 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Рынок труда: Как вернуть пожилым россиянам рабочие места, занятые мигрантами
12:51 06.09.2018

Разбираемся с читателями и экспертами, как решать эту сложную проблему

СЕРГЕЙ СЕМУШКИН

Пока у нас картина маслом: места в галерее трудоустройства для пенсионеров в основном заполнены приезжими.

Колонка нашего спецкора Дмитрия СТЕШИНА "Опора на собственные силы" вызвала шквал читательских комментариев.

Дмитрий предлагает рабочие места, занимаемые сейчас мигрантами, в первую очередь на законном основании предлагать вышедшим (или, по новому законодательству, еще не вышедшим) на пенсию россиянам: консьержи, продавцы, няни, контролеры, кто пожелает - строители и так далее. Важно: приоритет наших. А уж потом, если откажутся, - мигрантам.

Это сложная проблема, но ее надо решать: ресурсы пожилых людей у нас есть, а вот работы для них нет. Все места проданы по дешевке.

Вот наиболее интересные отклики читателей и мнения экспертов рынка труда.

"ГАСТАРБАЙТЕРОВ БЕРУТ, ПОТОМУ ЧТО ОНИ НЕ БУДУТ ЖАЛОВАТЬСЯ НА ХОЗЯЕВ"

Бизнес:

Мигрантов берут по очень простой причине - их можно не оформлять официально, а в случае чего не пойдут жаловаться на хозяина. По той же причине работодатели любят сосунков. Пока у нас бизнес в серой зоне, будут брать мигрантов и молодежь, а не опытных сотрудников, которые не позволят нарушать свои права.

TheSnob:

Допустим, одна из ста женщин в возрасте 60+, может, и устроится года на три, но остальные либо сами сбегут через месяц, либо будут уволены по профнепригодности, либо, не дай бог, преставятся на рабочем месте. Ведь это очень тяжелая работа, мало сопоставимая с возрастными болячками и общей изношенностью организма. Работодатели и сами не будут связываться с возрастными сотрудниками, особенно если компания работает с официальной зарплатой и соцпакетом. На одних больничных разоришься. А если вдруг перелом колена или бедренного сустава вследствие падения во время уборки? Для пожилого это практически инвалидность. Травма на рабочем месте - все компенсации вплоть до пожизненного содержания - на работодателе.

"ЛЕГЕНДУ О ТОМ, ЧТО НАШИ НЕ ХОТЯТ РАБОТАТЬ, ПРИДУМАЛИ, ЛИШЬ БЫ НАЖИТЬСЯ"

Гость:

В данном случае я согласен практически со всем - особенно в части, которая касается мигрантов. За какие такие заслуги поблажки миллионам киргизов и таджиков? Их обилие (особенно киргизов) на легких и высокооплачиваемых работах в Москве и других крупных городах не может не настораживать.

Зулмат:

Россияне бы работали с удовольствием. На стройке всегда зарплата была хорошая, и работали не только мужики, но и женщины, штукатурами и малярами. Кассирами могли работать. Почему у людей отобрали эти рабочие места? Для того, чтобы обогащаться толстосумам, пригнали гастарбайтеров и сочинили легенду о том, что россияне не хотят работать. Раньше всегда хотели, а сейчас почему-то не хотят...

Лика:

Работают долго там, где работать не трудно, не требуется напряжения физических сил. В глубинке работы нет, и говорить нечего об этом.

У меня сосед русский, 55 лет, сколотил бригаду, квартиры ремонтируют. У него все мужики из местных, все ишачат, в том числе и те, кому за 60. И мужик с этими стариканами процветает, у них опыт и дисциплина и приработок к нищей пенсии. На мужика с его мастерами очередь стоит.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Кто хочет трудиться - трудится

Татьяна ОМЕЛЬЧУК, старший научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института:

- Неужели тем же консьержем не возьмут россиянку, если она хочет работать и согласна за предлагаемую зарплату? Мигрантов берут, только если наши не соглашаются. И ЖКХ это тоже касается. Но там зарплаты низкие. Мне не совсем понятно, почему все время обсуждается, что из-за повышения пенсионного возраста они тут же начнут искать работу? Кто хочет работать сейчас - работают. Не хочет - уходит на отдых, но таких меньшинство. В ближайшие 15 лет будет очень низкий приток молодежи на рынок труда - к этому привела низкая рождаемость в 90-е. И в эти 15 лет будет на 4 миллиона меньше трудоспособных женщин и на столько же мужчин. Будет много свободных рабочих мест.

Нужен приоритет для соотечественников

Игорь БЕЛОБОРОДОВ, демограф, социолог:

- Дмитрий Стешин прав. Мигранты в ряде ниш конкурируют не только с молодежью, но и с пенсионерами. Это касается и придомовых территорий, и транспорта, и обслуживания. Что же касается того, что наши старики сами не захотят работать после выхода на пенсию, то здесь бы я одним аршином всех не мерил. Немало тех, кто собирается продолжить работать. Но их места во многом заняты мигрантами, и это действительно нуждается в чистке. И счет при устранении избыточной миграции нужно вести на миллионы - у нас миллионы лишних мигрантов, которые, при всем к ним уважении, забирают рабочие места. Способов много. Венгрия, Япония, Беларусь - при трудоустройстве там сохраняется приоритет для соотечественников. При всем желании в той же Беларуси не увидите дворников-мигрантов. И ничего, в грязи не тонут, чистенько везде.

Аргумент на тему, что наши пенсионеры на эти места не пойдут, потому что там мало платят, - однобокий. Мигранты демпингуют на рынке труда, соглашаясь на низкие зарплаты, а работодатели, наблюдая это, даже не стараются довести зарплаты до мало-мальского человеческого уровня. При этом страдаем все мы. Про низкое качество услуг я уж и не говорю.

ВОПРОС ДНЯ

Могут ли наши пенсионеры заменить мигрантов на рабочих местах?

Дмитрий НОСОВ, бывший депутат, олимпийский призер по дзюдо:

- Идея неплохая, но бороться надо с причиной, а не со следствием. Мигрантов зачастую берут, потому что они по-настоящему хотят работать. Вот и в нашем обществе надо прививать любовь к труду. Хороших профессионалов не уволит ни один работодатель.

Герман КЛИМЕНКО, владелец интернет-компаний:

- В Праге многие официанты в возрасте. А в Японии пенсионеры выходят утром на дороги и помогают детям не заблудиться по пути в школу. Все это государственные программы создания рабочих мест для пожилых. У нас должно быть так же.

Александр ТРИГУБЕНКО, врач:

- Надо для наших пенсионеров жестко расчистить те должности и работы, которые не требуют тяжелых физических усилий. Консьержи, кассиры в супермаркетах, операторы в кол-центрах, продавцы в газетных киосках, библиотекари и тому подобное.

Глеб ПЬЯНЫХ, телеведущий:

- У меня на стройке пенсионеры не заменят мигрантов. В кафе тоже, там надо быстро шевелиться 8 часов подряд. Где же работа для 55-летних? Я не знаю. Раньше они сидели вахтерами, но сейчас даже в охрану берут 35-летних лентяев.

Елена АЛЕКСАНДРОВА, консультант в сфере занятости:

- Многие наши пенсионеры - это люди с высшим техническим образованием. Так почему же им переучиваться на дворников и домработников? Предлагаю открыть в каждом районе дома быта, где технари могли бы передавать опыт молодым.

Виктор, читатель сайта KP.RU:

- Надо перестраивать систему занятости. В первую очередь брать наших на те работы, которые им нравятся. А уж потом понаехавших. По остаточному принципу. Нужен такой закон. И это будет жизненно. А то у нас масса всяких законов, которые к жизни не имеют никакого отношения.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536227460
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