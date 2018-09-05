 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Экс-глава таможенной службы Кыргызстана Адам Жунусов объявлен в розыск. За особо тяжкие...
15:27 06.09.2018

Экс-председатель таможенной службы Кыргызстана Адамкул Жунусов объявлен в розыск за совершение особо тяжких преступлений. Сообщает государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве КР.

"28 августа 2018 года по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей 304 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса Кыргызской Республики объявлен в розыск Жунусов Адамкул Орокеевич, который в период с 2013 по 2016 год, занимая должность председателя государственной таможенной службы Кыргызской Республики, являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные, контрольно-ревизионные функции во вверенной ему таможенной службе, в нарушение норм законодательства КР, организовал устойчивую коррупционную связь с представителями ОсОО "А." и другими должностными лицами ГТС", - сообщает ведомство.

Так, А.Жунусов, используя свои властные полномочия, содействовал ОсОО "А." в получении разрешения на переработку таможенной территории с неверным способом идентификации, вследствие чего данное Общество получило таможенные преференции по платежам, вносимым в бюджет Кыргызской Республики, тогда как товары ввозимые этим ОсОО должны были оформляться на общих основаниях в режиме "Импорт 40".

Таким, образом в результате противоправных действий со стороны экс-председателя ГТС государству был причинен материальный ущерб в размере свыше 166 миллионов сомов (166 971 821,25 сомов) в виде обязательных таможенных платежей не поступивших в бюджет Кыргызской Республики.
В настоящее время А.Жунусов скрывается от органов следствия, тем самым воспрепятствует объективному ведению следствия, а также совершенное им деяния относится к категории особо тяжких преступлений.

18 августа 2018 года А.Жунусову заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 304 УК Кыргызской Республики и 28 августа 2018 года Первомайским районным судом г. Бишкек заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - КирТАГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536236820
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