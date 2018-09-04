Игры кочевников: Красота девушек в национальных костюмах (фото)

00:08 06.09.2018

В урочище Кырчын проходят III Всемирные игры кочевников.



В рамках праздничных конкурсов и состязаний также проходят выставки и показ модной одежды различных направлений от этномоды до новинок в национальном стиле.



Особое внимание обращают на себя девушки из различных городов и областей в национальных костюмах.



Как рассказывают туристы из Германии, красота кыргызских девушек завораживает.



"От них сложно отвести взгляд, и особенно это все сочетается с колоритом национальной одежды", - говорят они.



Предлагаем читателям фотоподборку самых красивых девушек в национальных нарядах.