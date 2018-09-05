Первым амер-главнокомандующим веб-информ-войны против России назначат летчицу и телеведущую Ли Габриэль

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 06.09.2018
16:19  Китай уже проигрывает новую холодную войну с США, - Минскин Пей
16:18  Чем закончится для Эрдогана шантаж США дружбой с Кремлем
16:15  Парламенты России и Ирана ускоряют интеграцию двух стран
15:36  В казахстанском Усть-Каменогорске врачи диагностировали беременность у... мужчины
15:27  Экс-глава таможенной службы Кыргызстана Адам Жунусов объявлен в розыск. За особо тяжкие...
12:51  Рынок труда: Как вернуть пожилым россиянам рабочие места, занятые мигрантами
12:49  Посыпалось. Как рушится "лучшая в СНГ" Казахстанская банковская система
12:47  Приказано забыть. В Узбекистане уничтожают память об Исламе Каримове, - А.Муминов
11:46  По завету Эрдогана. Бросит ли тюркский мир вызов Западу? - САМ
10:57  Наглость против позорища. Скрипаль должен был умереть..., - И.Мальцев
10:53  Если не ответить на убийство Захарченко, Донбасс можно потерять, - К.Затулин
09:50  Отважный петушонок Макрон. Франция заявила о готовности нанести удары по Сирии
09:34  Казахстан и Узбекистан договорились избегать двойного налогообложения
09:30  Кондитерский мега-холдинг Казахстана АО "Рахат" (владельцы - южно-корейцы) возглавил Константин Федорец
09:05  Как обойти блокировку сайтов? Полезные советы для таджикистанцев и не только
08:37  Французскую фармкомпанию Sanofi обвинили в даче взяток в Казахстане и обязали выплатить $25 млн
08:30  "Он идиот. Бесполезно пытаться убедить его в чем-либо". Маститый Боб Вудворд добивает репутацию Трампа
08:04  Советская Индонезия – провокация или спецоперация? (история), - А.Балиев
07:59  Саммит решит судьбу Идлиба. Президенты России, Турции и Ирана срочно собираются в Тегеране
07:55  США хотят стать главным поставщиком вооружений Индии, - В.Скосырев
04:02  Первым амер-главнокомандующим веб-информ-войны против России назначат летчицу и телеведущую Ли Габриэль
00:28  Прекрасный пол доведет Трампа до импичмента, - Михаил Таратута
00:12  Многострадальный "Безопасный город". КырВласти продолжат продвигать дурь-программы, - 24.kg
00:08  Игры кочевников: Красота девушек в национальных костюмах (фото)
00:03  Хайра не треснет? Дочь татарского депутата РосГосДумы Р.Хайрова купила домик в Англии за 2 млрд руб
Среда, 05.09.2018
22:11  Один из "отравителей Скрипалей" родом из Душанбе
21:11  Игры Кочевников. Итоги 4 дня. В лидеры выбилась "большая тройка" - Киргизия, Россия и Казахстан
21:09  На Играх Кочевников обчистили палатку британского военного атташе Орд-Смита. Народная игра "дырь-тырь"?
21:02  Декан кыргызской юракадемии Джумалиев скопировал 96 из 132 страниц своей диссертации у российского коллеги
19:26  Будем сажать! Озода Рахмон обещает жестко бороться с тадж-коррупционерами
18:00  За взятку в 185 тыс. российских рублей задержан Аким Мамлютского района Северо-Казахстанской области Жастлек Сыздыков
17:56  Дорога в никуда. Проект "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", - Д.Верхотуров
15:50  "Экзотические события для нашей местности": что известно о землетрясении на Урале
15:06  Бизнес-леди Афганистана и Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве
13:50  Вышла новая книга В.В. Трепавлова "Символы и ритуалы в этнической политике России XVI-XIX вв."
13:46  Попытка №2. Кыргызстанский депутат Тулендыбаев не знает гимна родной страны (видео)
13:33  В казахстанском Карабалыке снесли "памятник батыру, посвященный 550-летию Казахского ханства". За что? (видео)
12:50  Стоит Патель. Самую высокую (182 метра) статую в мире готовят к открытию в Индии
12:44  Секреты жизни российских чиновников: Взятки во благо Родины и полеты на Кипр за госсчет
12:41  Как живет Донецк после гибели Захарченко, - Дм. Стешин
12:38  Джихад, которого не было. Почему священная война турецкого султана не завершена до сих пор (Читая Юджина Рогана), - П.Скрыльников
12:36  Символизм, однако. Как последняя "мисс СССР" стала женой амер-спортсменки Навратиловой
12:34  Всемирные игры кочевников. В медальном зачете лидирует Кыргызстан
11:47  "Может, ты жопу оторвешь...". Российские пранкеры жестко раскатали министра обороны Украины Полторака
11:39  "Молись и кайся": как порочат Советский Союз ради уничтожения России, - М.Делягин
09:54  КазМинздрав Биртанов устроил ночную проверку в детской больнице Астаны. Ну и кто тут больной?
09:33  Где деньги "Великой Тартарии" (история загадок), - К.Барановский
09:32  Трамп будет бомбить Дамаск: У него нет другого выхода, - И.Данилов
09:30  Асад готовитcя ударить Эрдогана по кошельку. Новое наступление в Сирии угрожает турецкому бизнесу, - И.Субботин
09:28  У Йемена появился шанс на мир. ООН вновь посадит враждующие стороны за стол переговоров, - Ф.Селимова
09:12  В школах ОАЭ впервые начали вводить совместное обучение девочек и мальчиков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Первым амер-главнокомандующим веб-информ-войны против России назначат летчицу и телеведущую Ли Габриэль
04:02 06.09.2018

Стало известно, кто в США возглавит информационную борьбу с Россией

6 сентября 2018, : Антон Никитин

Основным кандидатом на пост главы входящего в структуру Госдепартамента Центра глобального взаимодействия (ЦГВ), занимающегося противодействием информационному влиянию со стороны России, является репортер телеканала Fox News Ли Габриэль, сообщил американский телеканал CNN.

Источники телеканала утверждают, что Габриэль, которая является ведущей интернет-выпусков новостей, касающихся темы национальной безопасности США, намерена вскоре уйти со своего места работы и переехать в Вашингтон, передает ТАСС.

Официальных заявлений о назначении Габриэль пока не поступало.

Габриэль является выпускницей Военно-морской академии Соединенных Штатов, проходила службу в ВМС США. Была пилотом истребителя-бомбардировщика F/A-18 Hornet и специалистом по разведданным. За время службы принимала участие в боевых операциях.

До того как прийти на Fox News, Габриэль работала в калифорнийском филиале телеканала NBC и специализировалась на военной тематике.

Отметим, популярный в США телеканал Fox News является одним из самых лояльных СМИ к главе Белого дома Дональду Трампу, а ведущую телепередачи Fox & Friends, которую Трамп называл "самым честным шоу", Хезер Науэрт впоследствии назначили официальным представителем Госдепартамента США.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках создания на Западе структуры "информационного спецназа" для борьбы с российским влиянием.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536195720
Новости Казахстана
- Н.Нигматулин: все масштабные инициативы Главы государства получат необходимую законодательную поддержку
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 августа 2018 года №533
- Кадровые перестановки
- Самозанятое правительство
- Акимат Астаны предложил поднять вопрос о ливневой канализации на стратегический уровень
- Гранитный постамент, бронзовый батыр: снесенную в Карабалыке статую заменит новая
- Газификация Щучинско-Боровой курортной зоны
- Участие Государственного секретаря Республики Казахстан Г.Н.Абдыкаликовой в региональной конференции "Расширение прав и возможностей женщин в Афганистане"
- Советская Индонезия – провокация или спецоперация?
- Фармкомпанию Sanofi обвинили в даче взяток в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  