 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 05.09.2018
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Вторник, 04.09.2018
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Один из "отравителей Скрипалей" родом из Душанбе
22:11 05.09.2018

Российская газета раскрыла подробности об "отравителях" Скрипалей

Номера заграничных паспортов людей, подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отличаются лишь последней цифрой, а сами документы были получены в 2014 году. Об этом сообщает газета "Фонтанка".

Журналистам издания удалось собрать информацию о Руслане Боширове и Александре Петрове, которых Великобритания официально обвинила в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ и его дочери. По данным газеты, у обоих подозреваемых были загранпаспорта серии 65, отличающиеся лишь последней цифрой. Оба мужчины нередко летали в Европу, успев посетить Милан, Женеву, Амстердам и Париж.

О Боширове издание смогло выяснить, что он родился 12 апреля 1978 года в Душанбе, был зарегистрирован в Москве в 25-этажном доме на Большой Набережной улице. Соседи квартиры, где якобы проживал Боширов, заявили, что никогда его там не видели. "В названной вами квартире живет только престарелая женщина. Мы носим ей деньги, она собирает для найма уборщицы. Мужчину никогда в квартире не видели и в подъезде не встречали. Единственно, можем предположить, что это сын хозяйки, прописанный по адресу, но не живший здесь никогда", - пояснили они.

Петров, по данным "Фонтанки", родился 31 июля 1979 года. Человека с таким именем и фамилией журналисты нашли в списке сотрудников ФГУП НПО "Микроген".

Ранее 5 сентября Великобритания назвала имена российских подозреваемых по делу об отравлении Скрипаля, были опубликованы их фотографии. По данным Лондона, Боширов и Петров - ненастоящие фамилии подозреваемых. Истинные Скотленд-Ярду известны, однако не разглашаются до сбора необходимых доказательств.

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что за атаку ответственность несут российские спецслужбы. В российском МИД заявили, что опубликованные имена и фотографии "ни о чем не говорят", и призвали британскую сторону перейти от публичных обвинений к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в марте этого года. Британские власти утверждали, что их атаковали с помощью нервно-паралитического вещества класса "Новичок", разрабатывавшегося в СССР. Москва все обвинения отвергает.

Источник - Lenta.ru
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