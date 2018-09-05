По завету Эрдогана. Бросит ли тюркский мир вызов Западу? - САМ

11:46 06.09.2018 Прошедший в Кыргызстане шестой саммит глав государств тюркоязычных государств оказался любопытным на события. Впервые в нем, помимо Турции, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана, принял участие в качестве наблюдателя Узбекистан и в качестве почетного гостя был приглашен премьер Венгрии Виктор Орбан, у которого в последнее время сложилась репутация антизападного политика.



В этой связи примечательным выглядело заявление Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости отказаться от доллара и перейти на взаиморасчеты в национальных валютах. Сейчас у Турции и США крайне напряженные отношения, и Эрдоган решил выступить антизападным фронтом, но эксперты сомневаются, что тюркский мир готов бросить вызов Западу и сказать коллективное нет доллару.



"Доминирование доллара стало проблемой. Нам нужно, наконец, покончить с монополией доллара раз и навсегда, используя для взаиморасчетов наши национальные валюты. Турция готова перейти на расчеты в национальной валюте с Россией, Китаем, Ираном и Украиной, а также хотела бы перейти на расчеты в евро с Евросоюзом. Национальный иранский банк Melli Iran приступил к реализации соответствующего соглашения с Турцией еще в апреле 2018 года", – заявил Эрдоган в ходе саммита.



Так возможен ли консолидированный ответ тюркского мира западной гегемонии и какую позицию может занять Казахстан? Об итогах саммита стран тюркоязычных государств мы поговорили с экспертами



Айкын Конуров, депутат нижней палаты парламента РК: "Говорить, что ССТГ стала весомой международной организацией, пока не приходится"



Начнем с того, что любые интеграционные проекты, в которых участвует наша страна, дают возможность к диалогу с последующим развитием сотрудничества по различным вопросам, поэтому работа в составе ССТГ для Казахстана так же важна, как и в других проектах.



Роль Казахстана в организации достаточно весома, ведь колыбелью саммита ССТГ был Алматы, и в последующих мероприятиях в рамках сотрудничества по линии ССТГ, Тюрксой и Тюрк ПА Астана всегда занимала ключевые позиции. Да и избрание генеральным секретарем ССГТ представителя Казахстана Б.Амреева - это главный индикатор того, что в организации Казахстан занимает важное место.



Говорить, что ССТГ стала весомой международной организацией, пока не приходится, потому что задачи, которые пытаются решить в рамках этой организации участники, часто не сходятся с заявленной повесткой дня. От образования, культуры, развития сотрудничества в сферах молодежной политики и национальных видов спорта некоторые участники стали уходить в сферу геополитики и экономики.



Были случаи, когда просьбы одной из сторон по важным для этой страны вопросам поддерживались, но не всеми. Это эпизоды по Гюлену и его турецким лицеям, вопросы Нагорного Карабаха и озвученные на этом саммите предложения отказаться от доллара в международных расчетах и внутри стран.



По Узбекистану можно отметить, что интерес республики к ССТГ закономерен, потому что новое руководство страны применяет новые подходы во внешней политике. Это же идет на пользу и самой организации, потому что на карте ССТГ Узбекистан зиял белым пятном.



Лидерство Турции в ССТГ если и есть, то не явное. Это ожидаемо, потому что мечта возрождения Османской империи в самой Турции еще стоит на повестке дня, и тюркский мир дает определенную надежду на это, но в условиях глобальных центробежных процессов эта мечта, скорее всего, так и останется мечтой, ведь любой проект необходимо подкреплять ресурсами, которых на сегодня просто катастрофически не хватает.



В условиях противостояния с США и продолжения военной операции в Сирии Турции приходится нелегко, соответственно, развивать дальше проект ССТГ в политический и экономический не получится. Мы уже наблюдаем, что идет интеграция со странами ЕАЭС и "Один пояс и один путь".



Максим Крамаренко, политолог, председатель общественного объединения "Республиканское славянское движение "Лад": "Постепенно идея тюркского мира наполняется внутренним, консолидирующим содержанием"



Шестой Саммит тюркоязычных государств продемонстрировал определенные успехи в процессе консолидации тюркских стран.



Во-первых, на саммите присутствовал Узбекистан, который долгое время при Каримове после событий в Андижане сторонился тесных связей с Турцией, и соответственно с международной структурой, появившейся во многом благодаря инициативе Анкары. Но сейчас внешнеполитический вектор Ташкента изменился. Новый президент Узбекистана является последовательным сторонником интеграции республики со странами Центральной Азии, часть которых входит в Тюркский совет.



Участие Узбекистана в тюркской интеграции выгодно и другим участникам совета: это и открытие дополнительного рынка в объеме 30 млн человек, это и одна из крупнейших армий в регионе Центральной Азии, которая может быть востребована в случае выхода за свои географические границы внутриполитического кризиса в Афганистане.



Во-вторых, Венгрия получила статус наблюдателя при совете. И хотя венгерский язык относят к группе финно-угорских языков, по всей видимости, Будапешт решил искать новые политические союзы с близкими в историко-культурном плане тюркскими государствами.



Происходит это из-за системных проблем в Европейском союзе: это и антироссийские санкции, тормозящие экономику страны, это и наплыв в Европу мигрантов с Ближнего Востока, которых хотят поквотно "всучить" всем членам ЕС. Также следует обратить внимание на подписание программного документа тюркской интеграции "Проект Концепции о взаимной интеграции тюркоязычных государств", в котором определены этапы и пути ее реализации.



А как следует из выступления главы Казахстана, уже выработана объединяющая историческая платформа: создан учебник общей тюркской истории, который будут внедрять в систему школьного образования. Кроме этого идет постепенная замена алфавитов на латинскую графику, благодаря чему может быть осуществлена идея создания общего тюркского литературного языка и функционирования единого тюркоязычного образовательного пространства.



Если на этом уровне будут достигнуты практические результаты, то существующие религиозные различия, конечно же, будут нивелированы. Уже сейчас видно, что постепенно идея Тюркского Мира наполняется внутренним, консолидирующим содержанием.



Хотя, конечно внутри него будут формироваться различные альянсы, например, на этом саммите Азербайджан и Турция проявили общий подход по проблеме Карабаха. Будет и конкуренция за лидерство в Тюркском мире.



Турция будет стараться его сохранить за собой, как основной инициатор тюркских интеграционных проектов. Но, объективно, на лидерство может претендовать Узбекистан, который уже предложил сделать столицей Тюркского совета Хиву. А как "государство-потомок" империи Тимуридов, Узбекистан не прочь восстановить влияние в былых границах, которые почти совпадают с общими границами стран-участниц Тюркского совета.



Помимо терроризма, который является одной из основных угроз для государств, входящих в Тюркский совет, объективно существуют проблемы восприятия тюркской интеграции, скажем так, соседними мирами: русским и китайским, в каждом из которых есть территории с тюркоязычным населением. Этими потенциальными противоречиями может воспользоваться третья сторона, незаинтересованная стабильным развитием нашего макрорегиона. К этому надо быть готовым, и стремится развивать взаимопонимание, а также выстраивать взаимодополняющие модели интеграции на территории Большой Евразии.



Григорий Трофимчук, эксперт в области внешней политики, обороны и безопасности: "Саммиты тюркоязычных государств – начало пути к решению общих задач"



Кыргызстан, как и Казахстан, стремится найти свое место в тюркском мире. Не только в политической сфере, но и за счет других методов, в том числе культурно-гуманитарных, – достаточно посмотреть на формат открытия Всемирных игр кочевников, который по ряду параметров превосходил даже Олимпийские игры.



Узбекистан также тянется в эту сторону, что позволяет говорить о новой глобальной реальности для ряда постсоветских стран, которые могут найти себя там, в том числе в отрыве от традиционных связей с Россией. Это в чистом виде диверсификация отношений, в частности, стран Центральной Азии в новом мире.



Вопрос только в том, кто, в конце концов, станет неформальным лидером в этой сфере, так как претендентов уже больше, чем одна Турция. Говоря о Казахстане, можно сказать, что он уже играет здесь заметную роль.



Саммиты тюркоязычных государств – начало пути к решению общих задач, однако более тесному взаимодействию, кроме декларативного, мешает отсутствие такого центра, который бы финансировал главные проекты.



Не думаю, что лидерство Турции устраивает всех собратьев по данному формату, тем более с учетом достаточно резких движений Анкары в мировой политике и постоянных попыток противостояния с США.



В этой связи организация может, со временем, получить более предсказуемых лидеров, но для этого ей придется пройти свой путь внутреннего развития и усиления. Пока что все упирается в деньги и стремительно ухудшающуюся геополитическую обстановку.



Тюркоязычному миру придется на этом фоне позиционироваться более четко, войдя в союзнические отношения с тем или иным мировым центром силы, пока он сам еще не стал таким явным центром.



Таким образом, до того, чтобы приобрести уже политические черты и свойства, тюркам придется пройти путь от совместных деклараций к совместному культурно-гуманитарному и спортивному развитию, далее к экономике и только потом к политике и чисто военному блокированию, с попыткой приобретения собственного политического веса.



Многие тюркоязычные страны в этом заинтересованы все больше, по крайней мере, по той причине, что им надо будет получать регулярно у кого-то кредиты и просто деньги, с учетом постепенной потери такой помощи со стороны России.



Можно сказать, что тюркоязычная организация – это облегченный вариант исламской интеграции, который предполагает чуть большую свободу рук в ряде норм и стандартов.



Это существенное отличие, теоретически, позволяет сформировать достаточно интересную площадку. Но пока что эти страны находятся на уровне красивой декларации. Поэтому Запад, США наблюдают за этой сферой пока что с чисто факультативным интересом. "Кочевники" пока не сильно беспокоят Вашингтон.



Айгуль Омарова, политолог: "Отдельные ценности Запада не устраивают как Турцию, так и республики ЦА"



Самым знаменательным событием этого саммита, вероятно, следует считать участие в нем Узбекистана. Новый президент этой страны Шавкат Мирзиеев с первых же дней руководства республикой стремится участвовать во всех интеграционных объединениях не только региона, но и на более широком международном уровне.



Очевидно, что и далее Узбекистан будет стремиться к тому, чтобы не просто укрепиться в таких объединениях, но и пытаться выдвинуться в них на первые позиции. С этой точки зрения будет интересно то, кому станет со временем отдавать предпочтение Турция.



Напомню, что Турция была первой страной, признавшей государственный суверенитет Казахстана. При Исламе Каримове у Турции складывались не слишком близкие отношения с Узбекистаном. Интересно, в какую сторону они повернутся сейчас притом, что Шавкат Мирзиеев стремится к укреплению связей с турецкой стороной.



VI саммит глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) проходит в сложное время, когда обострились отношения Турции и США. И в данной связи получается, что страны региона оказывают поддержку Реджепу Эрдогану.



Вполне возможно, президент Турции захочет воспользоваться таким шансом и постарается убедить других лидеров в необходимости усилить связи и сделать ССТГ игроком на международной авансцене.



Удастся ли это ему? Вопрос, на который пока никто не сможет дать ответ.



Изначально настоящее объединение создавалось для укрепления культурно-образовательных связей. Сегодня из-за изменившейся международной ситуации может и измениться концепция ССТГ. До настоящего времени в совете первую скрипку играла Турция. Лицеи и турецкие школы были открыты в Казахстане, Кыргызстане и Азербайджане.



Часть из них сочли гюленовскими, и Турция потребовала закрыть их. Сегодня же, очевидно, будут приняты новые соглашения, согласно которым турецкие заведения вновь появятся в наших странах.



Сомневаюсь, что акцент будет сделан на религиозных аспектах. Скорее, речь пойдет об усилении экономического сотрудничества.



Что касается ответа на вопрос, может ли объединение тюркоязычных стран бросить вызов планетарному западному доминированию, то это вполне возможно с учетом того, что отдельные ценности Запада не устраивают как Турцию, так и республики Центральной Азии.



В этом случае, если упор сместится на экономическое сотрудничество, то такой вызов может быть брошен. Странам порядком надоели претензии международных организаций и стран Запада о нарушении прав человека, обвинения в коррупции, в то время, как в самих западных странах далеко не всегда соблюдаются демократические нормы.



Как бы там ни было, саммит стал интересным и не в последнюю очередь из-за участия Шавката Мирзиеева.



Рафаэль Саттаров, независимый политолог: "Тюркоязычным странам мешают многие факторы"



Лидерство Турции в данной организации носит естественный характер, учитывая ее экономический вес, интеллектуальный уровень научных центров, а также международный вес.



Присоединение Узбекистана к организации также естественно, ибо было бы странно держаться в стороне, когда все соседние страны вошли в организацию, которая не стремится к политическому доминированию. Пока рано говорить, что этот совет превратится в экономический союз.



Во-первых, две страны и так вошли в другой политэкономический союз ЕАЭС, и в члены военно-политической организации ОДКБ. Во-вторых, слишком пафосно звучит перспектива бросить вызов западному доминированию.



С чего же это так? По каким они факторам смогут бросить вызов западному доминированию – по экономике, технологиями, институтами, или научно-интеллектуальной силе?



Прежде чем говорить о том, что они бросят вызов Западу, следует говорить о том, что достигнут ли они его уровня? Тюркоязычным странам мешают многие факторы.



Во-первых, разнонаправленность внешнеполитического вектора, во-вторых, разный экономический уровень, в-третьих, для Турции тюркозычный мир находится не в таком приоритетном порядке как Ближний Восток или Европа. Замечу, для Турции до сих пор стратегической задачей является вступление в ЕС, об этом говорят недавние заявления главы МИД и премьера Турции.



Ислам Кураев, политолог: "Закладывается фундамент, который в будущем должен сделать организацию сильнее"



У организации появляется перспектива, пусть не сейчас, но в ближайшем будущем, она будет одной из ведущих в мире. Усиление ССТГ зависит от потенциала входящих в него государств, пока же все из стран переживают не лучшие времена. Наверное, только Узбекистан на подъеме и вдохнул в себя новую жизнь.



Даже крепко стоящая Турция сегодня находится в непростом положение в силу экономической войны с США. Если процесс усугубится, то стране понадобятся годы для восстановления.



Сейчас закладывается фундамент, который в будущем должен сделать организацию чем-то более сильным. И сегодня сложно говорить о так называемом тюркском мире, по факту его нет. Тюрки растворились в исламском и так называемом русском мире. Поэтому такие организации способствуют возрождению тюркской цивилизации.



Психологическая проблема, которая мешает странам объединиться в доминировании личных интересов над общественными. Узбекистан важен во всех смыслах, так как без него этот союз был не полноценным. Эта страна имеет большой потенциал, как экономический, так и политический и самое главное геостратегический.



Это было бы глупо, если бы Турция не была лидером в данном союзе, страна на 17 месте по ВВП в мире, на 13 по ППС и в десятке сильнейших военных держав.



Думаю, вышеупомянутые факты о многом говорят, и остальным есть чему поучиться у турок. Минусы - это тяжелое экономическое положение и постоянное участие в локальных конфликтах, что можно трактовать как плюс, так как страна всегда готова ответить на вызовы. Материальная база также важная составляющая сегодня.



В этом и заключается главная идея, по крайней мере, для Турции, остальные пока смотрят с опаской на такие телодвижения.



Сейчас главное научиться взаимодействовать друг с другом, это главный и единственный вызов. Надо научиться доверять друг другу и поддерживать, тогда можно будет говорить о чем-то серьезном.



Аскар Муминов

5 сент. 2018 Источник - camonitor.kz

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