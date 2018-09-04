Хайра не треснет? Дочь татарского депутата РосГосДумы Р.Хайрова купила домик в Англии за 2 млрд руб

00:03 06.09.2018

Дочь депутата Госдумы купила в Англии особняк за 2 млрд



Парламентарий: моя дочь - взрослая женщина



29-летняя дочь депутата Госдумы РФ от республики Татарстан Рината Хайрова Эльсина купила элитное поместье в южной части английского графства Суррей. Его стоимость составила 22 миллиона фунтов или 1,9 млрд рублей. О дорогом приобретении рассказали британские СМИ.



Как пишет The Daily Mail, теперь дочь бывшего министра финансов Татарстана владеет поместьем, площадь которого составляет три гектара.



В самом доме 10 спален, 15 ванных комнат, большой бассейн, спа-салон, винный погреб, кинотеатр, гараж на шесть автомобилей и сад в 1,2 га.



По данным издания, поместье было приобретено вскоре после покупки другой недвижимости в Великобритании. Ранее Эльсина, утверждает The Daily Mail, приобрела квартиру в Лондоне за 10 млн фунтов (870 млн рублей).



Как пишет Ura.ru, сам депутат Хайров заявил, что его дочь взрослая женщина, состоящая в браке с бизнесменом. А его (Хайрова - "МК") доходы не имеют к дочери никакого отношения.