Попытка №2. Кыргызстанский депутат Тулендыбаев не знает гимна родной страны (видео)

13:46 05.09.2018

Депутат П.Тулендыбаев перепел гимн Кыргызстана после неправильного исполнения. Видео



Депутат Жогорку Кенеша Пархат Тулендыбаев ("Республика - Ата-Журт"), неправильно исполнивший гимн страны, извинился перед кыргызстанцами. Текст извинений распространила пресс-служба Жогорку Кенеша.



"Приношу свои глубочайшие извинения перед народом Кыргызстана за то, что неправильно исполнил гимн Кыргызской Республики, который является одним из главных символов нашей государственности. Считаю, что подобное является неприемлемым для любого кыргызстанца, в особенности для депутата парламента. Обещаю впредь не допускать подобных ошибок и продолжить свой труд во благо народа и страны в целом. Приношу еще раз свои самые искренние извинения", - говорится в тексте.



Видео, на котором парламентарий с ошибками исполняет гимн КР, появилось накануне в социальных сетях.





