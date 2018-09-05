 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бандерштадт должен быть разрушен, - В.Блинов
15:28 06.09.2018

Для достижения победы над хунтой нужен максимум усилий в диверсионной, военной деятельности и политике.
Владимир Блинов
5.09.18

Украина – русофобское государство по сути. Культ Мазепы, Голодомора, Бандеры. Культивирование украинского языка как единственного государственного. Поддержка властью раскольничьего Киевского Патриархата и многое – многое другое.

За четверть века подобное стало нормой для Малороссии, для жителей Слобожанщины, Донбасса и даже Крыма. Над этим активно работали украинские олигархи, "незалежные" политики и геополитические враги России. Так можно удержать влияние в стране с подавляющим русским населением.

Россия научилась блестяще воевать, но до сих пор не постигла искусство вмешательства в чужую политику. Одаривать друзей миллиардными кредитами и подписывать договоры – привычная стратегия. Кредиты не возвращаются, а договоры ни к чему не обязывают.

Политическое верхоглядство на украинском направлении 2004-го года повторилось в 2014-ом. Соседские отношения с государством, исполненным "украинства", привели к появлению русофобского режима на южной границе.

Россия готовилась силой восстановить конституционную власть весной 2014-го. Даже подготовила официальный документ с просьбой Януковича о восстановлении законности. К сожалению, нести ответственность за жизни и сытость 40-миллионного населения, готового обвинить "клятых москалей" в любых бедах, показалось рискованным. Началась гражданская война.

В феврале 2015 года были подписаны Минские соглашения с положением о децентрализации Украины. Прозванный "хитрым" план предполагал, что разоренная экономика и международное давление заставит временщиков признать федеративное устройство. А включение Донецкой и Луганской республик пересоберет государство в конфедерацию русских штатов и "западенщины".

Для достижения достойной цели было сделано мало.

Кто должен был приближать победу во внутренней политике Украины? Подобные фигуры московские кураторы не предусмотрели. Или не смогли ввести в игру. Весь политический "серпентарий" "незалежной" выступил против.

Купленный кровью Донбасса билет на победу оказался фальшивым. Как и в феврале 2014-го ставка была сделана на обещания, исполнять которые не собирались ни на Украине, ни в Европе.

Четыре года вражеская пропаганда обрабатывает сознание малороссов, в то время как российские официальные лица тычут пальцем в бумажки. "Северный ветер" остановился на подходе к Мариуполю. Генералы Новороссии стоят на линии Минских соглашений, а хунта продолжает убивать.

Для достижения победы нужен максимум усилий в диверсионной, военной деятельности и политике.

Нет, пророссийских фигур в политике? Надо работать с русофобами. Нет перспектив в правовом поле? Нужно усилить подрывную деятельность.

Не надо оглядываться на мнение внешнеполитических врагов. Не надо бояться санкций. Не следует учитывать мнение украинцев.

Надо руководствоваться стратегическими интересами народа! Бандерштадт должен быть разрушен!

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536236880
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