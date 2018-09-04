 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Многострадальный "Безопасный город". КырВласти продолжат продвигать дурь-программы, - 24.kg
00:12 06.09.2018

Многострадальный "Безопасный город". Случайности и совпадения

Юлия КОСТЕНКО

Со второй попытки Государственному комитету информационных технологий и связи удалось провести аукцион по проекту "Безопасный город". Прошлый конкурс признали несостоявшимся из-за того, что ОсОО "Мега-Лайн" не усвоило правила игры и вместо понижения цены, взвинтило ее до астрономической суммы в 50,5 миллиарда сомов.

Законом "О государственных закупках" четко определены случаи, когда тендер признается несостоявшимся. Комиссия проигнорировала их, объявив новый аукцион.

Когда закон не писан

Согласно статье 31, закупающая организация может отменить процедуру государственных закупок в любое время до заключения договора, если отпала необходимость в дальнейшем приобретении.

Закупающая организация признает конкурс несостоявшимся в случаях, когда:

- отклонены все заявки;

- минимальная цена конкурсных заявок превышает сумму, выделяемую закупающей организацией на проведение закупок.

В случае признания конкурса несостоявшимся, согласно части 2, закупающая организация должна пересмотреть критерии оценки, технические спецификации, квалификационные требования и провести повторный конкурс.

Как рассказал 24.kg заместитель председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Кубаныч Шатемиров, аукцион признали несостоявшимся не по закону о госзакупках.

"Ссылки на эту статью не было, потому что там прописаны четкие основания. Решение принято по независящим от нас обстоятельствам, наряду с форс-мажором. Решение комиссия принимала не на основании закона, а на основании того, что аукцион не определил победителя", - пояснил он.

С одной стороны аукцион проводили, четко следуя букве закона, а отменили его, забыв про нормы того же закона.

По случайному стечению обстоятельств новый аукцион объявили в пятницу, 24 августа, в 21.36. Это вновь вызвало подозрения у Антикоррупционной общественной инициативы.

"Мы открыто говорим, что есть все признаки того, что конкурс проводится под заранее известного победителя - российское АО "Концерн радиостроения "Вега". Кыргызтелеком и местный интернет-провайдер "Мега-Лайн" участвуют для массовки. Чтобы конкурс считался законным, нужны минимум три участника", - пояснили юристы.

Кубаныч Шатемиров уверяет, что никакого умысла в этом нет. "Члены комиссии решили объявить повторный аукцион. Это было в рабочее время. Никакого умысла мы не преследовали. Чтобы загрузить документы на портал госзакупок, требуется время", - говорит он.

По закону конкурс на понижение цены должен состояться через неделю после объявления. "Мы заложили 11 дней. У бизнесменов достаточно времени, чтобы подготовить документы. Ни длительные выходные, ни проведение Игр кочевников не помешают провести аукцион", - заверил Кубаныч Шатемиров.

Случайные ошибки

А позже на круглом столе по реализации "Безопасного города" в пресс-релизе даже указали компании, которые примут участие в аукционе. Конечно, информацию назвали ошибочной, хотя текст согласовали с Госкомсвязи. Релиз тут же отобрали у журналистов.

Еще одна "ошибка" появилась в релизе уже во время проведения аукциона: "...конкурсной комиссией в ходе оценки заявок на соответствие квалификационным и техническим требованиям принято решение присудить первое место по лоту № 1 ОсОО ..., по лоту № 2 - ОАО".

Получается, что чиновники заранее знали кто примет участие, и кто победит?

В чьих руках безопасность?

Незадолго до аукциона ОАО "Кыргызтелеком" объявило, что примет участие в конкурсе, но в консорциуме с российским партнером. Среди участников значится АО "Концерн радиостроения "Вега", которое является потенциальным победителем аукциона. По первому лоту компания предложила 1,125 миллиарда сомов, по второму - 1,195 миллиарда сомов.

В 2004 году указом президента РФ концерну определена задача обеспечения приоритетного развития ключевых технологий радиостроения, радиолокационных средств и систем разведки и управления наземного, авиационного и космического базирования в интересах обороны и экономики страны.

Компания создана в 1944 году для разработки и внедрения радиолокационного оборудования для самолетов и истребителей. Она имеет опыт создания ситуационного центра в Армении и Никарагуа для международной организации гражданской обороны Женевы (Швейцария). Выполняла работы по снижению очагов аварийности в Москве, разрабатывала программы для госструктур России. За последние годы самый большой контракт - на 416 миллионов сомов.

В конкурсной документации указано, что учредителями компании являются двое 30-летних граждан КР Ибраимов Тимур Санжарбекович и Акамбаев Шаймерден Тилекович, а также ОАО "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова и Министерство имущественных отношений РФ.

Ибраимов Тимур Санжарбекович является владельцем кафе Dolce Vita. Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности выписала ему предписание, а объект отнесла к риску высокой степени.

Он также учредил ОсОО "КМА компани" и "Спец Проект Монтаж". Во второй фирме учредителем является и Акамбаев Шаймерден Тилекович. За ним числятся и другие ОсОО - Accоmpany.КG и "Новиком групп". Некоторые компании не платят налоги.

Шаймерден Акабаев, судя по всему, сын бывшего акима Первомайского района Бишкека и экс-мэра Джалал-Абада Тилека Акабаева. Ныне он управляющий Джалал-Абадским филиалом ОАО "Айыл Банк" и депутат городского кенеша, лидер фракции СДПК.

Остается загадкой, как молодые кыргызстанцы стали учредителями оборонного концерна России с 75-летней историей.

В Госкомсвязи 24.kg пояснили, что, скорее всего, концерн "Вега" создал консорциум с кыргызской компанией, учредителями которой и являются Ибраимов и Акамбаев.

Новые игроки

ОсОО "Мега-Лайн" после эпического провала все же намеревалось подавать заявку повторно. Но неожиданно появился новый участник. ЗАО "Альфа Телеком", которое больше известно как сотовый оператор MegaCom, в заявке указало, что оказало своим абонентам услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2,9 миллиона сомов.

ОсОО "Безопасность информационных систем" до начала аукциона сразу же снизило цену. Именно с этой компанией вступил в консорциум "Кыргызтелеком".

"Безопасность информационных систем" имеет большой опыт в фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения в 45 регионах Российской Федерации.

Ее учредителем выступает Медяный Сергей Иванович. Фирма зарегистрирована в Воронеже. Сфера ее деятельности обширная - от малярных работ до строительства линий связи и метро.

Основным направлением все же являются консультации и работы в области компьютерных технологий. "БИС" работает еще в 28 сферах, имеет 8 лицензий. Основной заказчик - казенное учреждение Воронежской области "Региональный центр безопасности".

Тендерной комиссии предстоит изучить документы участников. Несмотря на большую работу, затягивать они не намерены. Победителя объявят к концу недели.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536181920
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