На Играх Кочевников обчистили палатку британского военного атташе Орд-Смита. Народная игра "дырь-тырь"?

21:09 05.09.2018

Во время Всемирных игр кочевников неизвестные украли ценные вещи из палатки семьи британского военного атташе в ущелье Кырчын. Об этом сообщил посол Великобритании в Киргизии Робин Орд-Смит на своей странице в Twitter сегодня, 5 сентября.



"Был очень разочарован, услышав, что у моего коллеги военного атташе и его семьи из палатки в Кырчыне похитили ценные вещи. Надеемся, что полиция поймает преступников и сможет вернуть их имущество", - пишет дипломат.



ИА REGNUM напоминает, что на побережье Иссык-Куля в Киргизии 2 сентября 2018 года стартовали III Всемирные игры кочевников - международное спортивное мероприятие, призванное повысить популярность национальных игр кочевых народов Туркестанского региона и Центральной Азии.



Участие в Играх принимают 1 556 атлетов из 66 стран мира и 11 субъектов России. Они соревнуются в 37 видах спортивных состязаний. Призовой фонд мероприятия составляет 26 млн 615 тысяч сомов (более 26,3 млн рублей по текущему курсу).