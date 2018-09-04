"Экзотические события для нашей местности": что известно о землетрясении на Урале

15:50 05.09.2018

Илья Соколов, Анастасия Румянцева, Оксана Соломатина



В ночь на среду, 5 сентября, в Челябинской области произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр находился в 133 км от Уфы. В ряде жилых домов образовались трещины. Власти приняли решение об отмене занятий в школах, пациентов местной больницы эвакуировали в другое здание. При этом на работу расположенных в регионе предприятий и боеготовность воинских частей стихия не повлияла. Кроме того, примерно в 10:30 по местному времени (08:30 мск) было зафиксировано еще одно землетрясение - магнитудой 4,4. По словам сейсмологов, подобные явления - неординарное событие для региона, однако серьезных разрушений при такой интенсивности ожидать не стоит.



В ночь на 5 сентября на Урале произошло землетрясение магнитудой 5,5. Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, сейсмическая активность была зафиксирована в Катав-Ивановском районе на глубине 10 км. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 133 км от Уфы. Повторный подземный толчок интенсивностью 4,4 произошел днем в том же районе.



"По уточненным данным, пострадавших и значительных разрушений зданий нет, обследование продолжается. На работу объектов промышленности и жизнеобеспечения происшествие не повлияло. Водо- и газоснабжение осуществляется в штатном режиме", - заявили в МЧС.



Информацию об отсутствии пострадавших подтвердил RT пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.



"В зоне землетрясения оказалось 17 населенных пунктов, в каждом из них работает совместная рабочая группа Министерства общественной безопасности области и Главного управления МЧС по Челябинской области и устанавливает тот ущерб, который землетрясение принесло. Как мы оцениваем, угрозы для местных жителей нет", - подчеркнул он.



Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин в беседе с RT заявил, что подобные явления редки для Урала.



"По данным Единой геофизической службы РАН, с 2000 года было одно землетрясение на Урале (в 2002 году), магнитуда была только 3. Неординарное событие для этого региона. Могло быть до 6-7 баллов в эпицентре. Это, конечно, не серьезные разрушения, но некоторые возможны. Для того чтобы прогнозировать, будут ли повторные толчки, надо подождать какое-то время", - заявил эксперт.



"С потолков отвалилась штукатурка"



В связи с землетрясением в Катав-Ивановском муниципальном районе был введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила председатель совета депутатов Катав-Ивановска Галина Федосеева.



"Создана комиссия по чрезвычайным ситуациям, введен режим ЧС. Комиссия будет объезжать и обследовать объекты, которые пострадали при землетрясении", - заявила она.



Федосеева отметила, что в школах района отменили занятия, а в детских садах родителей попросили забрать детей домой.



По ее словам, в Единую диспетчерскую службу поступают сообщения от жителей района, чьи дома пострадали в результате стихии.



"Очень много обращений от граждан, у которых в домах лопнули печи и стены в жилищах, с потолков отвалилась штукатурка. В пятиэтажках на улице Степана Разина образовались трещины. В больнице в поликлинике треснула стена, больных эвакуировали на безопасную площадь учреждения", - рассказала Федосеева.



Жители Катав-Ивановска рассказали RT, что толчки во время землетрясения были ощутимыми.



"Землетрясение началось в 04:00 (02:00 мск. - RT), вся семья проснулась от толчков. Ребенок и жена испугались. Дом вибрировал, окна дрожали", - рассказал очевидец.



Он подтвердил, что детские сады и школы были эвакуированы, а врачи стали принимать пациентов в другом здании.



"Для нашей местности такие события носят экзотический характер, так как до этого такого не было. Люди напуганы нынешней ситуацией", - добавил очевидец.



По словам жительницы Катав-Ивановского района Снежаны Кузьмичевой, ее семья также проснулась из-за землетрясения.



"Мы живем на 5-м этаже. Проснулись от того, что нас подкинуло на кровати, был гул, дети заплакали. Мы с мужем в считаные секунды оказались в детской, еще трясло. Со шкафов падали книги и рамки с фото", - рассказала она RT.



В пресс-службе муниципального района попросили местных жителей "не беспокоиться и остро не реагировать на афтершоки", отметив, что повторные сильные толчки маловероятны.



Предприятия не пострадали



При этом землетрясение не повлияло на боеготовность соединений, воинских частей и военных объектов Центрального военного округа (ЦВО).



"Несмотря на отмеченные вибрации и колебания земной поверхности в трех регионах - Башкирии, Свердловской и Челябинской областей, дежурные силы несут службу в штатном режиме, военнослужащие выполняют задачи по предназначению, повреждений систем боевого управления и коммуникаций нет", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ЦВО.



В штатном режиме работают расположенные в регионе атомные предприятия: производственное объединение "Маяк", Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени Забабахина и приборостроительный завод в Трехгорном.



"По сообщениям служб ГО и ЧС предприятий, землетрясение никак не повлияло ни на деятельность предприятий, ни на их сотрудников. Все предприятия работают в штатном режиме", - сообщили РИА Новости в "Росатоме".