Если не ответить на убийство Захарченко, Донбасс можно потерять, - К.Затулин

10:53 06.09.2018 Если не ответить на убийство Захарченко, Донбасс можно потерять

Константин Затулин считает, что настала пора украинским политикам почувствовать себя "прикасаемыми"



Алексей Полубота



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Александр Перенджиев



Украинская политическая верхушка должна перестать чувствовать себя неприкасаемой. Об этом заявил депутат Госдумы РФ, директор Института стран СНГ Константин Затулин. "Я сейчас минуточку побуду украинским политиком и буду изъясняться так. Мы не собираемся устраивать теракты на территории Украины, но есть люди (добровольцы, инструктора), есть оскорбленные этим убийством донецкие жители. Мы не собираемся им… Я не призываю к этому. Вы просто должны почувствовать себя „прикасаемыми". Потому что вы сидите в стеклянном доме и разбрасываетесь камнями", - сказал Затулин.



По его словам, России придется отказаться от мирного плана, прописанного в Минских соглашениях, если Украина пойдет в наступление на Донбассе, о чем предупреждала разведка ЛДНР.



Затулин считает, что "убийство главы ДНР Александра Захарченко перешло определенную черту". "Теперь выживет или не выживет ДНР, зависит от того, будет ли дан ответ. Если это покушение сойдет с рук, оно породит на Донбассе депрессию. Я ни в коем случае не призываю к мести. Но таков диагноз. Этот выбор висит в воздухе", - предупредил Константин Затулин.



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- Я лично общался с Константином Затулиным в 2014 году, и знаю, насколько серьезно и глубоко он сопереживает соотечественникам на Украине и особенно в Донбассе, - говорит эксперт Центра военно-политической журналистики, член Генсовета ВПП "Партия Дела" Сергей Орлов. - Поэтому он знает, о чем говорит.



Конечно, Россия не может выступать в качестве стороны, которая напрямую отомстит за убийство Александра Захарченко. Мы официально не находимся в статусе войны с Украиной. И если сейчас возьмем на себя ответственность за устранение украинских военных преступников, это действительно будет выглядеть как терроризм, чем не преминет воспользоваться Запад.



"СП": - Запад готов нас обвинять во всем даже тогда, когда нет явных доказательств причастности России, как это было в деле с отравлением Скрипалей. Может, уже пора перестать на него оглядываться?



- Тут бы я еще отметил, что и Порошенко, и вся киевская верхушка без конца заявляют, что они ведут с "агрессором", то есть с Россией, войну. Они называют лидеров Донбасса "ставленниками и марионетками Кремля". С точки зрения Киева, они, уничтожая пророссийских лидеров, наносят удары по самой России. При этом напрочь игнорируется парадигма Минских соглашений, которая предусматривает именно политическое урегулирование, а не физическое уничтожение всех несогласных с бандеровской властью.



Донбасс имеет моральное право на совершение ответных действий. Если идет война, то и действовать надо по законам военного времени, уничтожая "головные центры" противника. Поэтому спецслужбы ДНР и ЛНР могут действовать аналогично украинским спецслужбам, уничтожая военных и политических лидеров киевского режима.



"СП": - Почему до сих пор не было "громких ликвидаций" украинских деятелей? Да, были подрывы офицеров СБУ (причастность спецслужб России или Донбасса не доказана), но именно знаковые деятели бандеровского режима действительно остаются безнаказанными? У ДНР и ЛНР нет возможности добраться до майданных главарей или дан негласный приказ - не трогать их?



- Я думаю, что изначально в республиках Донбасса не были настроены на диверсионную войну против Киева. И они не хотели в глазах украинцев выглядеть этакими боевиками, которые взрывают своих врагов у них дома, подвергая риску жизни рядовых граждан. Политическая элита Донбасса старалась придерживаться неких джентельменских правил, чтобы конфликт не приобретал все более ожесточенного характера.



"СП": - Из истории Великой Отечественной войны мы знаем пример разведчика Николая Кузнецова, который отстреливал наиболее одиозных деятелей нацизма на Украине. Почему бы сейчас не появится такому же Кузнецову или кузнецовым?



- Честно говоря, я не знаю, почему Донбасс до сих пор себя в этом ограничивает. Устранять военных преступников было бы логично. А может, даже не устранять, а, скажем так, осуществлять принудительный привод особо одиозных преступников киевского режима к тому месту, где их будут судить в Донецке или Луганске. Раз уж украинская сторона все время кричит о войне, с ней и надо говорить на языке войны. Может быть, именно на практику "принудительной доставки" в ДНР и ЛНР военных украинских преступников надо сделать основной упор.



- Константин Затулин обозначил тот общественный запрос, который имеет место не только в Донбассе, но и в России, - говорит доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев. - Это запрос на то, что все военные преступники, совершавшие преступления от имени Украины должны понести заслуженное наказание. Думаю, что формируется и политический заказ со стороны, скажем так влиятельных политических групп России и Донбасса.



Многих возмущает ситуация, когда, с одной стороны, как бы идет политический процесс, постоянно встречаются контактные группы в рамках Минских соглашений, а с другой стороны под прикрытием этих как бы переговоров периодически совершаются откровенно наглые провокационные действия и теракты.



И Затулин просто как бы предупреждает зарвавшихся украинских политиков, что ответ будет. И чем больше они совершат преступлений, тем более жестким будет ответ.



Теперь как раз подготавливается почва для того, чтобы причастных к убийствам видных деятелей Донбасса настигло возмездие.



"СП": - Каким образом это возмездие можно осуществить?



- Точного ответа у меня нет. Я лично считаю, что путем взрывов бандеровских преступников идти не стоит. А вот усадить их на скамью подсудимых было бы правильно. Эту мысль высказывал наш политик Владимир Жириновский, в разгар наступления ВСУ и нацбатов на ДНР и ЛНР. Тогда особенно много было погибших мирных жителей от обстрелов украинских карателей. Кстати, напомню, что варварские обстрелы стали ответом на протест мирного населения Донбасса против незаконной майданной власти. И если бы не террористические по сути действия киевской хунты, никакой военной эскалации не было бы, и можно было бы договориться о федерализации Украины. Теракт против Захарченко это просто еще один штрих, подтверждающий преступность киевского режима.



А то, что украинские политики уверены, что они под защитой Запада и поэтому их никто не тронет - иллюзия. США уже не раз показывали, что своих "сукиных сынов" они поддерживают лишь до определенного момента, пока их можно использовать. Потом их сдают в утиль. Может, кстати, наступить такой момент, когда влиятельные покровители всех этих аваковых, парубиев и турчиновых сами дадут приказ ликвидировать их, чтобы они не оказались на скамье подсудимых и не рассказали лишнего.



"СП": - Каким образом украинские политические деятели могут оказаться на скамье подсудимых?



- Я сейчас не могу в точности ответить на этот вопрос, но процессы, идущие на Украине, убеждают меня, что бандеровский режим долго не устоит. Хотя политологи не раз уже ошибались в своих прогнозах, предсказывая, когда он рухнет, но я уверен, что это произойдет. Кстати, помню, в 2009 году меня приглашали на передачу, где обсуждался вопрос, что будет с Черноморским флотом России. Тогда президентом Украины был Виктор Ющенко, и он был настроен изгнать наш флот из Крыма. Я тогда сказал, что вопрос этот будет решен, и наш флот останется в Крыму и после 2017 года. Вот и сейчас я уверен, что суд над военными преступниками Украины состоится.



6.09.18 Источник - svpressa.ru

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