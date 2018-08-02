Будем сажать! Озода Рахмон обещает жестко бороться с тадж-коррупционерами

19:26 05.09.2018

ОТНЫНЕ КОРРУПЦИОНЕРОВ БУДУТ НАКАЗЫВАТЬ ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ, А НЕ ШТРАФАМИ. Верхняя палата парламента Таджикистана поддержала Правительство страны



ДУШАНБЕ, 02.08.2018. /НИАТ "Ховар"/. Сегодня в Душанбе состоялась 16-я сессия Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан пятого созыва, на которой члены Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан поддержали подготовленные Правительством Республики Таджикистан поправки к некоторым статьям Уголовного кодекса республики. Поправки предполагают наказания за взяточничество в виде лишения свободы по приговору суда.



Председатель Комитета Маджлиси милли Маджлиси Оли РТ по обеспечению конституционных основ, прав и свобод человека, гражданина и законности, Руководитель Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан Озода Рахмон отметила в своем выступлении, что, согласно поправкам, лица, осужденные за преступления, связанные со взяточничеством, отныне не могут быть отпущены на свободу взамен выплаты денежных штрафов. Они будут отбывать срок в тюрьме.



Напомним, Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ 10 февраля 2016 года поддержала подготовленные Правительством Таджикистана поправки к некоторым статьям Уголовного кодекса страны, предусматривающие отмену уголовного преследования за преступления, связанные с дачей и получением взяток, взамен на штрафы.



Согласно принятым тогда поправкам, лица, осужденные за вышеуказанные преступления, могли быть отпущены на свободу взамен штрафов.



Так, лица, осужденные судами страны, могли выйти на свободу, заплатив штраф в размере 200 сомони за каждый день пребывания в местах лишения свободы.



Тогда в парламенте отметили, что "данный шаг правительства страны можно считать гуманным актом".



"Принятые в феврале 2016 года поправки не смогли снизить уровень преступлений, связанных со взятками в стране, а наоборот, взяточничество в последние годы имеет твердую тенденцию роста в Таджикистане", пишет "АП" со ссылкой на заместителя Директора Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана Тохира Нурзода.



На сегодняшний день, согласно нормам 319 статьи Уголовного кодекса Таджикистана, за преступления, связанные с получением взятки, предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет, в некоторых случаях - с конфискацией имущества.



Статья 320 УК РТ предусматривает наказание за дачу взятки в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.