"? Там же ребята учили: покупай два разных подарка, ведь супруга и любовница - разные женщины.



- Даже так…



- Мой знакомый хотел полететь в командировку. А ему в Думе не в какую не подписывали документы. Я спрашиваю: "А ты как начальству объясняешь, что тебе надо туда поехать?" Он им говорил, что хочет поработать, выстроить дипломатическую дружбу. Я пальцем у виска покрутил: "Глупость полная. Скажи, что у тебя там любовница или бизнес". Депутат советом воспользовался. На следующий день покупал билеты на самолет. Когда начинаешь заливать про патриотизм - тебе не верят, скорее даже не понимают. А вот с любовницей, которая тебя там дожидается, все ясно - вопросов даже не возникает.



НЕ УДИВЛЯЙТЕСЬ ЭРОТИЧЕСКОМУ ПРОШЛОМУ КРАСОТОК-ГОССЛУЖАЩИХ



- И не боятся политики, что их поймают жены?



- У большинства супруги все понимают, но молчат. Что тут скажешь? Муж деньги домой приносит и ладно. А чаще депутаты и чиновники пользуются услугами женщин с пониженной социальной ответственностью. Проституток проще говоря. В наших губерниях это особенно распространено. Был у меня знакомый вице-губернатор. Хороший мужик, вкалывал на работе день и ночь. Но тут он зашел в магазин возле дома и влюбился в продавщицу. Стал к ней заходить каждый день за хлебушком и сигаретами. Дальше у них пока ничего не шло. И вот этот вице-губернатор забурился со своими друзьями из правительства в сауну. Вызвали девочек. Среди эскортниц была и та самая продавщица. Там у них все закрутилось-завертелось. В итоге вице-губернатор свалил к ней от жены с детьми.



- Это же целый бизнес - "эскортницы для чиновников"?



- Да, но в этом бизнесе работают только проверенные "свои" люди, содержащие эскорт. Ведь многие чиновники боятся, что журналисты их застукают с любовницей. И какая-нибудь дурочка устроит шантаж их "амурной историей". Проще снять кого-то за деньги. Ну а девочки пытаются зацепиться за богатеньких буратин. Некоторых красоток начинают пристраивать на теплые места. А потом про таких молодых красавиц-чиновниц часто всплывает компромат об их эротическом прошлом. Не удивляйтесь даже.



ВСЕ ПОНИМАЮТ - КАЖДОМУ СВЕТИТ "ПЯТЕРОЧКА"



- Выходит, пользуются служебным положением ради любовниц?



- Еще как! Даже не в Госдуме, а в одном нашем городе, помню, местные депутаты как-то собрали кто жен, кто любовниц и всей разбитной компашкой полетели в командировку… на Кипр. На одни билеты ушло около миллиона рублей. Конечно, все за бюджетный счет.



- Но ведь за это могут посадить…



- Почти каждый крупный губернский чиновник "накуролесил" на пятерку общего режима. Без шуток. Любого бери, проверяй и сажай. И не обязательно, что человек хотел себе хапнуть денег. Бывает - из добрых побуждений. Вот недавний пример. Одному мэру нужно было построить в городе парк. Стал придумывать, откуда брать деньги. Тут к нему приходит знакомый бизнесмен, говорит, хочу землю под стройку. Мэр затылок почесал и предложил бартер: "Ты строишь парк, а я тебе пробиваю разрешение на землю". Ударили по рукам. Вроде дело полезное. Но начнется проверка - сразу посадят.



- Теперь понятно, чего все по любовницам мотаются. На такую работу не хватит никаких нервов…



- Верно. Поэтому многие отрываются, как могут. Часто у чиновников из глубинки фантазии хватает только сходить на охоту, выпить водки в бане. Рассказывал друг - замминистра: приезжает в гости к губернатору. Ему там устроили шикарный прием. Отвезли на озеро, выдали удочку, лодку. Но тут подходит организатор приема и спрашивает: "Вам брюки или платки?" Тот ничего не понял, стал разбираться. Ему переводят вопрос: "На ночь привезти мальчиков или девочек?" Замминистра тогда сильно удивился…



- И часто такие встречаются?



- Мой хороший товарищ ездил в Тайланд с детьми. Отошел с пляжа покурить. И видит у бара очень крупного чиновника из правительства. Тот сидит, пьет пиво в компании накаченных татуированных мужиков и каких-то тайских девиц. Мой знакомый сдуру взял и подошел к нему поздороваться. У чиновника лицо побелело - даже бронзовый загар не помог. Стал умолять никому не рассказывать об этой встрече.



ДЕПУТАТЫ КАТАЮТСЯ В РЕГИОНЫ НА БАНКЕТ



- Но баня, охота, застолье - это же хороший русский способ о чем-то договориться?



- По телефону или в кабинете никто ни о чем запретном и серьезном не говорит. Боятся прослушки людей в погонах. Поэтому разговор всегда простой: "Брат, приезжай ко мне в субботу на дачу. Шашлычок пожарим, поговорим о делах". Вот там решаются крупные истории. Но самое сладкое для депутата - поездка в гости к губернаторам.



- Почему?



- Во-первых, билеты в бизнес-класс бесплатные по всей стране. Приходишь в кассу, показываешь удостоверение и полетел. Во-вторых, в регионе тебя принимают, как английскую королеву. Обычно, везде с тобой мотается вице-губернатор. Он отвечает за развлечения: чтобы рыба ловилась на крючок, чтобы водка не остывала, чтобы мясо на мангале сырым не было. Но для главы региона это огромная головная боль: денег уходит прорва на каждый такой визит.



- А за чей счет банкет?



- Ну у каждого есть такой ларчик, в котором хранится "черная касса". Как она собирается? Губернатор помогает бизнесменам, а те в ответ скидывают пожертвования на "добрые дела": встретить московских гостей или построить детсад.



- Так этож взятка!



- По закону - да. Но как иначе им жить, крутиться? Губернатор, обычно, денег сам не берет. Только через своих самых доверенных лиц. Хотя главам областей тоже перепадают подарки. Знаю, у одного губера была "тайная комната". Он ее называл "Поле чудес". Говорил, как Якубович туда складывает все, что приносят ходоки. Так люди начинают коллекционировать дорогущие часы, а некоторые - навороченные автомобили. Не на зарплату же их покупают.



ВЗЯЛИ ИЗ КАФЕШКИ И ПОСАДИЛИ ГУБЕРНАТОРСТВОВАТЬ



- Вы бы хотели в губернаторы?



- Если без камер, то нет. Это как у Гоголя - "проклятое место". Полномочий особых нет. Нужно ходить и клянчить или выбивать деньги. И ведь не каждый тебе их даст. Бывает, придет из Москвы указивка: "Убрать свалку". На какие шиши? Будешь препираться - выкинут с должности. Промолчишь - просидишь подольше. Но все губеры понимают, что их могут в любую секунду посадить. Тут в другом проблема. Хочешь ты в губернаторы или нет - тебя спрашивать не будут.



- Это как?



- Мой товарищ - тоже, кстати, замминистра сидел в "Кофемании", пил латте, решал свои дела. Тут ему позвонили, сказали приехать в высокий кабинет. Он в холодном поту примчался на место. Просидел в приемной 5 часов. Потом зашел, с ним пообщались, выделили область (товарищ даже не особо знал, что такая губерния в России существует), все засняли камеры. Собрал манатки и поехал губернаторствовать. Что-то его не особо спрашивали.



- Но ведь люди сами рвутся в чиновники.



- Это да, сначала надо потусоваться в помощниках у кого-нибудь серьезного депутата или чиновника. Когда начальник пойдет вверх, тебе тоже дадут хорошее место. Главное тут - чтобы чиновник был уверен в твоей преданности. Ему ведь на новое место со своей командой принято приходить. Чужие могут подставить, интриги начать плести. А свои - не сдадут, они заинтересованы в карьере босса, чтобы и самим при нем вкусно жить.



- Значит, преданность - и все?



- Еще нужна чистая биография. В одной области мужик прорывался в вице-губернаторы. Его папочку принесли в высокий кабинет, целых 10 минут согласовывали и, в конце концов, дали добро. Секретарша уже выносила его дело, как начальник спросил: "Кем он сейчас работает?" Отвечают: "Директор цирка". Такой мат стоял в кабинете: "Вы из нас клоунов хотите сделать? Представляете заголовки в прессе?" Короче, так и сидит тот мужик директором цирка... Источник - КП

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