Саммит решит судьбу Идлиба. Президенты России, Турции и Ирана срочно собираются в Тегеране

07:59 06.09.2018

Президенты России, Турции и Ирана могут утвердить план военной операции на севере Сирии



В среду Минобороны РФ подтвердило, что именно российские самолеты нанесли во вторник серию ударов по сирийской провинции Идлиб. Бомбардировка произошла после трехнедельного затишья, которое сопровождалось интенсивными дипломатическими консультациями о будущем этой провинции. Ожидается, что план военной операции в Идлибе будет утвержден 7 сентября президентами России, Турции и Ирана на саммите "астанинской тройки" в Тегеране.



Минобороны РФ официально подтвердило факт нанесения авиаударов по Идлибу 4 сентября, уточнив, что их целью были склады террористов с хранящимися там беспилотными летательными аппаратами. "Все удары российской авиации наносились исключительно по выявленным и подтвержденным по нескольким каналам объектам боевиков, расположенным вдали от населенных пунктов",- заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, добавив, что за последний месяц в районе 555-й авиабазы ВКС РФ Хмеймим было уничтожено 47 БПЛА. Как сообщает сайт базирующейся в Лондоне сирийской Обсерватории по правам человека, в результате российских авиаударов погибли 13 человек, в том числе шестеро детей, десятки получили ранения. Утверждается, что большинство жертв - жители города Джиср-эш-Шугур.



Как рассказал источник "Ъ" в органах военного управления, спарка бомбардировщиков Су-34 нанесла удары осколочно-фугасными авиационными бомбами по цеху, где боевиками "Джебхат ан-Нусры" (группировка запрещена в РФ) велась сборка ударных БПЛА, и складу с взрывчатыми веществами, которыми начинялись самодельные взрывные устройства для беспилотников. Многоцелевой Су-35С, в свою очередь, уничтожил корректируемой авиационной бомбой склад, в котором хранились переносные зенитно-ракетные комплексы террористов.



Как возобновились воздушные удары по Идлибу

Как возобновились воздушные удары по Идлибу

По словам собеседника "Ъ", эти удары не стоит расценивать как начало военной операции в Идлибе: это была ответная реакция на провокации, устроенные с запуском БПЛА в район российской авиабазы. "Детали военной операции должны быть согласованы президентами России, Турции и Ирана на встрече в Тегеране. До этого прямых военных действий происходить не должно",- утверждает другой высокопоставленный военно-дипломатический источник "Ъ". Между тем сирийская сторона уже почти завершила стягивание тяжелой артиллерии к границам Идлиба, а российские военные советники готовятся координировать начало операции.



Саммит трех президентов состоится в пятницу. Кроме того, Владимир Путин проведет в Тегеране три двусторонние встречи: с духовным лидером и руководителем Ирана аятоллой Али Хаменеи, президентом Роухани и президентом Эрдоганом. Помощник президента РФ Юрий Ушаков обратил внимание на то, что между российским и турецким лидерами идет интенсивный диалог, "в текущем году Путин и Эрдоган 17 раз общались по телефону". Внимание к Турции неслучайно. Именно Анкара затормозила операцию в Идлибе, которая могла начаться еще в июле. Тогда президент Турции пригрозил, что в случае широкомасштабной операции в Идлибе Анкара покинет "астанинскую тройку".



"Турция не без оснований опасается, что после Идлиба Дамаск не остановится и будет готов провести военную операцию и на территориях севернее Алеппо, занятых Турцией в ходе военных операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". Здесь, как и в Идлибе, сосредоточены силы сирийской оппозиции, контролируемые Турцией. Над этой территорией существует "турецкий зонтик" ПВО",- пояснил ситуацию "Ъ" эксперт РСМД Кирилл Семенов. Он подчеркнул, что, пока Анкара не приняла решение уйти из Сирии, для нее важно сохранить большую часть Идлиба за вооруженной оппозицией в качестве "подушки безопасности" или интегрировать ее с той оппозицией, которая находится в провинции Алеппо.



Накануне саммита президент Эрдоган обещал достигнуть прогресса на переговорах в Тегеране. Судя по его словам, главная задача Анкары - предотвратить "резню" и не допустить поток беженцев на турецкую территорию. В то же время глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал "неправильными удары по Идлибу в преддверии саммита в Тегеране". Об этом, по его словам, было заявлено России.



Сергей Лавров заявил о наличии у России и Турции общего "политического понимания" ситуации в Идлибе

Сергей Лавров заявил о наличии у России и Турции общего "политического понимания" ситуации в Идлибе

Компромиссный план о будущем Идлиба, который может быть достигнут Россией, Турцией и Ираном, появился в арабских СМИ еще в июле. Речь идет о том, что сирийские власти смогут вернуть под свой контроль не весь "большой Идлиб", а только часть районов, в первую очередь в провинциях Латакия и Хама, остальные части останутся под опекой Турции и вооруженной оппозиции. Особые споры, по данным "Ъ", вызывают два пункта: Джиср-эш-Шугур, через который идет кратчайшая дорога из Латакии, расположенной на побережье, в экономическую столицу страны Алеппо, а также долина Сахль-эль-Габ в провинции Хама, где проходит условная граница между районами проживания наиболее лояльных президенту Сирии Башару Асаду алавитских семей и оппозиции. Также в центре переговоров - международное шоссе М5, вернее, ее участок от населенного пункта Морек на севере Хамы через Алеппо к КПП на турецко-сирийской границе.



По словам одного из лидеров сирийской вооруженной оппозиции Фатеха Хасуна, помимо территориальных разменов на саммите в Тегеране три президента могут достичь и других компромиссов. "Ответственность за зачистку Идлиба от террористов может быть возложена на Анкару, Россия может согласиться с тем, чтобы турки временно контролировали эти районы при условии, что беспилотники не будут угрожать авиабазе Хмеймим",- сказал он "Ъ". По его словам, три страны могут даже создать совместный центр для разведывательных операций и проработки точечных операций против террористов.



"Если Турция, Россия и Иран придут к компромиссу, что основной акцент в операции будет сделан на "Джебхат ан-Нусре", и выступят с единых позиций, западным странам не останется ничего другого, как закрыть глаза на военную кампанию в Идлибе. Единственное, что может стать для них "красной чертой", это возможное применение химоружия и чрезмерные жертвы",- сказал "Ъ" Кирилл Семенов.



Марианна Беленькая, Иван Сафронов

06.09.2018