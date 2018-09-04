Вышла новая книга В.В. Трепалова "Символы и ритуалы в этнической политике России XVI-XIX вв."

13:50 05.09.2018

Трепавлов В.В.

Символы и ритуалы в этнической политике России XVI-XIX вв.

СПб: Издательство Олега Абышко, 2018.

320 с.

ISBN : 978-5-60404-877-1



В монографии анализируются символические признаки подданства в Московском государстве и Российской империи XVI–XIX вв., т. е. знаковая система, которая складывалась в ходе формирования многонационального государства и иллюстрировала политическое единство и этнокультурное разнообразие его населения.



Со стороны власти это была демонстрация благосклонности и могущества (награды, звания, особые знаки отличия, церемонии инвеституры и пожалования, торжественные аудиенции, поездки по стране); со стороны подданных - демонстрация лояльности (клятвенные ритуалы, обрядовое почитание монарха, визиты ко двору).



Исследование проведено в отношении, главным образом, неславянских народов (Кавказ, Поволжье, Урал, Сибирь, Казахстан, Туркестан и Прибалтика).



Для всех интересующихся историей России и ее народов.