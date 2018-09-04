 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 05.09.2018
22:11  Один из "отравителей Скрипалей" родом из Душанбе
21:11  Игры Кочевников. Итоги 4 дня. В лидеры выбилась "большая тройка" - Киргизия, Россия и Казахстан
21:09  На Играх Кочевников обчистили палатку британского военного атташе Орд-Смита. Народная игра "дырь-тырь"?
21:02  Декан кыргызской юракадемии Джумалиев скопировал 96 из 132 страниц своей диссертации у российского коллеги
19:26  Будем сажать! Озода Рахмон обещает жестко бороться с тадж-коррупционерами
18:00  За взятку в 185 тыс. российских рублей задержан Аким Мамлютского района Северо-Казахстанской области Жастлек Сыздыков
17:56  Дорога в никуда. Проект "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", - Д.Верхотуров
15:50  "Экзотические события для нашей местности": что известно о землетрясении на Урале
15:06  Бизнес-леди Афганистана и Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве
13:50  Вышла новая книга В.В. Трепалова "Символы и ритуалы в этнической политике России XVI-XIX вв."
13:46  Попытка №2. Кыргызстанский депутат Тулендыбаев не знает гимна родной страны (видео)
13:33  В казахстанском Карабалыке снесли "памятник батыру, посвященный 550-летию Казахского ханства". За что? (видео)
12:50  Стоит Патель. Самую высокую (182 метра) статую в мире готовят к открытию в Индии
12:44  Секреты жизни российских чиновников: Взятки во благо Родины и полеты на Кипр за госсчет
12:41  Как живет Донецк после гибели Захарченко, - Дм. Стешин
12:38  Джихад, которого не было. Почему священная война турецкого султана не завершена до сих пор (Читая Юджина Рогана), - П.Скрыльников
12:36  Символизм, однако. Как последняя "мисс СССР" стала женой амер-спортсменки Навратиловой
12:34  Всемирные игры кочевников. В медальном зачете лидирует Кыргызстан
11:47  "Может, ты жопу оторвешь...". Российские пранкеры жестко раскатали министра обороны Украины Полторака
11:39  "Молись и кайся": как порочат Советский Союз ради уничтожения России, - М.Делягин
09:54  КазМинздрав Биртанов устроил ночную проверку в детской больнице Астаны. Ну и кто тут больной?
09:33  Где деньги "Великой Тартарии" (история загадок), - К.Барановский
09:32  Трамп будет бомбить Дамаск: У него нет другого выхода, - И.Данилов
09:30  Асад готовитcя ударить Эрдогана по кошельку. Новое наступление в Сирии угрожает турецкому бизнесу, - И.Субботин
09:28  У Йемена появился шанс на мир. ООН вновь посадит враждующие стороны за стол переговоров, - Ф.Селимова
09:12  В школах ОАЭ впервые начали вводить совместное обучение девочек и мальчиков
08:55  Борьба за власть, или Раскол армянства? - А.Сваранц
08:41  Планировавший убийство Терезы Мэй лондонец Рахман приговорен к пожизненному! Свободу узнику совести!!
08:35  Сионист пролетел... ВВС Израиля из-под тишка фигачат по тылам Асада ракетами
08:32  Из жизни шухер-махеров. Абрамович перепрятывает "нычки" в ожидании новых наездов Трампа
08:24  30 миллионов китайских холостяков ищут жен в России. Чем хороши женихи из Поднебесной, - "СП"
08:05  31-летний ученый недоросль Асет И. стал вице-министром нацэкономики Казахстана по инвест-проектам. Вместо 32-летней Даны Ж.
07:18  Смерть Хаккани - это сигнал талибов о готовности к мирным переговорам, - "Къ"
06:40  Турция взялась за углеводородные тайники Кипра. Россию все дальше отодвигают от европейского рынка, - "НГ"
06:37  Кыргызский Токмок. Депутат от правящей СДПК Жансейитов зарезал оппонента и куда-то сбежал. Идет розыск
06:30  У "Террористической организации фетхуллахистов" сильные позиции в Кыргызстане, - нагнетает Эрдоган
00:59  В Узбекистане прошли массовые аресты верующих блогеров
00:49  Новым послом Узбекистана в Испании стал Жахонгир Ганиев
00:34  Российско-азербайджанские переговоры – что осталось за кулисами, - А.Арешев
00:07  КНР в Казахстане: в чем основные отличия китайских послов от российских? - М.Шибутов
Вторник, 04.09.2018
23:36  Директор Наццентра экспертизы КазМинздрава подозревается в крупном хищении
22:27  Российские военные построят свой главный храм цвета хаки (фото)
16:09  Алфавит революции: зачем Ленин хотел перейти с кириллицы на латиницу (история), - Т.Репин
16:04  Хроника Соловецкого бунта. 350 лет назад в России началась первая гражданская война, - А.Пыжиков
13:57  Башкирка Лиля Ихсанова участвует в Играх кочевников на... 7-м месяце беременности (фото)
13:13  Сижу на на нарах как король на... Находящийся под домашним арестом депутат Канат Исаев принял участие в открытии сессии КырПарламента
13:10  Сотрудник акимата Алматы выиграл бронзу на Азиатских играх по джиу-джитсу
13:01  Турция выделит деньги Кыргызстану на военный институт
12:42  The Hill: Пакистан и Афганистан должны сформировать альянс против боевиков
12:20  Китай, Германия. Кто с кем и кто против кого? Зачем России Новый шелковый путь, - Аrguendi
12:13  Трамп как возвращение к лучим традициям "реал политик", - А.Ларин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Декан кыргызской юракадемии Джумалиев скопировал 96 из 132 страниц своей диссертации у российского коллеги
21:02 05.09.2018

Кыргызское вместо российского. Как декан юракадемии скопировал свою диссертацию у ученой из Волгограда

Метин Джумагулов - 04 сентября 2018

Сообщество "Диссернет" нашло плагиат в кандидатской диссертации декана КГЮА Данияра Джумалиева. Скопированными оказались 96 страниц из 132. Они отличаются от оригинала только названиями стран и вырезанными словами.
Юридическая академия - очень важный вуз. Она воспитывает будущих адвокатов, судей и прокуроров и, как написано у нее на сайте, должна готовить "научно-педагогическую, управленческую и культурную элиту общества".

Декан факультета Адвокатуры и юстиции Данияр Джумалиев носит звание отличника народного образования Кыргызстана. Он преподает в академии с 2004 года, а в 2012 году защитил там кандидатскую диссертацию "Правовой статус муниципального служащего в Кыргызской Республике".

Летом российское сообщество "Диссернет" проверило диссертацию Джумалиева и нашло плагиат на 96 страницах из 132.

Что не так с диссертацией Джумалиева?
Большая часть ее текста скопирована с диссертации российской ученой Светланы Михневой из Волгограда. Название этой работы очень похоже на название диссертации Джумалиева - "Правовой статус муниципального служащего в России".

Эксперты "Диссернета" говорят, что слово "Россия" в скопированных частях диссертации Джумалиева неоднократно заменено на слова "Кыргызская Республика" - таким образом, все данные из работы Михневой, связанные с Россией, выданы за информацию, актуальную для Кыргызстана.

В сообществе добавляют, что многие слова из оригинального текста в работе кыргызского декана заменили на синонимы - программное обеспечение не определяет такие подмены как плагиат.

""Российская государственность" преобразилась до "кыргызской государственности", "федеральный" до "государственного", "начальник организационного отдела Волжского городского Совета народных депутатов" – до "заведующего общим отделом администрации Ыссык-Кульской области"", - пишут в "Диссернете".

Пример заимствования:
Михнева С.В. (2003), стр. 169:

"В условиях укрепления российской государственности, наличии тенденции упрочения иерархии законодательства основные профессиональные права и обязанности муниципального служащего требуют закрепления на уровне федерального законодательства. В свою очередь, в региональных, местных и локальных актах непосредственные права и обязанности муниципального служащего могут быть дополнены и конкретизированы".

Джумалиев Д.С. (2012), стр. 137:

"В условиях кыргызской государственности наличие тенденции упрочения иерархии законодательства основные профессиональные права и обязанности муниципального служащего требуют закрепления в законодательстве. В свою очередь, в местных и локальных актах непосредственные права и обязанности муниципального служащего могут быть дополнены".

Свою работу Михнева написала в 2003 году - за девять лет до Джумалиева. Декан в своей диссертации не упоминал Михневу и не ссылался на нее. И как выяснил "Диссернет", совместных работ у двух ученых нет.

Еще один пример заимствования:
Михнева С. В. (2003), стр. 167:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ С провозглашением Российской Федерации демократическим правовым государством важная роль отводится местному самоуправлению. Становление и развитие аффективной системы местного самоуправления на сегодняшний момент сопряжено с рядом проблем, одной из которых является определение правового статуса муниципального служащего.

Джумалиев Д.С. (2012), стр. 135:

ВЫВОДЫ С провозглашением Кыргызской Республики демократическим, правовым государством важная роль отводится местному самоуправлению. Становление и развитие эффективной системы местного самоуправления на сегодняшний момент сопряжены с рядом проблем, одной из которых является определение правового статуса муниципального служащего.

Журналисты "Клоопа" несколько раз пытались взять интервью у Джумалиева, но каждый раз он отказывался говорить, ссылаясь на занятость или отпуск, или просто игнорировал звонки. На сообщения в соцсетях он также не ответил.

Что такое "Диссернет"?
Это российское сообщество волонтеров, которое проверяет диссертации на плагиат. Благодаря "Диссернету" около 200 человек в России потеряли свои ученые степени. Среди них депутат Госдумы Ришат Абубакиров и экс-председатель Московской Городской Думы Владимир Платонов.

В июне 2018 года эксперты "Диссернета" начали проверять работы кыргызстанских ученых. Самыми крупными чиновниками среди тех, в работах которых нашли плагиат, оказались экс-вице-мэр Бишкека Эркинбек Исаков, бывший замминистр МВД Бактыбек Алымбеков и экс-депутатка Жогорку Кенеша Турдукан Жумабекова.

После публикации результатов исследования Исаков обратился в Высшую аттестационную комиссию с просьбой лишить его ученой степени. Однако, по его словам, он пока не получил официального ответа от ВАК.

В самой комиссии заявили, что знают о "выявленном плагиате". Комиссия пообещала "работать строго в рамках закона", но закрыла доступ к диссертациям и отказалась выдать копии научных работ.

Источник - kloop.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536170520
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Глава Сената принял заместителя Председателя Центрального Военного совета КНР Сюй Циляна
- За полгода услуги первичной медико-санитарной помощи получили более 9 миллионов человек - Минздрав РК
- Инфляция в Республике Казахстан за январь-август 2018 года составила 2,9%
- Кадровые перестановки
- О прогнозе инфляции
- Выявленные нарушения при ввозе подкарантинной продукции из государств-членов ЕАЭС и из третьих стран
- Трамп будет бомбить Дамаск: У него нет другого выхода
- Где деньги "Великой Тартарии"
- Perestroyka: как пенсионная система рушится в США
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  