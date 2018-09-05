Кондитерский мега-холдинг Казахстана АО "Рахат" (владельцы - южно-корейцы) возглавил Константин Федорец

09:30 06.09.2018

Избран новый председатель правления АО "Рахат"

ГлавнаяПроцессНазначения и отставки 06 сентября 2018

Об этом стало известно из сообщения компании, опубликованного в четверг, 6 сентября, на сайте Казахстанской фондовой биржи



Александр Зенков покинул пост председателя правления АО "Рахат", его пост занял Константин Федорец. Ранее г-н Федорец работал директором по операционной эффективности компании Beeline Казахстан, возглавлял сеть салонов "Азбука связи", позже перешел в "Рахат", с 2017 вошел в состав совета директоров.



Таким образом, в состав органа управления акционерного общества с учетом внесенных в него изменений вошли: Константин Федорец, Джонг Сон, Зауреш Толеубаева, Рашит Замолудинов, Енг Шин, Надежда Белименко, Марат Нургазиев.



Акционерное общество "Рахат" - один из крупнейших производителей кондитерской продукции в Казахстане. Производственные мощности расположены на двух площадках в Алматы и Шымкенте. В компании работает около 4 500 человек. Бренд "Рахат" известен в Казахстане и за рубежом.



Компанией владеет южнокорейская кондитерская группа LOTTE Confectionery (92,44% акций). Анатолий Попелюшко, основатель компании и основной акционер АО "Рахат", в 2013 продал свою долю южнокорейскому концерну. Сумма сделки не называлась, но президент LOTTE Confectionery Йонг Су Ким сказал, что это крупнейшее приобретение южнокорейского кондитерского гиганта (79 дочерних компаний с суммарным годовым оборотом $75 млрд) со времени приобретения индийской Parry’s Confectionery в 2004.