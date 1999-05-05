За взятку в 185 тыс. российских рублей задержан Аким Мамлютского района Северо-Казахстанской области Жастлек Сыздыков

18:00 05.09.2018

Аким подозревается в получении взятки в сумме 185 тыс. российских рублей (что эквивалентно 1 млн.тенге) от директора ТОО за общее покровительство



1 сентября т.г. Департаментом национального бюро по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изобличен во взяточничестве аким Мамлютского районо СКО.

Аким подозревается в получении взятки в сумме 185 тыс. российских рублей (что эквивалентно 1 млн.тенге) от директора ТОО за общее покровительство.

В связи с полным признанием вины он не задерживался.



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Сыздыков Жастлек Болатханович



Род. 24.06.1978 в с. Колос Ленинского р-на Кокчетавской обл. Казах.



Окончил Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова (2005), специальность "Бухгалтерский учет и аудит"



Бухгалтер ПК "Ульгули" Акжарского района Северо-Казахстанской области, с. Колос (1997);

Старший налоговый инспектор отдела учета НК по Акжарскому району Северо-Казахстанской области, с. Талшик (07.12.1999-05.05.2000);

Ведущий налоговый инспектор отдела учета НК по Акжарскому району Северо-Казахстанской области, с. Талшик (05.05.2000-13.05.2002);

Главный налоговый инспектор сектора организационной работы и информационных технологии НК по Акжарскому району Северо-Казахстанской области, с. Талшик (13.05.2002-01.06.2003);

Начальник отдела по работе с налогоплательщиками НК по Акжарскому району Северо-Казахстанской области с. Талшик (17.11.2003-15.12.2003);

Начальник отдела налогового администрирования, регистрации, приема и обработки налоговой отчетности НК по Акжарскому району Северо-Казахстанской области, с. Талшик (15.12.2003-12.09.2007);

Заместитель председателя налогового комитета по Акжарскому району Северо-Казахстанской области, с. Талшик (12.09.2007-12.08.2008);

Заместитель начальника налогового управления по Акжарскому району Северо-Казахстанской области, с. Талшик (12.08.2008-21.11.2011);

Заместитель акима Акжарского района Северо-Казахстанской области по экономике и сельскому хозяйству, с. Талшик (21.11.2011-01.2018);



Аким Мамлютского района Северо-Казахстанской области (с 01.2018)