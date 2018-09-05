 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 06.09.2018
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Казахстан и Узбекистан договорились избегать двойного налогообложения
09:34 06.09.2018

Между странами расширится обмен информацией на все виды налогов.

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли закон РК "О ратификации Протокола между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан об избежании двойного налогообложения доходов и имущества от 12 июня 1996 года", передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил министр финансов РК Бахыт Султанов, представляя проект закона депутатам, учитывая внесенные изменения в модельную конвенцию Организации экономического сотрудничества и развития, казахстанская сторона предложила внести изменения в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан об избежании двойного налогообложения.
"Вынесенный на ваше рассмотрение Протокол вносит следующие изменения в действующее на сегодняшний день Соглашение, а также ставит следующие цели:
укрепление сотрудничества налоговых служб обоих государств, расширив обмен информацией на все виды налогов", - пояснил он.

Также, во-вторых, на принятие мер по предотвращению уклонения от уплаты налогов, предусмотренные внутренним законодательством; на устранение проблем двойного резидентства по юридическим лицам; на облагание доходов от некоторых видов деятельности с первого дня осуществления такой деятельности.

"Кроме того, Протоколом актуализированы наименования налогов, на которые распространяется Соглашение, уточнены положения статей "Проценты" и "Роялти", "Независимые личные услуги" и так далее. Хочу привести некоторую информацию о взаимной торговле с Узбекистаном. Товарооборот между двумя странами за последние 10 лет с 2008 по 2017 годы составил 17,8 млрд. долларов США", - проинформировал глава Минфина.
По его словам, основными статьями казахстанского экспорта являются черные металлы (22,6%), нефтепродукты (18,9%), пшеница (16,7%), мука пшеничная (9,1%).

В структуре импорта преобладают фрукты и орехи (32,5%) газ природный (15,5%), овощи (10,2%).

"Реализация Протокола не потребует финансовых затрат из государственного бюджета", - заключил Б. Султанов.

Ксения Давыдова. Астана

Источник - zakon.kz
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