Декан кыргызской юракадемии Джумалиев скопировал 96 из 132 страниц своей диссертации у российского коллеги

21:02 05.09.2018

Кыргызское вместо российского. Как декан юракадемии скопировал свою диссертацию у ученой из Волгограда



Метин Джумагулов - 04 сентября 2018



Сообщество "Диссернет" нашло плагиат в кандидатской диссертации декана КГЮА Данияра Джумалиева. Скопированными оказались 96 страниц из 132. Они отличаются от оригинала только названиями стран и вырезанными словами.

Юридическая академия - очень важный вуз. Она воспитывает будущих адвокатов, судей и прокуроров и, как написано у нее на сайте, должна готовить "научно-педагогическую, управленческую и культурную элиту общества".



Декан факультета Адвокатуры и юстиции Данияр Джумалиев носит звание отличника народного образования Кыргызстана. Он преподает в академии с 2004 года, а в 2012 году защитил там кандидатскую диссертацию "Правовой статус муниципального служащего в Кыргызской Республике".



Летом российское сообщество "Диссернет" проверило диссертацию Джумалиева и нашло плагиат на 96 страницах из 132.



Что не так с диссертацией Джумалиева?

Большая часть ее текста скопирована с диссертации российской ученой Светланы Михневой из Волгограда. Название этой работы очень похоже на название диссертации Джумалиева - "Правовой статус муниципального служащего в России".



Эксперты "Диссернета" говорят, что слово "Россия" в скопированных частях диссертации Джумалиева неоднократно заменено на слова "Кыргызская Республика" - таким образом, все данные из работы Михневой, связанные с Россией, выданы за информацию, актуальную для Кыргызстана.



В сообществе добавляют, что многие слова из оригинального текста в работе кыргызского декана заменили на синонимы - программное обеспечение не определяет такие подмены как плагиат.



""Российская государственность" преобразилась до "кыргызской государственности", "федеральный" до "государственного", "начальник организационного отдела Волжского городского Совета народных депутатов" – до "заведующего общим отделом администрации Ыссык-Кульской области"", - пишут в "Диссернете".



Пример заимствования:

Михнева С.В. (2003), стр. 169:



"В условиях укрепления российской государственности, наличии тенденции упрочения иерархии законодательства основные профессиональные права и обязанности муниципального служащего требуют закрепления на уровне федерального законодательства. В свою очередь, в региональных, местных и локальных актах непосредственные права и обязанности муниципального служащего могут быть дополнены и конкретизированы".



Джумалиев Д.С. (2012), стр. 137:



"В условиях кыргызской государственности наличие тенденции упрочения иерархии законодательства основные профессиональные права и обязанности муниципального служащего требуют закрепления в законодательстве. В свою очередь, в местных и локальных актах непосредственные права и обязанности муниципального служащего могут быть дополнены".



Свою работу Михнева написала в 2003 году - за девять лет до Джумалиева. Декан в своей диссертации не упоминал Михневу и не ссылался на нее. И как выяснил "Диссернет", совместных работ у двух ученых нет.



Еще один пример заимствования:

Михнева С. В. (2003), стр. 167:



ЗАКЛЮЧЕНИЕ С провозглашением Российской Федерации демократическим правовым государством важная роль отводится местному самоуправлению. Становление и развитие аффективной системы местного самоуправления на сегодняшний момент сопряжено с рядом проблем, одной из которых является определение правового статуса муниципального служащего.



Джумалиев Д.С. (2012), стр. 135:



ВЫВОДЫ С провозглашением Кыргызской Республики демократическим, правовым государством важная роль отводится местному самоуправлению. Становление и развитие эффективной системы местного самоуправления на сегодняшний момент сопряжены с рядом проблем, одной из которых является определение правового статуса муниципального служащего.



Журналисты "Клоопа" несколько раз пытались взять интервью у Джумалиева, но каждый раз он отказывался говорить, ссылаясь на занятость или отпуск, или просто игнорировал звонки. На сообщения в соцсетях он также не ответил.



Что такое "Диссернет"?

Это российское сообщество волонтеров, которое проверяет диссертации на плагиат. Благодаря "Диссернету" около 200 человек в России потеряли свои ученые степени. Среди них депутат Госдумы Ришат Абубакиров и экс-председатель Московской Городской Думы Владимир Платонов.



В июне 2018 года эксперты "Диссернета" начали проверять работы кыргызстанских ученых. Самыми крупными чиновниками среди тех, в работах которых нашли плагиат, оказались экс-вице-мэр Бишкека Эркинбек Исаков, бывший замминистр МВД Бактыбек Алымбеков и экс-депутатка Жогорку Кенеша Турдукан Жумабекова.



После публикации результатов исследования Исаков обратился в Высшую аттестационную комиссию с просьбой лишить его ученой степени. Однако, по его словам, он пока не получил официального ответа от ВАК.



В самой комиссии заявили, что знают о "выявленном плагиате". Комиссия пообещала "работать строго в рамках закона", но закрыла доступ к диссертациям и отказалась выдать копии научных работ.