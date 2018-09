Чем закончится для Эрдогана шантаж США дружбой с Кремлем, - Бурак Бекдил

16:18 06.09.2018 Вашингтону советуют быть жестче с Турцией



Бурак Бекдил



Прогноз Центра BESA No. 938, 3 сентября 2018 года



Говоря официальным языком, Турция и США - союзники по НАТО и стратегические партнеры. Но в настоящее время отношения между ними это что-угодно, только не союз и не партнерство. Перемены произошли не в одночасье.



В 1964 году президент США Линдон Джонсон предупредил Турцию о том, чтобы она не принимала необдуманных военных мер, если таковые она планировала в отношении Кипра. Знаменитое "письмо Джонсона" побудило турецкого премьер-министра Исмета Иненю созвать чрезвычайное заседание кабинета министров. Это была первая серьезная трещина в отношениях между Америкой и ее юго-восточным европейским союзником - страной, которая охраняла часть границы Запада с Советами. Письмо Джонсона стало также первым инцидентом, который поджег (в основном, среди левых сил) анти-американизм в Турции.



Предупреждение президента Джонсона, может быть, и сыграло свою роль в том, что турецкие военные оставались в своих казармах в то время, когда межобщинная распря на Кипре все усиливалась. Но в 1974 году турецкая армия вторглась в северную треть острова в ответ на недолговечный переворот, имевший своей целью присоединение Кипра к Греции. В 1975-м конгресс США - вопреки возражениям администрации (Джеральда - С.Д.) Форда - ввел эмбарго на поставки вооружений Турции после того, как Анкара отказалась оставить ту территорию, которую она захватила годом ранее.



Пол Робертс о том, что провокации имеют обыкновение скатываться в войну



Сорок три года спустя конгресс запретил поставки Турции малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35 после того, как и палата представителей, и сенат согласовали компромиссный текст законопроекта об оборонных расходах. Две палаты пришли к согласию о том, чтобы запретить поставки Турции любого количества F-35 до тех пор, пока Пентагон не предоставит такой план, в котором будет дана оценка того, какое влияние окажет исключение Турции из программы "Единый ударный истребитель", участником которой она является (оценка должна быть предоставлена в течение 90 дней после вступления закона в силу).



Но сегодня не 1964-й и не 1975-й. Во-первых, в 1960-е и 1970-е годы настроения в турецком общественном сознании были, в основном, проамериканскими (и антисоветскими), а антиамериканизм был чертой, характерной для ультралевых. Однако, в 2017-м, согласно данным исследовательского центра Pew Research Center, 79% опрошенных турок ответили, что у них неблагоприятное мнение о США. Для сравнения, медианное негативное отношение составляет 39%. Антиамериканизм в Турции сильнее, чем в Венесуэле, Ливане, Тунисе, Индонезии и даже России.



Во-вторых, предыдущие турецко-американские кризисы были вызваны, главным образом, какой-то одной проблемой в то время, как нынешний кризис многомерен, а потому его намного труднее разрешить.



Проблемы, портящие отношения, включают в себя следующие:



1. Турки обвинили администрацию Трампа - так же, как до того администрацию Обамы - в том, что США вооружают и поддерживают "курдских террористов" в Северной Сирии. Те, кто для Турции "террористы", служат в качестве основной наземной силы в борьбе США против "Исламского государства" *. В начале этого года Анкара и Вашингтон пришли к компромиссной формуле относительно сирийских курдов и контроля над одним из ключевых сирийских городов - Мабиджем. Но в долгосрочной перспективе эта сделка выглядит хрупкой.



2. Анкара ставит в вину американской администрации предоставление убежища Фетхуллаху Гюлену, ссыльному религиозному деятелю и предполагаемому вдохновителю, организатору и руководителю провалившегося государственного переворота, имевшего место в июле 2016 года.



3. Упорно игнорируя предупреждения Запада и НАТО президент Реджеп Тайип Эрдоган, кажется, решительно настроен разместить на турецкой земле противовоздушные и противоракетные системы С-400 российского производства. Турция, таким образом, станет первой страной НАТО, разместившей систему С-400. Как постоянно повторяет Вашингтон, установки С-400 подвергнут военные средства НАТО, в особенности F-35, риску быть обнаруженными российскими системами наблюдения. В закрытом режиме Анкара обсуждает приобретение и иных видов российского вооружения.



4. В отношении турецкого государственного кредитно-финансового учреждения, Turkiye Halk Bankas? AS (Halkbank), в южном округе штате Нью-Йорк ведется следствие в связи с обвинениями в содействии Ирану в уклонении от санкций. Заместитель генерального управляющего банка, Хакан Атилла, на основании этих обвинений был по решению суда помещен в тюрьму. По мнению наблюдателей, по результатам этого следствия Halkbank, вероятнее всего, будет подвергнут штрафам.



5. В мае президент Трамп заявил, что США выходят из международного соглашения по иранской ядерной программе и вновь введут санкции против Тегерана. Американская администрация также выразила угрозы в адрес других стран, если те не прекратят импорт нефти из Ирана [по данным на первый квартал 2018 года и несмотря на 20%-ное сокращение, Иран остается крупнейшим поставщиком нефти в Турцию]. 24 июля турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сказал, что Турция не будет выполнять американские санкции в отношении Ирана. Ранее Анкара передала аналогичное послание находившейся в Турции с визитом делегации министерства финансов США. А 25 июля Эрдоган назвал Иран "соседом и стратегическим партнером".



6. В центре американо-турецкого дипломатического кризиса находится пастор Эндрю Брансон, гражданин США, который проживает в г. Измир последние 23 года. Правительство Эрдогана арестовало Брансона в 2016 году и предъявило ему обвинения в шпионаже и в участии в попытке свержения государственной власти. Деятельность Брансона турецкими правоприменительными органами была увязана и с Гюленом, и с курдскими боевиками, что является необычной двойственной миссией. После того, как Брансон провел полтора года в тюрьме, его выпустили и поместили под домашний арест. Но для Вашингтона этого было слишком мало и слишком поздно. Дело пастора Брансона - наиболее яркий пример того, что некоторые называют турецкой "дипломатией заложников". Турция задержала 20 американских граждан, включая Брансона и троих сотрудников американских консульств в Турции.



Темп дипломатической перестрелки между двумя странами повысился. Президент Трамп выразил угрозу "больших санкций" в отношении Турции, на что турецкий министр иностранных дел Чавушоглу ответил: "Мы никогда ни от кого не потерпим угроз". США ввели санкции против двух турецких министров - внутренних дел и юстиции, - заморозив их счета в банках США. Это стало совершенно пустой мерой, поскольку этих счетов не существует. 4 августа Эрдоган отдал приказ ввести ответные санкции против аналогичных турецким американских министров, подняв уровень эскалации дипломатической ссоры. (У американцев тоже нет банковских счетов в Турции.)



Эрдоган, только что вышедший победителем на очень важных президентских выборах 24 июня, продолжает подыгрывать ксенофобским и, особенно, антиамериканским настроениям в Турции. "Те, кто думает, что они могут нелепыми санкциями заставить Турцию отступиться, никогда не знали ни эту страну, ни эту нацию", - сказал он, - "Мы никогда не склоняли голову в результате такого давления и никогда не сделаем этого".



Эрдоган, обычно действующий как мастер конфронтационной политики, до настоящего момента тщательно избегал персональной словесной дуэли с Трампом. Вместо этого он старается разжигать воображаемые противоречия внутри администрации США. В одной из речей Эрдоган сказал, что Трампа "обманывают", и назвал санкции США имперским заговором. Чтобы доказать свою точку зрения он прибег к знакомой риторике: "Это проявление всего лишь евангелистского и сионистского подхода".



До настоящего момента единственным выгодополучателем от американо-турецкого спора была Москва (и, в меньшей степени, Пекин). Эта ссора не приведет к войне между двумя самыми крупными армиями НАТО, но она вытолкнет Турцию еще дальше в не-западную орбиту. Что же делать?



Существуют идеологические и геостратегические пределы аппетитов Турции двигаться в не-натовском направлении. В евразийском блоке Турция просто не является желанным союзником, представляя собой разве что случайную ценность в качестве орудия, с помощью которого можно разделить тот западный альянс, к которому она, теоретически, принадлежит. Западный импульс действовать в отношении Турции мягкими средствами с тем, чтобы не оттолкнуть ее еще больше в сторону Евразии, неразумен.



Администрация США не должна повторить тех ошибок, которые сделал Западный блок за то время, что Эрдоган находится у власти с 2002 года. Мягкое отношение к Турции не привязало ее к Западу. Наоборот, это поощрило Эрдогана к злоупотреблению "неудобством" Турции и превратило Анкару в "партнера с неполным рабочим днем", у которого развился сильный вкус к шантажу.



Автор: - Burak Bekdil - колумнист, проживающий в Анкаре. Регулярно пишет для издания Gatestone Institute and Defense News, сотрудничает с Middle East Forum. Он - основатель и редактор исследовательской организации Sigma (Анкара).



Прогнозные документы Центра BESA публикуются благодаря щедрости семьи Г -рега Россхандлера.



https://besacenter.org/

Перевод Сергея Духанова Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536239880

Новости Казахстана

- Н.Нигматулин: все масштабные инициативы Главы государства получат необходимую законодательную поддержку

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 августа 2018 года №533

- Кадровые перестановки

- Самозанятое правительство

- Акимат Астаны предложил поднять вопрос о ливневой канализации на стратегический уровень

- Гранитный постамент, бронзовый батыр: снесенную в Карабалыке статую заменит новая

- Газификация Щучинско-Боровой курортной зоны

- Участие Государственного секретаря Республики Казахстан Г.Н.Абдыкаликовой в региональной конференции "Расширение прав и возможностей женщин в Афганистане"

- Советская Индонезия – провокация или спецоперация?

- Фармкомпанию Sanofi обвинили в даче взяток в Казахстане