 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В казахстанском Карабалыке снесли "памятник батыру, посвященный 550-летию Казахского ханства". За что? (видео)
13:33 05.09.2018

Установленный в честь Казахского ханства памятник снесли в Костанайской области

Памятник батыру простоял в поселке Карабалык всего три года.

О сносе памятника в поселке Карабалык Костанайской области рассказал на своей странице в Instagram пользователь под ником oralbekov_17, передает Today.kz.

Пользователь сообщил, что памятник батыру был разрушен 4 сентября. Свою публикацию он сопроводил видео, на котором запечатлен этот процесс. На кадрах трактор, зацепив скульптуру веревками, сносит ее с постамента.




"Разрушили памятник батыру, посвященный 550-летию Казахского ханства. Очень печальное зрелище, видео скинули рассылкой по WhatsАpp. Говорят, что на его место поставят другого батыра, из более надежного материала. Также обещали, что его сохранят и перевезут в другой сельский округ района. Но возникает вопрос, кому мешал этот батыр?! В начале этого проекта, чтобы установили этот мемориал, бегал и искал помощь от властей и финансирование мой дедушка Утешов Асылбек Гаппазович, которого сейчас нет с нами. И это очень обидное зрелище, аж сердце болит. У меня больше нет слов", – прокомментировал свою публикацию oralbekov_17.

Между тем на сайте акимата Карабалыкского района памятник батыру входит в список местных достопримечательностей.

В описании скульптуры сообщается, что она появилась в Карабалыке в 2015 году "в честь 550-летия Казахского ханства и славных сынов степей, отстоявших независимость Отечества".

"В Карабалыке до сей поры не было памятников, в такой степени отражающих национальный колорит: готовый сорваться в галоп конь и уверенно смотрящий в просторы степи батыр. Благодаря большому постаменту и внушительным формам самих фигур все смотрится достойно и хорошо заметно тем, кто проезжает мимо Карабалыка", – говорится в информации акимата.

Также сообщается, что архитектурная композиция строилась на привлеченные средства, а ее создателем стал скульптор Ертуган Шаймагамбетов.

Источник - Today.kz
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