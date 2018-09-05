Украина готовится к наступлению и поражению, - П.Шипилин

18:26 06.09.2018

Зачем Украине новые котлы

почти гениальный план нападения на Донбасс

Павел Шипилин



Представитель ДНР Эдуард Басурин раскрыл подробности военной операции Украины по прорыву на южном направлении. По-видимому, секретные сведения оказались точными, поскольку спецслужбы теперь разыскивают виновных в утечке. "Сотрудниками СБУ проводится проверка должностных лиц штаба ООС на причастность к утечке информации. По замыслу командующего, все сотрудники штаба должны быть проверены на полиграфе", - заявил начальник пресс-службы Даниил Безсонов.



Поступили сигналы и об обострении обстановки в ЛНР. Что все это значит?



Версия о том, что Петру Порошенко только спьяну могла прийти в голову мысль об очередной, заранее обреченной на неудачу попытке решить проблему Донбасса мне в данном случае кажется непродуктивной. Как и версия о причастности к событиям американцев. И вот почему.



Рейтинги гаранта сегодня настолько низки, что честно выиграть президентские выборы и пойти на второй срок ему ни за что не удастся. Нет ни одного шанса. Конечно, он это понимает - Порошенко, может, и алкоголик, но не дурак. Особенно когда речь идет о власти.



Понимает он и то, что ВСУ не сможет выполнить задачу по возвращению ДНР / ЛНР в грязненькое украинское стойло. И тем не менее в существование плана я верю. Дело в том, что лидеру европейской нации не нужна маленькая победоносная война - он должен во что бы то ни стало второй раз влезть на трон. Иначе у него начнутся такие проблемы, что решить он их не сможет даже при помощи заокеанских друзей. Не говоря о европейских, которые его уже на дух не переносят.



Фактически, речь для него идет о жизни и смерти, как бы трагикомично это ни звучало.

Я бы назвал план если не гениальным, то близким к тому - с точки зрения Порошенко, разумеется. Думаю, он старается заменить честные выборы, на которых ему ничего не светит, военным положением, при котором выборы вообще отменяются, а трон под седалищем сохраняется. За новыми котлами, в которые неминуемо угодит ударная группировка и другие подразделения, последует трехдневный траур, обвинения России во вмешательстве во внутренние дела суверенной державы, а затем бодрые патриотические речи на тему "всех победим" и объявление об ужесточении режима на неопределенный срок.



Американцы, разумеется, в курсе дела и просто не мешают действующему президенту биться за место под солнцем. Обострение ситуации на нашей границе их устраивает, но инициаторами войны на Донбассе они на этот раз, скорее всего, не являются. Порошенко сам заинтересован в новых котлах как в поводе для введения военного положения по всей стране: родина в опасности, враг наступает и т.д.



Не случайно появилась информация о том, что украинские силовики перебросили четыре мобильных морга в мариупольский военный госпиталь. К славному поражению все готово. Наверное, уже началась работа над речами главнокомандующего и чеканятся посмертные награды.



Сомневаюсь, что Петр Порошенко без боя уступит табуретку, которая успела прирасти к его могучему заду. Вряд ли стоит рассчитывать на смену укропрезидента в ближайшие годы.

Похоже, от ныне действующего лидера нации табуретку можно оторвать только с мясом.