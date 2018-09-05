В казахстанском Усть-Каменогорске врачи диагностировали беременность у... мужчины

15:36 06.09.2018

Мужчина обратился в больницу с болями в животе и обнаружил неожиданный для себя диагноз



Врачи выдали жителю Усть-Каменогорска заключение о том, что он ждет ребенка.



Врачи диагностировали у мужчины беременность после поступления в больницу с жалобой на боли в животе, сообщает Устинка LIVE.



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В заключении врача-нефролога городского "Амбулаторного центра" говорится, что живот мужчины увеличен "согласно срокам беременности". Также, возможно, в документе указывается, что пациент ощущает "шевеления".

Необычный диагноз пациент заметил уже дома.



В управлении здравоохранения Восточно-Казахстанской области пообещали разобраться, как мог произойти такой казус.