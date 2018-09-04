Стоит Патель. Самую высокую (182 метра) статую в мире готовят к открытию в Индии

12:50 05.09.2018

Самую высокую статую в мире готовят к открытию в Индии



Монумент памяти борца за независимость Индии Сардара Пателя вдвое превышает высоту нью-йоркской статуи Свободы.



В индийском штате Гуджарат завершается строительство статуи, которая станет самой высокой в мире – ее высота составит 182 метра, передает ВВС.



Скульптура возводится в честь государственного деятеля Индии середины ХХ века Сардара Валлаббхаи Пателя. Вместе с постаментом высота сооружения, возведенного на острове на реке Нармада, составит 240 метров.



Строительство статуи обошлось властям страны в 430 миллионов долларов. Возводить монумент начали в ноябре 2013 года, в работах заняты около трех тысяч рабочих. Открытие статуи назначено на 31 октября.



На уровне груди статуи (на высоте примерно 153 метра) будет смотровая площадка, поэтому инициаторы проекта надеются, что объект станет популярным туристическим местом.



Пока же самой высокой статуей мира является Будда Весеннего храма в Китае. Ее высота составляет 128 метров.



Скончавшийся в 1950 году Сардар Патель для Индии является знаковым человеком. Он был активным борцом за независимость, работал вице-премьером до 1950 года. Также Патель стал одним из авторов Конституции страны и считается идеологом политического устройства современной Индии.