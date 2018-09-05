 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США хотят стать главным поставщиком вооружений Индии, - В.Скосырев
07:55 06.09.2018

Если Дели приобретет С-400, могут последовать американские санкции

Владимир Скосырев

5.09.18

В четверг в Дели должна состояться встреча министров иностранных дел и обороны Индии и США в формате "2+2". При президенте США Дональде Трампе Пентагон сделал новый шаг к сближению с Дели. Но атмосферу осложняют угрозы Вашингтона подвергнуть Индию рестрикциям, если она приобретет С-400 и будет покупать нефть у Ирана.

Индийско-американский диалог, в котором участвуют главы дипломатических и оборонных ведомств, пройдет впервые. Госсекретарь США Майкл Помпео и шеф Пентагона Джеймс Мэттис проведут переговоры с главой индийского МИДа Сушмой Сварадж и министром обороны Нирмалой Ситхараман.

Как сообщает газета Times of India, во время встречи будет обсуждаться вопрос о приобретении Индией российского противоракетного комплекса С–400 "Триумф", а также покупки Индией нефти у Ирана. Но, как сказал Помпео репортерам, они не будут главными темами.

Гостям, по мнению Washington Post, предстоит убедить хозяев, что США не так непредсказуемы, как их президент. При предыдущих администрациях отношения двух держав становились все более тесными. У них общие озабоченности – терроризм, усиление Китая, безопасность морского судоходства, в частности, в Южно-Китайском море, где КНР строит базы.

В Дели, как говорит Арвинд Гупта, бывший заместитель советника по национальной безопасности Индии, приветствовали решение заморозить 300 млн долл. военной помощи Пакистану (см. "НГ" от 03.09.18).

Но в других сферах ощущается напряжение. В Дели не осталось незамеченным, как Трамп в одном из своих выступлений пародировал акцент, с которым премьер-министр Индии Нарендра Моди говорит на английском. Возможно, слушателям президента эта шутка понравилась. Они ведь не ведают, что индийцы говорят и пишут на своем английском и создали на нем литературные произведения.

Впрочем, более серьезный отклик негативного характера получило решение Трампа наложить дополнительные тарифы на индийские сталь и алюминий. Индийцы ответили повышением пошлин на американские мотоциклы Harley-Davidson.

Но поведут ли они себя столь же решительно в вопросе С-400 и иранской нефти? Почитатель индийского премьера Аджай Варма пишет: "Моди никогда не пойдет на компромисс, когда дело касается безопасности Индии. Для него первое – это страна, а потом уже дружба".

Возможно, так оно и есть. Как передает телеканал CNBC, американские военно-промышленные корпорации пытаются все глубже укорениться в Индии, которая прежде приобретала военную технику главным образом в России. Фирма Lockheed Martin объявила, что будет строить завод в Хайдерабаде по производству крыльев для истребителя F-16. Партнером американцы избрали индийскую компанию, входящую в империю семьи Тата.

В беседе с "НГ" директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов сказал: "Совершенно очевидно, что американцы будут использовать формат "2+2", чтобы закрепить Индию в своей орбите, в частности, используя страхи индийцев по поводу растущей военной и экономической мощи Китая. То есть подоплекой поездки двух американских министров служит принцип "Против кого дружим". Индийцы заинтересованы в том, чтобы получить у американцев современные военные технологии. Они уже закупают целый ряд вооружений. Но в Америке существует очень запутанное законодательство, которое препятствует передаче вооружений даже ближайшим союзникам США – членам НАТО".

Поскольку Индия не является членом НАТО, она по определению в законодательной плоскости лишена целого ряда привилегий. Индийцы пытаются наладить некую отдельную для них процедуру. В то же время они должны учитывать закон против России и санкции. "Индийцам наряду с вьетнамцами и индонезийцами выписано послабление. Но никто не знает, как это будет выглядеть на практике. В каждом конкретном случае разрешение должен давать президент, – сказал эксперт. – Есть и индустриальный аспект. Американцы знают, что Моди – приверженец политики "Делай в Индии". Он хочет загрузить местную промышленность, причем не государственную, а частную. Поэтому США обещают многое производить в Индии".

Но намерение производить крыло F-16 выглядит странным. Во-первых, крыло – это сложная вещь, особенно если речь идет о производстве целого крыла, а не отдельных элементов. Во-вторых, Индия не рассматривает всерьез покупку F-16. Поэтому это как бы "приглашение на танец", полагает Пухов.

"Прямой связи с С-400 тут нет. Но существуют проблемы по оплате. Американцы доминируют в мировой банковской системе и могут наказать индийский банк, участвующий в сделке", – подчеркнул эксперт.

Источник - ng.ru
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