Французскую фармкомпанию Sanofi обвинили в даче взяток в Казахстане и обязали выплатить $25 млн

08:37 06.09.2018

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США оштрафовала на $25 млн французскую фармацевтическую компанию Sanofi SA в связи с обвинениями в том, что ее дочерние предприятия выплачивали взятки в Казахстане и на Ближнем Востоке для развития бизнеса, сообщается на сайте SEC.



Согласно данным Комиссии, производитель лекарств давал взятки представителям госорганов и поставщикам медуслуг для получения заказов по тендерам и продвижения своих лекарств на рынке.



В Казахстане дистрибьюторы использовались в рамках схемы откатов для получения средств, из которых выплачивались взятки чиновникам, отвечавшим за госзакупки, и поставщикам услуг здравоохранения. Откаты можно было проследить в табличных файлах, где они были зашифрованы кодовым словом "марципан" (marzipans).



Сама компания не подтверждает и не отрицает обвинения SEC, но согласилась с порядком досудебного прекращения дела и выплатила в общей сумме $25 млн за незаконно полученную прибыль.



В проведении расследования SEC помощь оказывали министерство юстиции США, ФБР и Управление по финансовым рынкам Франции. Расследование было начато после того, как компания получила ряд анонимных писем о нарушениях в 2007-2012 годах.