 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 05.09.2018
15:50  "Экзотические события для нашей местности": что известно о землетрясении на Урале
15:06  Бизнес-леди Афганистана и Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве
13:50  Вышла новая книга В.В. Трепалова "Символы и ритуалы в этнической политике России XVI-XIX вв."
13:46  Попытка №2. Кыргызстанский депутат Тулендыбаев не знает гимна родной страны (видео)
13:33  В казахстанском Карабалыке снесли "памятник батыру, посвященный 550-летию Казахского ханства". За что? (видео)
12:50  Стоит Патель. Самую высокую (182 метра) статую в мире готовят к открытию в Индии
12:44  Секреты жизни российских чиновников: Взятки во благо Родины и полеты на Кипр за госсчет
12:41  Как живет Донецк после гибели Захарченко, - Дм. Стешин
12:38  Джихад, которого не было. Почему священная война турецкого султана не завершена до сих пор (Читая Юджина Рогана), - П.Скрыльников
12:36  Символизм, однако. Как последняя "мисс СССР" стала женой амер-спортсменки Навратиловой
12:34  Всемирные игры кочевников. В медальном зачете лидирует Кыргызстан
11:47  "Может, ты жопу оторвешь...". Российские пранкеры жестко раскатали министра обороны Украины Полторака
11:39  "Молись и кайся": как порочат Советский Союз ради уничтожения России, - М.Делягин
09:54  КазМинздрав Биртанов устроил ночную проверку в детской больнице Астаны. Ну и кто тут больной?
09:33  Где деньги "Великой Тартарии" (история загадок), - К.Барановский
09:32  Трамп будет бомбить Дамаск: У него нет другого выхода, - И.Данилов
09:30  Асад готовитcя ударить Эрдогана по кошельку. Новое наступление в Сирии угрожает турецкому бизнесу, - И.Субботин
09:28  У Йемена появился шанс на мир. ООН вновь посадит враждующие стороны за стол переговоров, - Ф.Селимова
09:12  В школах ОАЭ впервые начали вводить совместное обучение девочек и мальчиков
08:55  Борьба за власть, или Раскол армянства? - А.Сваранц
08:41  Планировавший убийство Терезы Мэй лондонец Рахман приговорен к пожизненному! Свободу узнику совести!!
08:35  Сионист пролетел... ВВС Израиля из-под тишка фигачат по тылам Асада ракетами
08:32  Из жизни шухер-махеров. Абрамович перепрятывает "нычки" в ожидании новых наездов Трампа
08:24  30 миллионов китайских холостяков ищут жен в России. Чем хороши женихи из Поднебесной, - "СП"
08:05  31-летний ученый недоросль Асет И. стал вице-министром нацэкономики Казахстана по инвест-проектам. Вместо 32-летней Даны Ж.
07:18  Смерть Хаккани - это сигнал талибов о готовности к мирным переговорам, - "Къ"
06:40  Турция взялась за углеводородные тайники Кипра. Россию все дальше отодвигают от европейского рынка, - "НГ"
06:37  Кыргызский Токмок. Депутат от правящей СДПК Жансейитов зарезал оппонента и куда-то сбежал. Идет розыск
06:30  У "Террористической организации фетхуллахистов" сильные позиции в Кыргызстане, - нагнетает Эрдоган
00:59  В Узбекистане прошли массовые аресты верующих блогеров
00:49  Новым послом Узбекистана в Испании стал Жахонгир Ганиев
00:34  Российско-азербайджанские переговоры – что осталось за кулисами, - А.Арешев
00:07  КНР в Казахстане: в чем основные отличия китайских послов от российских? - М.Шибутов
Вторник, 04.09.2018
23:36  Директор Наццентра экспертизы КазМинздрава подозревается в крупном хищении
22:27  Российские военные построят свой главный храм цвета хаки (фото)
16:09  Алфавит революции: зачем Ленин хотел перейти с кириллицы на латиницу (история), - Т.Репин
16:04  Хроника Соловецкого бунта. 350 лет назад в России началась первая гражданская война, - А.Пыжиков
13:57  Башкирка Лиля Ихсанова участвует в Играх кочевников на... 7-м месяце беременности (фото)
13:13  Сижу на на нарах как король на... Находящийся под домашним арестом депутат Канат Исаев принял участие в открытии сессии КырПарламента
13:10  Сотрудник акимата Алматы выиграл бронзу на Азиатских играх по джиу-джитсу
13:01  Турция выделит деньги Кыргызстану на военный институт
12:42  The Hill: Пакистан и Афганистан должны сформировать альянс против боевиков
12:20  Китай, Германия. Кто с кем и кто против кого? Зачем России Новый шелковый путь, - Аrguendi
12:13  Трамп как возвращение к лучим традициям "реал политик", - А.Ларин
12:09  2+2=... Аркадаг лично протестировал компьютеры для первоклассников
12:01  Одновременно с взрослыми. В кыргызском ущелье Кырчын проходят и детские Игры кочевников
11:44  Strategist: Усиление армии КНР лишит США гегемонии в регионе и мире
11:03  В Афганистане тихо умер парализованный главарь моджахедов и создатель "Сети Хаккани" - Джалалуддин Хаккани
10:11  Арабы-"беженцы" учинили массовую драку в германском Франкфурте
10:05  Guardian: Чтобы остановить распространение "порно со шпионских камер", полиция Сеула будет ежедневно проверять общественные туалеты
09:28  Конфуз с цифрами. Куда "растет" казахстанская экономика? - П.Своик
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Экзотические события для нашей местности": что известно о землетрясении на Урале
15:50 05.09.2018

Илья Соколов, Анастасия Румянцева, Оксана Соломатина

В ночь на среду, 5 сентября, в Челябинской области произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр находился в 133 км от Уфы. В ряде жилых домов образовались трещины. Власти приняли решение об отмене занятий в школах, пациентов местной больницы эвакуировали в другое здание. При этом на работу расположенных в регионе предприятий и боеготовность воинских частей стихия не повлияла. Кроме того, примерно в 10:30 по местному времени (08:30 мск) было зафиксировано еще одно землетрясение - магнитудой 4,4. По словам сейсмологов, подобные явления - неординарное событие для региона, однако серьезных разрушений при такой интенсивности ожидать не стоит.

В ночь на 5 сентября на Урале произошло землетрясение магнитудой 5,5. Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, сейсмическая активность была зафиксирована в Катав-Ивановском районе на глубине 10 км. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 133 км от Уфы. Повторный подземный толчок интенсивностью 4,4 произошел днем в том же районе.

"По уточненным данным, пострадавших и значительных разрушений зданий нет, обследование продолжается. На работу объектов промышленности и жизнеобеспечения происшествие не повлияло. Водо- и газоснабжение осуществляется в штатном режиме", - заявили в МЧС.

Информацию об отсутствии пострадавших подтвердил RT пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.

"В зоне землетрясения оказалось 17 населенных пунктов, в каждом из них работает совместная рабочая группа Министерства общественной безопасности области и Главного управления МЧС по Челябинской области и устанавливает тот ущерб, который землетрясение принесло. Как мы оцениваем, угрозы для местных жителей нет", - подчеркнул он.

Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин в беседе с RT заявил, что подобные явления редки для Урала.

"По данным Единой геофизической службы РАН, с 2000 года было одно землетрясение на Урале (в 2002 году), магнитуда была только 3. Неординарное событие для этого региона. Могло быть до 6-7 баллов в эпицентре. Это, конечно, не серьезные разрушения, но некоторые возможны. Для того чтобы прогнозировать, будут ли повторные толчки, надо подождать какое-то время", - заявил эксперт.

"С потолков отвалилась штукатурка"

В связи с землетрясением в Катав-Ивановском муниципальном районе был введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила председатель совета депутатов Катав-Ивановска Галина Федосеева.

"Создана комиссия по чрезвычайным ситуациям, введен режим ЧС. Комиссия будет объезжать и обследовать объекты, которые пострадали при землетрясении", - заявила она.

Федосеева отметила, что в школах района отменили занятия, а в детских садах родителей попросили забрать детей домой.

По ее словам, в Единую диспетчерскую службу поступают сообщения от жителей района, чьи дома пострадали в результате стихии.

"Очень много обращений от граждан, у которых в домах лопнули печи и стены в жилищах, с потолков отвалилась штукатурка. В пятиэтажках на улице Степана Разина образовались трещины. В больнице в поликлинике треснула стена, больных эвакуировали на безопасную площадь учреждения", - рассказала Федосеева.

Жители Катав-Ивановска рассказали RT, что толчки во время землетрясения были ощутимыми.

"Землетрясение началось в 04:00 (02:00 мск. - RT), вся семья проснулась от толчков. Ребенок и жена испугались. Дом вибрировал, окна дрожали", - рассказал очевидец.

Он подтвердил, что детские сады и школы были эвакуированы, а врачи стали принимать пациентов в другом здании.

"Для нашей местности такие события носят экзотический характер, так как до этого такого не было. Люди напуганы нынешней ситуацией", - добавил очевидец.

По словам жительницы Катав-Ивановского района Снежаны Кузьмичевой, ее семья также проснулась из-за землетрясения.

"Мы живем на 5-м этаже. Проснулись от того, что нас подкинуло на кровати, был гул, дети заплакали. Мы с мужем в считаные секунды оказались в детской, еще трясло. Со шкафов падали книги и рамки с фото", - рассказала она RT.

В пресс-службе муниципального района попросили местных жителей "не беспокоиться и остро не реагировать на афтершоки", отметив, что повторные сильные толчки маловероятны.

Предприятия не пострадали

При этом землетрясение не повлияло на боеготовность соединений, воинских частей и военных объектов Центрального военного округа (ЦВО).

"Несмотря на отмеченные вибрации и колебания земной поверхности в трех регионах - Башкирии, Свердловской и Челябинской областей, дежурные силы несут службу в штатном режиме, военнослужащие выполняют задачи по предназначению, повреждений систем боевого управления и коммуникаций нет", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ЦВО.

В штатном режиме работают расположенные в регионе атомные предприятия: производственное объединение "Маяк", Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени Забабахина и приборостроительный завод в Трехгорном.

"По сообщениям служб ГО и ЧС предприятий, землетрясение никак не повлияло ни на деятельность предприятий, ни на их сотрудников. Все предприятия работают в штатном режиме", - сообщили РИА Новости в "Росатоме".

Источник - RT
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536151800
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Глава Сената принял заместителя Председателя Центрального Военного совета КНР Сюй Циляна
- За полгода услуги первичной медико-санитарной помощи получили более 9 миллионов человек - Минздрав РК
- Инфляция в Республике Казахстан за январь-август 2018 года составила 2,9%
- Кадровые перестановки
- О прогнозе инфляции
- Выявленные нарушения при ввозе подкарантинной продукции из государств-членов ЕАЭС и из третьих стран
- Трамп будет бомбить Дамаск: У него нет другого выхода
- Где деньги "Великой Тартарии"
- Perestroyka: как пенсионная система рушится в США
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  