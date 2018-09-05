 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Советская Индонезия – провокация или спецоперация? (история), - А.Балиев
08:04 06.09.2018

70 лет назад мир впервые оказался на грани ядерной войны

Балиев Алексей, 4 сентября 18

Организовав мятеж, коммунисты Индонезии предложили включить ее в состав СССР. С взорвавшим обстановку заявлением выступил 5 сентября тогдашний глава компартии страны Мановар Муссо (1898–1948), прибывший из СССР, где набирался опыта в партийных учебных заведениях. Более того, Муссо призвал Москву ускорить процедуру вхождения Индонезии в состав СССР, чего якобы "желают наша партия и все индонезийцы. Народная революция вскоре сметет голландских колонизаторов с режимом Сукарно, и братскую семью советских республик пополнит Индонезия".
Советское руководство не комментировало инициативу, но голландские власти вскоре заявили о тонко просчитанной комбинации с целью советской агрессии не только против Юго-Восточной, но и всей Азии. Напряженность и без того высокая в отношениях СССР с Западом достигла пика.
Как следствие войска США и Великобритании в тихоокеанской акватории и Юго-Восточной Азии в середине сентября были приведены в состояние повышенной боеготовности. В случае вмешательства Москвы в ситуацию в Индонезии планировались в том числе "обычные" и атомные бомбардировки советских Дальнего Востока и Сибири.

Москва и международное информбюро компартий, руководимое СССР (действовало с 1947 по 1956-й), поручили Муссо усилить влияние компартии, избегая конфликта с руководством Индонезии во главе с Сукарно. И вместе с национальной армией изгнать из страны голландские войска (которые в 1946–1952 годах вместе с наемниками пытались восстановить колониальный статус Индонезии, ее независимость была провозглашена 17 августа 1945-го).
США и Великобритания всячески помогали Голландии в ее войне с армией Сукарно, СССР не вмешивался. В те годы более реальной представлялась победа китайской компартии, поддерживаемой Москвой, в войне с Гоминьданом. А это приумножало и шансы вьетнамских коммунистов, опиравшихся на помощь СССР и КПК в антиколониальной войне с Францией. Тогда же в Восточной Европе шло становление стран народной демократии. Не исключался военный конфликт с Западом из-за Берлина (см. https://vpk-news.ru/articles/43187) и с титовской Югославией, ускоренно сближавшейся с Вашингтоном и Лондоном (см. https://vpk-news.ru/articles/33470).
Словом, Москве было не до Индонезии и, повторим, советское руководство вовсе не поручало Муссо анонсировать включение Индонезии в состав СССР. Похоже, то был сознательный ход этого деятеля, нацеленный на вовлечение Советского Союза в войну с Голландией и, значит, с Западом.
Тем временем местные коммунисты организовали в начале сентября 1948 года мятеж против Сукарно, армии которого пришлось воевать на два фронта. К концу месяца выступление было подавлено, Муссо расстреляли 31 октября – в СССР на сей счет было лишь краткое информсообщение. Но прецедент с заявлением лидера индонезийских коммунистов ускорил появление в США новых планов атомной войны против СССР.

Уже в середине сентября 1948 года был доработан план "Флитвуд" (первоначально представлен штабам США и стран Западной Европы в июле-августе 1948-го), включавший ядерную бомбардировку почти 60 городов СССР, включая Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Находку. В этом плане указывалось, что без атомного оружия к исходу 6-го месяца войны Советы смогут овладеть ключевыми районами Европы и Азии. Войну намечалось спровоцировать не позже ноября 1948-го, но по внешнеполитическим причинам этот и другие схожие пять планов тех лет не были реализованы.
В выступлении на Генассамблее ООН 25 сентября 1948 года, когда события в Индонезии близились к развязке, замминистра иностранных дел СССР Андрей Вышинский упоминал о таких планах. Военные деятели США, отметил он, также призывали к нанесению ударов, например, по порту Батуми, нефтепромыслам в Баку, по Донецкому бассейну и промышленному району за Уралом.

А 9 октября 1948 года Черчилль призвал ликвидировать народно-демократический строй в Восточной Европе, вывести советские войска из Германии, Австрии, Финляндии, Китая, распустить компартии в Азии, Африке и Латинской Америке: "Что будет, если Советы получат атомную бомбу да еще не одну? В каком мире мы бы жили, если бы первой атомную бомбу создала коммунистическая Россия? Она бы превратилась в орудие порабощения. У нас не так много времени, и мы должны поставить перед Москвой вопрос ребром, чтобы решить его раз и навсегда".

Позже, 9 января 1953 года в Москве на совещании Сталина с представителями ЦК компартий Китая и Индонезии Муссо был назван троцкистом и агентом Тито.
Возможно, Муссо нацелили на провокацию, чреватую мировой войной, скрытые уклонисты в послевоенном советском политбюро, где в канун 70-летия Сталина обострялась борьба за власть между различными группировками.

Источник - vpk-news.ru
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