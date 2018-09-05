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Парламенты России и Ирана ускоряют интеграцию двух стран
16:15 06.09.2018

Специальный корреспондент ИА REGNUM сообщает из Волгограда

Знаменитый русский город Волгоград - символ величайшей победы над нацизмом - принимает высоких гостей. В нем состоялось выездное заседание большой межпарламентской комиссии Россия - Иран. Это успешное продолжение межпарламентского диалога, начатого в Тегеране после посещения его в апреле председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным. Сейчас в Волгограде прошла его встреча со своим иранским коллегой, председателем Собрания исламского совета Али Ардеширом Лариджани. Глава Госдумы отметил, что отношения между нашими странами динамично развиваются, во многом это стало возможным благодаря устоявшимся контактам между нашими президентами России и Ирана. По его словам, "важно в рамках парламентского измерения сделать все, чтобы обеспечить законодательное сопровождение решений, принятых на высшем уровне". Также Володин и Лариджани обсудили вопросы подготовки к третьему совещанию Евразии, которое пройдет в октябре этого года.

А в промежутке был диалог в формате Каспийского саммита президентов России и Ирана Владимира Путина и Хасана Рухани, в ходе которого они отметили, что отношения двух стран развиваются "только в позитивном поле". Рухани подчеркнул, что Тегеран недавно расширил свое сотрудничество с Евразийским экономическим сообществом (ЕАЭС). Это, по его словам, приведет к развитию торговли между нашими странами. Отметим также и то, что Иран и Россия ведут переговоры о взаимном признании национальных платежных карт, расширяют географию сотрудничества, получили возможность наладить обмен опытом в сфере законотворчества. Что приобретает особое значение, учитывая перспективы создания свободной экономической зоны Ирана с ЕАЭС. На этом направлении, как и на других, будет активно работать межпарламентская комиссия по сотрудничеству между Государственной думой России и Собранием исламского совета Ирана, которые возглавляют Володин и Лариджани. Так что их волгоградский диалог по многим причинам изначально был обречен на успех.

Выбор в качестве места для проведения выездного заседания межпарламентской комиссии России и Ирана города Волгограда, места великой Сталинградской битвы, был неслучайным. Дело в том, что этот город не только стремится укрепить статус центра международной дипломатии и успешно развивать экономические, культурные, образовательные связи с регионами стран ближнего и дальнего зарубежья. У него уже выстроены хорошо налаженные торгово-экономические связи с Ираном. Напомним и то, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров включен в состав Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Начиная с прошлого года в городе проводятся крупные выставки, на которых демонстрируется продукция иранских предприятий, а в этом году регион намерен подписать торговое соглашение с иранской провинцией Мазандаран. Недавно там побывала представительная делегация Волгоградской области во главе с Бочаровым, которая ознакомилась с работой порта Амирабад, расположенного в особой экономической зоне. Это третий по величине порт в Иране и крупнейший на побережье Каспийского моря, через который ежегодно проходит порядка 7,5 млн тонн грузов. Учитывая, что до 40% от этого объема приходятся на зерно, а Волгоградская область активно экспортирует в Иран сельскохозяйственную продукцию, это ключевая точка, вокруг которой начинает выстраиваться сотрудничество между двумя регионами.

Тут, конечно, важное значение имеет географическое положение, логистика и экспортный потенциал не только одной Волгоградской области. Иран может стать и становится важным коридором для выхода российских товаров на Ближний Восток и даже в Индию, не говоря уже о форматах прикаспийского сотрудничества: это и Астраханская область, Волгоградская, Саратовская. Одним словом, российско-иранское межпарламентское сотрудничество начинает наполняться конкретным, хорошо осязаемым торгово-экономическим содержанием. Добавим к тому, что Москва и Тегеран реализуют совместные проекты в сфере транспорта и атомной энергетики. Но это только один из аспектов. На переговорах в Волгограде Володин и Лариджани обсудили и возможности осуществления потенциала созданного высокого формата сотрудничества парламентов двух стран по части проблем региональной безопасности с выходом на создание новой архитектуры безопасности в центральной и южной части Евразийского континента, совместные усилия по противостоянию международному терроризму. И даже перспективы развития конституционного процесса в Сирии.

Кстати, все это вытекает из подписанного еще в Тегеране регламента Комиссии по сотрудничеству между парламентами России и Ирана, который предусматривает также обмен законодательным опытом и координацию межпарламентской деятельности в рамках международных организаций и конференций, в том числе по вопросам интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве, обеспечения региональной безопасности, противодействия терроризму и незаконному обороту наркотиков. Так что российский парламент, развивая свою деятельность по расширению сотрудничества с иранским парламентом, страной с серьезной геополитической позицией на Ближнем Востоке и являющейся одной из ведущих экономик в регионе, укрепляет тенденции интеграции двух стран.

Станислав Тарасов

Источник - REGNUM
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