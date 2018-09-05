 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 06.09.2018
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Отважный петушонок Макрон. Франция заявила о готовности нанести удары по Сирии
09:50 06.09.2018

Начальник главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Франсуа Лекуэнтр заявил о готовности Пятой республики нанести удары по Сирии в случае использования химического оружия в провинции Идлиб.

Лекуэнтр также отметил, что ожидает окончательной ликвидации боевиков "Исламского государства" в Ираке и Сирии к концу ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и весь мир "очень рассердятся" в случае начала кровопролития в сирийском Идлибе.

Также Трамп предостерег президента Сирии Башара Асада от военной операции в Идлибе. При этом и США, и ООН признают, что в Идлибе сконцентрировано не менее 10 тыс. террористов.

В среду глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва видит подспудное желание Вашингтона вывести группировку "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) из-под удара в Сирии.

Текст: Алина Назарова

Источник - vz.ru
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