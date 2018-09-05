Как обойти блокировку сайтов? Полезные советы для таджикистанцев и не только

09:05 06.09.2018

Как обойти блокировку сайтов? Полезные советы для читателей "Азия-Плюс"



Предлагаем несколько способов, которые вернут вас в соцсети и на любимые новостные ресурсы при ограниченном доступе к ним.



В Таджикистане уже больше месяца заблокирован сайт "Азия-Плюс" - www.news.tj (www.asiaplus.tj). Ограничен доступ также к популярной соцсети Facebook, видеохостингу Youtube, периодически под "раздачу" попадают любимые мессенджеры Viber и WhatsApp. Мы решили собрать полезные советы, как обойти блокировку, чтобы оставаться в курсе событий и на связи с близкими.



Самый первый и простой способ, но не очень надежный



Откройте веб-анонимайзер - сайт, где достаточно ввести ссылку на конкретный материал или сайт, чтобы получить доступ к его содержанию. Список таких анонимайзеров можно найти на сайтах https://hide.me/en/proxy и http://webanonymizer.org/. Например, этого большого списка в Таджикистане можно воспользоваться анонимайзером https://2ip.io/anonim/, который у нас в стране пока не заблокирован.



Некоторые анонимайзеры, которые есть в интернете, блокируются легко, как и обычные веб-сайты. И в Таджикистане часть уже заблокированы. Поэтому, хотя это самый простой способ обойти блокировку, но и самый не надежный, вам через некоторое время придется искать новый ресурс.



Способ номер два для активных пользователей



Для тех, кто хочет постоянно иметь доступ к заблокированным соцсетям и нашему сайту, мы рекомендуем установить специальные расширения на свой браузер. Для Google Chrome расширения с VPN можно найти в специальном интернет-магазине. Но учтите, расширения тоже научились блокировать, и самый популярный и наш любимый Browsec уже не доступен.



Браузер Opera не требует отдельных расширений, так как у него есть встроенный защищенный прокси-сервер. Но для мессенджеров как в десктопной версии, так и мобильной, этот вариант не подойдет, поэтому смотрите способ третий.



Универсальный способ



Для мобильных телефонов вы можете установить VPN – сервисы, которые позволяют обходить блокировку и не позволяют отследить ваши действия в сети. В Google Play и Apple Store таких сервисов большое количество, как платных, так и бесплатных. Есть универсальные сервисы для настольных компьютеров, ноутбуков, смартфонов. Их достаточно легко найти в поисковиках и установить на компьютере. Например, http://free-vpn.ru/.



Есть один небольшой минус от VPN – вам придется быть готовым к тому, что теперь ваш интернет-трафик будет расходоваться быстрее.



Способ для параноиков



Этот вариант мы подсмотрели у своих коллег в Медузе. Для особо беспокойных пользователей существует анонимная сеть Tor. Вы можете просто скачать специальный защищенный браузер и пользоваться им вместо обычного. Можете установить на флешку Tails или Subgraph OSи загрузить ее вместо вашей операционной системы. Как только вы выключите компьютер (в случае опасности - просто выдерните флешку), данные о ваших действиях в интернете бесследно исчезнут. Если не хотите постоянно перезагружаться ради заблокированных сайтов, но боитесь взлома браузера Tor, научитесь работать с виртуальными машинами и запускать операционную систему Whonix. Для самых осторожных предлагаем запускать Whonix внутри операционной системы Qubes OS, считающейся одной из самых безопасных.